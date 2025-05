Las 5 películas más polémicas de Cannes generan de todo menos indiferencia

Aún no terminó el Festival de Cannes y ya hay varios filmes que han generado gran revuelo: encendidas ovaciones y público que se levanta de la sala (Foto: REUTERS/Manon Cruz)

La audiencia casi no emitió un sonido durante las casi dos horas y media del estreno de Eddington, la historia de horror político estadounidense, lenta y luego desquiciada de Ari Aster. No hubo risas. Ni exclamaciones. Solo silencio, mientras se proyectaba la comedia oscura del director apadrinado por A24, ambientada en un pequeño pueblo de Nuevo México al comienzo de la pandemia. En ella, una disputa personal entre el sheriff con códigos MAGA (Joaquin Phoenix) y el alcalde liberal (Pedro Pascal) se convierte en una guerra cultural por los mandatos del uso de mascarillas —y luego en una guerra literal—.

Muchos se pusieron de pie, aplaudiendo y vitoreando, cuando se encendieron las luces. Otros se unieron al puñado que había abandonado la sala a mitad de la función y corrieron hacia la salida. (según se escuchó, la tasa de deserción fue mucho mayor en la proyección paralela para la prensa). Aster es un cineasta ambicioso conocido por desafiar los límites de su audiencia en películas de horror psicológico como Midsommar, Hereditary y Beau Is Afraid. En Eddington —en la que el pueblo (población: 2.465 habitantes) es desbordado por protestas de Black Lives Matter y se convierte en el centro de múltiples escándalos en línea—, una extensa construcción de mundo da paso a giros argumentales que incluyen tiroteos y teorías conspirativas, tan extremos que el entretenimiento pasa a ser ver hasta qué punto puede descontrolarse la trama.

¿Estaban los asistentes cautivados? ¿Impactados? Ni siquiera Aster pudo saberlo.

“No sé qué decir. No sé qué piensan”, dijo Ari Aster, entre risas del público, durante su agradecimiento tras la ovación de pie. “Es un gran privilegio estar aquí, un sueño hecho realidad. Muchas gracias por invitarme. No sé. ¿Perdón?”

Como la película que se estrena en Estados Unidos el 18 de julio, el festival comenzó de forma lenta y ahora ha estallado, con una oleada de estrenos muy esperados desde el pasado viernes, Día 4. El sábado trajo los estrenos del homenaje de Richard Linklater a Jean-Luc Godard, Nouvelle Vague, y de Die, My Love, de Lynne Ramsay, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Luego vinieron las nuevas obras de Wes Anderson, Joachim Trier, Spike Lee, Julia Ducournau y el debut como directora de Scarlett Johansson.

Estas son las películas que más comentarios han generado esta semana.

Sirât

Al salir de Sirât, un relato hipnótico y devastador sobre fiesteros europeos en una búsqueda condenada en el desierto marroquí, dirigido por el franco-español Oliver Laxe, me crucé con Bridget Mills, una estudiante de cine de la Universidad de Georgia de 21 años que temblaba visiblemente. “Siento que necesito un abrazo”, dijo.

"Sirât", del director franco-español Oliver Laxe

Evocando a Mad Max, Sirât es la primera participación de Laxe en la competencia principal de Cannes y ha sido descrita por Variety como un viaje por carretera “extraordinariamente extraño y angustiante” hacia lo que podría ser el fin del mundo. (El título es una palabra árabe que refiere al puente estrecho entre el cielo y el infierno). El actor catalán Sergi López interpreta a un padre desesperado que llega a una fiesta rave ilegal en el Sahara con su hijo pequeño y su perro, en busca de su hija desaparecida. Pero cuando aparecen soldados y comienzan a detener ciudadanos de la Unión Europea, el padre se une a una “familia” renuente de fiesteros —interpretados por actores no profesionales con rostros extraordinarios y discapacidades visibles, como extremidades amputadas— que aceptan llevarlo a la siguiente rave.

Una amenaza constante en el tono y momentos puntuales pero devastadores que mantuvieron al público de mi función completamente absorto, a pesar de largos tramos sin diálogo, solo con música electrónica, viento y el sonido de neumáticos todoterreno sobre rocas y arena. “Es el tipo de película por la que los asistentes de Cannes viajan desde lejos: única en su especie y difícil de clasificar”, escribió Screen Daily. Ya se especula: no si ganará un gran premio, sino cuál.

The Plague

El enorme éxito de Adolescencia en Netflix augura un buen futuro para The Plague, un filme de horror psicológico y corporal sobre las pesadillas de la pubertad, ambientado en un campamento de waterpolo masculino en 2003. Desde su estreno, se ha convertido en tal vez la película estadounidense más buscada del festival, con distribuidoras interesadas en llevarla a los cines de Estados Unidos. Piense en El señor de las moscas, pero en una piscina.

