El Museo de Arte Tigre expone más de 200 obras donadas por Guillermo Jaim Etcheverry

Una colección de alrededor de 250 obras de arte argentino se sumaron al acervo del Museo de Arte Tigre (MAT), tras ser donadas por el Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, que incluye a artistas como Alonso, Spilimbergo, Castagnino y Pettoruti, entre otros.

De las 248 piezas recibidas se encuentran expuestas 205 en la sala más grande de la planta baja del espacio, estructuradas “un poco como las de la colección del MAT”, expicó Graciela Arbolave, directora del MAT desde hace siete años, a Infobae Cultura. “Tenemos paneles completos de figura humana, otros de flores, otros de paisajes y otro de Escuela de La Boca”, dijo.

“Este es un museo relativamente joven que nació con 170 obras adquiridas y armadas, con un guion previo y esta nueva colección armoniza, completa y potencia nuestra colección fundacional, de la misma manera que lo hizo la colección Carlos Franck, que ingresó hace tres años”, comentó Arbolave.

Y agregó: “En este momento hay un acervo de 600 obras que tienen coherencia y que le dan solidez a la identidad que tiene este museo, que es básicamente arte argentino figurativo del siglo XX. Ese era uno de mis objetivos cuando acepté la dirección del museo, que creciera desde sus raíces y extender su identidad, que es un museo de arte argentino figurativo, con un brazo extendido a la modernidad, tal como dice su decreto fundacional. Y había tenido poco tiempo para crecer como museo, como institución sólida y por eso estamos todos muy contentos”.

Sobre el proceso de donación, Arbolave comentó que se remonta al 2000, cuando siendo Jaim Etcheverry el rector de la UBA, decidió hacer un rescate de todos los retratos hechos por los grandes artistas del arte argentino y mandarlos a restaurar a la Fundación Antorchas y exponerlos en el Museo de Arte Decorativo.

“Entonces, eso me llamó la atención como restauradora, y fui a ver la exposición y me encantó. También me impactó que una persona de su relevancia, con tantos problemas y ocupaciones, dedicara tiempo a esto y lo resolviera. Luego, en 2019, cuando decidí hacer un catálogo institucional, quería que alguien escriba sobre ‘museos y educación’ y me pareció que la persona era él y accedió encantado. Yendo a su casa me di cuenta de que tenía muchos cuadros, algo que era desconocido porque se lo conoce a él como un médico, un especialista en educación y un divulgador de temas de educación y muchas obras de la Escuela de La Boca. Así que cuando hicimos esa exposición de la Escuela tan impresionante, le pedí unas cuantas obras prestadas y cuando se las devolvimos a fin de año me dijo que él quería donar algunas al museo”.

Gracias a la donación "en este momento hay un acervo de 600 obras" en el MAT

Pandemia mediante y tras otros inconvenientes, el año pasado Jaim Etcheverry “se contactó de vuelta para retomar este tema”. En el medio, se recibió la donación de 180 obras de la colección Carlos Franck, “que integran muy armónicamente” el patrimonio.

Se prosiguió con un relevamiento en su casa de todas sus obras, las que estaban exhibidas y las guardadas, y se llegó a un “poco más de 250 piezas” que él donó íntegramente porque su deseo era que “la colección se mantuviera entera, completa”. “Ahí empezamos a diseñar cómo se podía concretar y se hizo ante escribano, hay un documento público y se acercó el intendente de Tigre, el doctor Julio Zamora, al domicilio del doctor a realizarlo y agradecerle, por supuesto", dijo.

Sobre la colección, Arbolave comentó que es “muy armónica” y que fue “muy bien elegida en subastas y en los talleres particulares de los artistas” y que en su recorrido por el siglo XX “recorre todos sus temas”, que son “los mismos que estructuran la colección del MAT: la figura humana, el retrato, las naturalezas muertas, los paisajes” y ese “brazo extendido a la modernidad”.

