Ed Motta, un excéntrico personaje de la música brasileña, llega a Buenos Aires

Ed Motta, músico de soul brasileño, vuelve a presentarse en Buenos Aires el 2 de julio

El cantante y compositor brasileño Ed Motta se presentará en Buenos Aires el miércoles 2 de julio en la sala Deseo BsAs (Avenida Chorroarín 1040, Villa Ortúzar, CABA). Será una buena oportunidad de apreciar la música de un excéntrico personaje cultural, con linaje artístico: es sobrino de Tim Maia, notable músico de soul en los años 70 que popularizó el estilo en Brasil y trascendió fronteras como un gran cantante y compositor.

Pero además de todo, Ed Motta es famoso en su país por no estar casi nunca exento de polémica: ha criticado a Ivete Sangalo y Maria Bethania, desmereció el valor musical del hip hop (llamó “burros” al público de este género) y en general, tiene declaraciones altisonantes sobre música, cine y otras cuestiones culturales.

Su espíritu hedonista y curioso lo ha llevado a explorar la obra de grandes directores de cine, tanto de vanguardia como clásicos, así como la música de los compositores de Broadway, lo que ha influido en sus recientes exploraciones estéticas. Es conocido por un tajante enfoque renacentista hacia la cultura, y se considera un experto en cine, moda, gastronomía y enología.

Ed Motta tiene alto perfil mediático en Brasil por sus declaraciones que generan de todo menos indiferencia

“Soy un estudioso profundo de los temas que me interesan: el cine de los años 1920 a los 1950, la música de los años 1920 a los años 1970 y los cómics desde los años 1940 hasta los años 1970. No tengo ningún interés en saber qué es una criptomoneda o la inteligencia artificial. No tengo interés en los NFTs. Solo veo YouTube porque tiene los canales que me gustan. Me quedo en mi burbuja”, declaró.

Ed Motta es considerado uno de los músicos más influyentes de la escena brasileña contemporánea. Su concierto en Buenos Aires incluirá un repertorio que abarca desde sus más recientes trabajos en jazz pop y funk hasta un recorrido por sus grandes éxitos. Estará acompañado por una banda compuesta por Michel Limma como director musical y pianista, Milton Pellegrini en el bajo, Iván Castro en la batería y Abel Cardoso en la guitarra.

Ed Motta es sobrino del cantante y compositor Tim Maia, una gran figura de la música soul de Brasil en los años 70

Con más de tres décadas de carrera, su particular estilo fusiona géneros como el jazz, pop, soul, funk y R&B. Desde sus inicios como tecladista en bandas legendarias de Brasil hasta una relevante carrera como solista, se ha ganado un lugar en la siempre poblada escena musical de su país. Ed Motta se destaca por su capacidad para mezclar ritmos bailables con letras profundas y arreglos únicos refleja la amplitud de sus intereses y la diversidad de sus fuentes de inspiración.

El hombre también un detallista y estricto en sus creaciones, lo que lo ha llevado a editar sus álbumes a través de su propio sello, Dwitza, para mantener el control sobre sus decisiones artísticas.

[Fotos: Gabriela Pérez; Jorge Bispo]