Un elenco notable compuesto casi exclusivamente por actores debutantes —más Joel Edgerton como un entrenador patéticamente ineficaz— aporta credibilidad a la crueldad y torpeza retratada en este debut de Charlie Polinger, basado en los diarios de su adolescencia marcada por el acné y el acoso en un campamento deportivo. Entre masturbaciones en las literas y destrozos en un desguace, los chicos de 12 y 13 años intentan evitar contagiarse de “la peste”, que el líder pelirrojo e inquietante del grupo, Jake (Kayo Martin), le explica al recién llegado Ben (Everett Blunck) que provoca una erupción en la piel y transforma el cerebro en “puré”. Su compañero marginado, el excéntrico Eli (Kenny Rasmussen), ya la tiene y es blanco de burlas constantes. Nada es trivial.

"The Plague", del director estadounidense Charlie Polinger

El hallazgo de un grano, la mala pronunciación de una palabra, cualquier paso en falso puede condenar al ostracismo. Todo está acompañado por la música ominosa de Johan Lenox, quien llevó una escala orquestal a los temas de Travis Scott y Kanye West. Críticas escritas por mujeres le han dado mejores calificaciones que las de hombres, quizás porque estos se sienten personalmente afectados. Minutos después del estreno, la propia Charli XCX le dio cinco estrellas en Letterboxd, escribiendo que aún estaba sentada en su auto “en shock”.

Sound of Falling

Cannes tiene una sección específica, Un Certain Regard, para directores que presentan su primera o segunda película. Por eso llamó la atención que Sound of Falling, apenas el segundo largometraje de la escritora y directora alemana Mascha Schilinski, fuera parte de la competencia oficial desde el Día 2 del festival. Su épica narrativa, contada desde las perspectivas de niñas y adolescentes de cuatro generaciones de mujeres en una granja del norte de Alemania, puede verse como un contrapunto directo a The Plague.

"Sound of Falling", de la escritora y directora alemana Mascha Schilinski

Como narradora, Schilinski es poética e impresionista, llevando al espectador dentro y fuera de las distintas épocas con un desdén lynchiano por la linealidad. ¿Estamos siguiendo a la joven Alma (Hanna Heckt), una niña de trenzas rubias en los albores del siglo XX que aún no comprende que la criada fue esterilizada para que los hombres de la granja puedan violarla sin consecuencias? ¿O a Angelika (Lena Urzendowsky), una adolescente de los años 80 que comienza a descubrir su sexualidad mientras está atrapada entre parientes masculinos lascivos? La brutalidad atraviesa generaciones como una maldición, incluso hasta lo que parece ser el presente. Pero también crece la alegría, se amplían las libertades. “Tal vez ya vimos la mejor película de Cannes este año”, escribió Alison Willmore en Vulture. Ha estado al frente de las predicciones por la Palma de Oro durante días, aunque muchos que la vieron dijeron que necesitan verla de nuevo para comprenderla del todo. ¿Llegará hasta el final?

Two Prosecutors

Cannes ya no invita a cineastas rusos al festival, y el director Thierry Frémaux afirmó que esta política se mantendrá hasta que Rusia cese su agresión militar en Ucrania. En su lugar, se presentó Two Prosecutors, una sátira oscura sobre la persecución de disidentes bajo Joseph Stalin, dirigida por el ucraniano Sergei Loznitsa.

"Two Prosecutors", del director ucraniano Sergei Loznitsa

El film abre en una prisión regional soviética en 1937, donde un anciano, encarcelado por “conducta antisocialista”, es obligado a quemar cartas de súplica y denuncias sobre torturas empleadas para obtener confesiones falsas. Una carta, escrita con sangre, llega a manos del nuevo fiscal local, Kornyev (Aleksandr Kuznetsov), quien exige reunirse con el prisionero, un exfiscal (Alexander Filippenko) y luego viaja a Moscú para informar al Partido Comunista. Aunque el desenlace es previsible, la trama está cargada de tensión mientras Kornyev enfrenta capa tras capa de burocracia. Ha sido la película mejor valorada del festival, tal vez porque el autoritarismo está en la mente de todos en Cannes. Variety la comparó con leer una novela de Kafka: “las páginas están amarillentas, pero las ideas siguen siendo dolorosamente actuales”.

Eddington

Como el pueblo ficticio de Eddington, Cannes está dividido. Algunos consideran que la película de Ari Aster es una brillante crítica social, otros la ven como una tortura sin sentido. La sátira transcurre durante la pandemia de Covid-19, pero este es solo el detonante de una serie de malentendidos fatales en una comunidad y un país que han perdido contacto con la verdad. Varios periodistas internacionales dijeron que les pareció demasiado específica en sus referencias estadounidenses y de Nuevo México, y que no funcionará fuera de Estados Unidos.

"Eddington", un duelo entre Joaquin Phoenix y Pedro Pascal

The Guardian la calificó como “tediosa” y “extrañamente pretenciosa”. Variety la describió como “audazmente fuera de lo convencional”, elogiando especialmente la actuación de Phoenix como un sheriff derechista e incompetente. En Vulture, Willmore dijo que era “descentrada”, pero se encontró (¡como en Sirât) en un puente entre la admiración y el rechazo: “No me encantó —ni siquiera estoy segura de decir que me gustó—, pero refleja cómo nuestra realidad compartida se fracturó de formas tal vez irreparables, dejando espacio para que oportunistas se aprovechen”. Cualquiera sea la opinión, está generando conversación.

Fuente: The Washington Post