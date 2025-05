José Cuervo, el enemigo de EE.UU. y la Revolución Mexicana, que cambió la industria del tequila

El libro del día: "La guerra del tequila", de Ted Genoways

El nombre de José Cuervo, conocido mundialmente por su asociación con el tequila, esconde una historia compleja que va más allá de su presencia en canciones populares y su fama como marca. Según detalla el libro Tequila Wars: José Cuervo and the Bloody Struggle for the Spirit of Mexico (La guerra del tequila: José Cuervo y la sangrienta lucha por el espíritu de México), escrito por el galardonado autor Ted Genoways, Cuervo no solo fue una figura real, sino también un personaje clave en la historia de México, cuya vida estuvo marcada por la innovación, los conflictos políticos y el desarrollo de una industria que se convertiría en un símbolo nacional.

De acuerdo con Genoways, José Cuervo Labastida y Flores, a pesar de ser “probablemente el nombre más famoso en la historia de México”, es un personaje poco conocido debido a la falta de documentación en archivos públicos y privados, así como al hermetismo de su comunidad.

El autor, ganador del premio James Beard, reconstruye la vida de Cuervo a través de una exhaustiva investigación en archivos familiares, gubernamentales, universitarios y de prensa, además de correspondencia personal y profesional. Entre las fuentes más destacadas se encuentran los recuerdos de Guadalupe Gallardo González Rubio, sobrina de Cuervo, cuyas narraciones aportan detalles vívidos aunque carecen de precisión en fechas y datos básicos.

Retrato de José Cuervo Labastida y Flores

El libro comienza con un episodio dramático: la huida de Cuervo en 1914 desde su mansión en Guadalajara, tras recibir noticias de que el ejército revolucionario de Pancho Villa planeaba arrestarlo por apoyar al bando equivocado durante la Revolución Mexicana. En su escape, Cuervo recurre a un remedio popular para aliviar el dolor de su caballo, soplando tequila en las fosas nasales del animal, antes de esconderse.

Este inicio lleno de tensión da paso a una narración más convencional que explora los orígenes de la familia Cuervo en el negocio del tequila, remontándose a 1758, cuando comenzaron a destilar vino mezcal a partir del agave azul en el Valle de Tequila.

Aunque un heredero describió a Cuervo como “un hombre agradable, pero no un gran empresario”, Genoways argumenta lo contrario. Según el autor, Cuervo fue un innovador tecnológico, un magnate empresarial y un influyente intermediario político. Entre sus logros más destacados se encuentra la construcción de una red ferroviaria que conectaba el Valle de Tequila con otras regiones, lo que facilitó la distribución de su producto. Además, convenció a sus competidores de formar una alianza empresarial inspirada en los “kartells” alemanes, con el objetivo de regular los precios, la producción y la distribución del tequila.

Botella de José Cuervo

El libro también aborda el papel de Cuervo en el contrabando de tequila hacia Estados Unidos durante la época de la Prohibición, un antecedente que, según Genoways, prefiguró las rutas de tráfico utilizadas posteriormente por el comercio de drogas tras la aprobación de leyes contra los narcóticos en la década de 1930.

Durante la Primera Guerra Mundial, el éxito de Cuervo atrajo la atención del gobierno estadounidense, que lo vigilaba bajo la sospecha de que utilizaba su red de distribución de tequila para traficar armas hacia los enemigos de Estados Unidos. Según el autor, “durante toda la guerra, José Cuervo fue un enemigo oficial de los Estados Unidos”, un detalle que rara vez se menciona en las referencias modernas a su nombre.

Sin embargo, fue la Revolución Mexicana, que tuvo lugar entre 1910 y 1920, el conflicto que más impacto tuvo en la vida y los negocios de Cuervo. Durante este periodo, sus propiedades fueron repetidamente atacadas y las líneas ferroviarias que había construido fueron destruidas por grupos armados. Genoways utiliza fotografías de época e ilustraciones para ayudar a los lectores a seguir los eventos de este turbulento capítulo de la historia.

A pesar de los desafíos, Cuervo logró consolidar su legado antes de su muerte repentina en 1921, a los 51 años. Aunque las necrológicas publicadas en su momento fueron positivas, carecían de detalles específicos sobre su vida y logros. Genoways concluye que el verdadero legado de Cuervo no reside únicamente en su tumba familiar, marcada con una calavera y huesos cruzados, sino en las millones de botellas que llevan su nombre y que han llevado su fama desde su natal Tequila al resto del mundo.

El libro de Genoways no solo rescata la figura histórica de José Cuervo, sino que también ofrece una visión profunda de los orígenes de una industria que se ha convertido en un emblema cultural de México. Al hacerlo, transforma a Cuervo de un simple nombre asociado con una bebida popular en un personaje histórico complejo, cuya influencia perdura tanto en la memoria colectiva como en las tradiciones comerciales y culturales del país.