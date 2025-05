Reynaldo Sietecase: “El policial siempre tiene como telón de fondo a la sociedad” (Crédito: Jaime Olivos)

Durante una encuentro en la Feria del Libro, organizada en el stand de Ticmas y promovida por la plataforma digital Bajalibros, el periodista y autor Reynaldo Sietecase abordó temas relacionados con la literatura, la narrativa criminal y el impacto de la lectura digital.

Durante la conversación, moderada por Patricia Kolesnicov, el autor compartió detalles sobre su obra reciente, La Rey, así como sobre Que sea rock, el cuento que escribió en exclusiva para la editorial digital llamada Leamos, asociada a Infobae, que produce colecciones exclusivas, entre ellas “Leamos cuentos” a la que pertenece la historia.

“Que sea rock”, mezcla el mundo del rock con una historia de ajuste de cuentas en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, relató.

Sietecase explicó que este cuento surgió como parte de un ejercicio en la Maestría de Escritura Creativa, donde experimentó con narrativas más breves. Aunque su enfoque principal ha sido la novela, el autor expresó su interés recurrente en el tema de la venganza, un elemento que atraviesa gran parte de su obra.

En este caso, la historia combina la pasión por la música con una trama de justicia personal, inspirada en la complejidad de los personajes y en la ambigüedad moral que caracteriza su narrativa.

“Es difícil que un personaje aparezca como bueno o malo. No son categorías que ya funcionan en relatos atractivos. Los seres humanos son complejos, y los personajes todavía más”, dijo.

Y agregó: “Me parece que en lo político se cae en una simplificación de buenos y malos que no representa la complejidad que tienen las cosas. Eso sirve para discursos, pero no para la democracia, que necesariamente implica diálogo, incluso con quienes uno no está de acuerdo”.

El periodista y autor pasó por el stand de Bajalibros, en la Feria del Libro de Buenos Aires (Crédito: Jaime Olivos)

Durante la conversación, el autor también habló sobre su última novela, publicada recientemente. Esta obra, protagonizada por un personaje femenino de origen paraguayo, aborda temas como la violencia, la resiliencia y la venganza.

Sietecase explicó que el personaje principal, Blanca Rosa González, refleja una dualidad que dificulta clasificarla como víctima o victimaria, un rasgo que, según el autor, enriquece la narrativa. La novela transita escenarios que van desde Paraguay hasta la Villa 31 en Buenos Aires, y culmina en Madrid, incorporando elementos sobrenaturales como un espejo de obsidiana, inspirado en artefactos utilizados por los aztecas.

“En mi novela La Rey, quise construir un personaje femenino potente, alguien que se enfrentara a situaciones extremas y que pudiera tomarse revancha, explorando otra vez la temática de la venganza”.

“La venganza es un tema muy potente para explorar en la literatura porque es una pulsión humana clásica que aparece constantemente en los relatos”, dijo.

El autor detalló que la construcción de este personaje requirió una investigación exhaustiva, que incluyó viajes a Paraguay, visitas a la Villa 31 y el aprendizaje del idioma guaraní. Además, contó con la colaboración de la escritora paraguaya Lisa Haedo para garantizar la autenticidad del habla del personaje. Según Sietecase, este proceso de investigación es esencial para dotar de verosimilitud a sus historias, especialmente cuando se abordan contextos culturales específicos.

En otro momento de la charla, se discutió la relación entre literatura y periodismo, dos disciplinas que Sietecase considera complementarias. Aunque se define como escritor antes que periodista, reconoció que el periodismo le ha brindado herramientas para contar historias ajustadas a los hechos, mientras que la literatura le “permite explorar la creatividad sin restricciones”. Según el autor, “ambas actividades comparten el objetivo de narrar, aunque con enfoques y límites diferentes”.

“En el periodismo cuento ajustado a los hechos, sin mentir, sin inventar. En la literatura, en cambio, todo es posible si los personajes son coherentes y la trama es atractiva”, comentó.

La conversación también abordó la evolución del género policial en América Latina, que, según Sietecase, se diferencia de las narrativas europeas o norteamericanas por su enfoque en la realidad social y la ausencia de figuras tradicionales como detectives o policías heroicos.

En este contexto, las historias suelen centrarse en personajes comunes que buscan la verdad en sociedades donde la justicia formal es ineficaz. Para el autor, este enfoque refleja las complejidades de la región y enriquece el género con una perspectiva única.

Finalmente, Sietecase reflexionó sobre el atractivo de los policiales, destacando que, además de ofrecer una buena historia, permiten explorar las dinámicas sociales, políticas y económicas de una sociedad. Según el autor, este género combina entretenimiento con una mirada crítica, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para comprender el contexto en el que se desarrolla.

“El policial no solo ofrece una buena historia, sino que siempre tiene como telón de fondo a la sociedad: muestra cómo funcionan la policía, la justicia y otros actores en un contexto determinado”, finalizó.