Margaret Atwood revela sus memorias: encuentros bohemios y el legado de “El cuento de la criada”

La vigencia de Margaret Atwood, o cómo usar la ficción “para explorar y dramatizar ideas”

Margaret Atwood, una de las autoras más influyentes de la literatura contemporánea, vuelve con una obra de otro calibre. Son sus memorias, que llevarán por título El libro de las vidas. Lo que se sabe por ahora es que su veresión en inglés llegará a las librerías el 4 de noviembre de este año. Editorial: Penguin Random House. Páginas: ¡640!

“Todo escritor es al menos dos seres: el que vive y el que escribe. Aunque todo lo escrito debe haber pasado por sus mentes, no son lo mismo”, dijo en relación a esta nueva publicación. Criada por padres independientes y de mentalidad científica, Atwood pasaba la mayor parte del año en el bosque salvaje del norte de Quebec. Su infancia fue nómada, pero también aislada. Sobre su cumpleaños número 8 recuerda que “fue triste”.

En la web del sello se lee que “Atwood despliega la historia de su vida, vinculando momentos seminales con los libros que han dado forma a nuestro paisaje literario, desde el cruel año que engendró Ojo de gato hasta el Berlín orwelliano de los años 80, donde escribió El cuento de la criada. En páginas repletas de reuniones bohemias, su mágica vida con el carismático escritor Graeme Gibson y los principales puntos de inflexión políticos, conocemos a poetas, osos, actores de Hollywood y personajes extraordinarios, sacados directamente de las páginas de una novela de Atwood".

Las memorias de Margaret Atwood llegarán a las librerías el 4 de noviembre de este año. Editorial: Penguin Random House. Páginas: ¡640!

La escritora de 85 años, que cumple 86 unos días después que el libro salva, el 18 de noviembre, nació en Ottawa, Canadá. Es poetisa, novelista, crítica literaria, profesora y activista política. Ganó varios premios: dos Booker Prize, el Premio Arthur C. Clarke, el Premio Franz Kafka y el Premio Princesa de Asturias, entre otros. ¿Y qué es lo que escribe?

Su novela The Handmaid’s Tale (El cuento de la criada) no solo ha entrado en el imaginario popular, sino que también se ha consolidado como un clásico literario. Publicada en 1985, esta obra imagina una América teocrática donde las mujeres son esclavizadas por su fertilidad, un concepto que Atwood desarrolló en respuesta al gobierno de Reagan en Estados Unidos. La novela ha cobrado una nueva vida en la era post-Trump, reflejando preocupaciones contemporáneas sobre los derechos de las mujeres.

"El cuento de la criada" no solo ha entrado en el imaginario popular, sino que también se ha consolidado como un clásico literario

Otra muy conocida es Los testamentos, publicada en 2019, la esperada secuela de El cuento de la criada. Este libro llegó más de 30 años después del original y causó un gran revuelo, comparable solo con la saga de Harry Potter. La novela coincidió con el éxito de la adaptación televisiva de su predecesora y con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Otra obra destacada de Atwood es Oryx and Crake, parte de la trilogía MaddAddam, que también incluye The Year of the Flood y MaddAddam. Esta serie, publicada en 2003, explora un mundo devastado por una pandemia global, anticipándose a las preocupaciones actuales sobre la globalización y la ciencia descontrolada.

En 2016, Atwood reinterpretó La tempestad de Shakespeare en su novela Hag-Seed. La autora transformó la isla de Próspero en una prisión canadiense, explorando temas de traición, venganza y creatividad.

Otra muy conocida es "Los testamentos", publicada en 2019, la esperada secuela de "El cuento de la criada". Causó un gran revuelo, comparable solo con la saga de "Harry Potter"

Su novela publicada fue La mujer comestible de 1969, es una sátira sobre el consumismo y la misoginia. Escrito cuando Atwood tenía solo 24 años, el libro es considerado “proto-feminista” por la autora, ya que fue creado antes del auge del movimiento feminista. Esta obra marcó el inicio de su papel como figura feminista y visionaria.

El asesino ciego, publicada en 2000, es otra de las novelas épicas de Atwood. Narrada por Iris Chase, de 82 años, la historia se desarrolla en el contexto de los cambios sociales y políticos del siglo XX en Canadá. Es una mezcla de géneros que incluye ciencia ficción, misterio y romance. Y en el ámbito de la poesía, “Barco de papel: poemas nuevos y seleccionados 1961-2023 recopila 60 años de la obra poética de Atwood. Mientras esperamos la llegada de sus memorias, hay mucho material de lectura de Atwood: una obra que, en palabras de la novelista Francine Prose, “usa la ficción como un medio para explorar y dramatizar ideas.