Fragmentos de obras de Aizemberg, Russo, Tiglio (arriba) y Diciervo, Sakai y Suárez

Entre los artistas, hay retratos y figuras de Carlos Alonso, Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino, Ana Weiss de Rossi; desnudos de Miguel Diomede, y entre los contemporáneos aparecen Raúl Soldi y Leopoldo Presas. En el apartado de las flores, aparecen Raúl Russo, Tiglio Daneri y Josefina Robirosa a Héctor Giuffré, Pablo Suárez y varios artistas de la Escuela de La Boca, como Quinquela Martín, Fortunato Lacámera y Afredo Lazzari.

“Hemos recibido cinco grabados y un collage de Pettoruti, que nuestra colección no tenía. Además, hay un paisaje enorme de Teresio Fara, un pequeño Enrique Policastro que también estaba faltando en nuestra colección. Entre las obras referidas a Tigre tenemos dos joyitas, una de Horacio Butler y otra de Fermín Eguía. Y luego comienza la segunda mitad del siglo XX con serigrafías y esculturas de Alicia Penalba“, enumeró.

También, se sumaron tres esculturas de Enio Iommi, Kazuya Sakai, Rodolfo Nigro, Víctor Chab, Carlos Ercoli y luego los metafísicos con Roberto Aizenberg, Noe Nojechowicz, Zdravko Dučmelić, Juan Eichler y “un panel extraordinario” con Aizenberg, McEntyre y Ary Brizzi y cuatro Juan Battle Planas.

Museo de Arte Tigre

En declaraciones sobre su elección del MAT, el Jaim Etcheverry expresó su admiración por el espacio: “Cada vez que lo visito me deslumbra la grandiosidad de sus salas, testimonio de las mejores épocas de la Argentina. Las obras tan inteligentemente seleccionadas reflejan un período esencial del arte argentino”.

Además de su faceta como coleccionista, Jaim Etcheverry es reconocido por su destacada trayectoria en el ámbito académico y científico. Doctor en Medicina, se especializó en neurobiología y fue investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En la Facultad de Medicina de la UBA, ocupó diversos cargos docentes, llegando a ser decano y rector entre 2002 y 2006. Su compromiso con la educación pública quedó plasmado en su libro “La tragedia educativa” (1999), que recibió el premio al mejor libro de educación del año en las X Jornadas Internacionales de Educación.

Guillermo Jaim Etcheverry con el diploma de Ciudadano Ilustre en el recinto de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El interés de Jaim Etcheverry por el patrimonio cultural también se refleja en iniciativas como la restauración de una serie de 15 retratos históricos de rectores de la UBA, realizados por artistas como Antonio Alice y Cesáreo Bernaldo de Quirós, quienes también están representados en la colección donada al MAT. Este proyecto, llevado a cabo en colaboración con el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Fundación Antorchas y el Dr. José Emilio Burucúa, permitió rescatar óleos de los siglos XIX y XX que retratan figuras clave de la historia educativa argentina.

La exposición de la colección Etcheverry a lo que, desde el museo, se llamó “muestras emblemáticas”, como fueron la de La Escuela de la Boca, la de Magda Frank y las aguafuertes de Quinquela Martin.

“Por último, el año que viene, para las dos décadas del MAT, también se va a hacer un libro con esta colección de la donación Guillermo Jaim Etcheverry con una introducción hecha y una semblanza sobre la persona por Burucúa y un estudio de la colección realizada por Roberto Amigo“, finalizó Arbolave.

*Museo de Arte Tigre, Av. Victorica 972, Tigre. De miércoles a viernes de 13:00 a 18:00 hs y los sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs. La boletería cierra a las 17:30 hs. Entrada general: $5100 pesos; DNI con domicilio en Tigre: Gratis; Menores de 12 años: Gratis y personas con discapacidad y jubilados con acreditación: Gratis.