Quién es Locoplaya, el grupo que forma Don Patricio y que actúa en San Isidro 2025

Corría el verano de 2019 y no se escuchaba otra cosa. "Vente, vacila un poquito. Que aunque yo me haga el loquito, me encanta’ y lo sabe’..." Don Patricio publicó Contando Lunares, que fue un completo éxito, seguido de Enchocado de Ti, entre otros Sin embargo, el cantante canario desapareció tres años después, tras ahogarse de éxito y llegar a colaborar con Bizarrap, Lola Índigo y Recycled J. A principios de 2025 el rapero herreño volvió a las andadas.

Sin embargo, Patricio Martín Díaz (El Hierro, 1993), su nombre real, nunca ha estado solo. También es uno de los tres integrantes del grupo Locoplaya, junto con Bejo (Borja Jiménez Mérida) y Uge Fernández (Eugenio Fernández Cano) y este 10 de mayo se subirán al escenario de la pradera de San Isidro, con motivo de las fiestas del patrón madrileño que se celebran entre el 9 y el 15.

Locoplaya nació en 2014 en la isla de El Hierro, en Canarias, donde tres amigos de la infancia decidieron unirse para impulsar sus carreras más allá de las Islas Canarias. Su nombre proviene de un término canario que refleja el concepto de ser “alocao pero con cabeza”, un estilo que encaja perfectamente con la actitud del grupo: desinhibida, alegre y enfocada en transmitir la cultura playera. Tras varios años desarrollando proyectos en solitario, Bejo, Don Patricio y Uge decidieron unirse para crear música juntos.

Su estilo fresco, caracterizado por un sonido tropical que fusiona rap, trap y reggaetón. En 2014 sacaron un álbum homónimo y en 2017, lanzaron dos EP Los Animales y Qué dice la Juventud?, el cual se convirtió en todo un éxito, con canciones como CanaryAss y Crazy que rápidamente alcanzaron millones de reproducciones.

Aunque el grupo ha estado inactivo a partir de 2022, después de su éxito con Contando lunares, Don Patricio se lanzó a su carrera en solitario. Sin embargo, En una entrevista concedida a El periódico de España el pasado enero, el artista explicó cuando se dio cuenta de que necesitaba parar: “En el segundo concierto que di tras Contando Lunares, me quedé de fiesta con Bejo. Antes a él le pedían muchísimas fotos. En cambio, aquella noche, tuvieron que ponerme a cuatro hombres de seguridad. Me fui y, al llegar a casa, me puse a llorar. Me di cuenta de que mi vida ya no iba a ser igual”, explicó.

Cómo llegar a la Padrera

Locoplaya regresa al escenario tras varios años de parón y con los miembros involucrados en proyectos solistas. El 10 de mayo, a las 20:30 h, Locoplaya tomará el escenario en la pradera de San Isidro. Durante todos los días que duren las fiestas hay numerosos conciertos previstos, tanto en la pradera como en la Plaza Mayor, el Matadero o Las Vistillas.

El Parque de San Isidro se encuentra al suroeste de Madrid, pasando el río Manzanares y cerca de barrios como Los Cármenes. Por ello, la forma más rápida de llegar puede ser a través de las paradas de metro de Marqués de Vadillo o Urgel (línea 5) o Laguna (Línea 6), donde también hay servicio de Cercanías (C5). Otra opción es ir en autobús, para lo que líneas como la 25, 138, 35, 50 o 119 cuentan con paradas cerca de la zona donde se realizarán los conciertos. Por la noche, los búhos más cercanos serán el N15, el N16 y el N26.

