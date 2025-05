Feria del Libro 2025: hay repunte pero con “ventas discretas” en un fin de semana largo que dio impulso

El jueves feriado, primero de mayo, “explotó, hizo el click”, dijo Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro (Crédito: Fundación El Libro)

Por los pasillos de la Feria se comenta. Qué se comenta. Varias cosas: ventas discretas pero en subida, mucha gente pero no demasiada, un fin de mes eterno, un feriado que repunta, una rueda que gira lenta pero que no se detiene. A estas alturas, la edición número 49 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires está a mitad de camino. Sobre la marcha se abren los balances. Números, sensaciones, expectativas.

Desde la Fundación El Libro explican que este fin de semana se disparó la tendencia: el primero de mayo, Día del Trabajador, con muchos salarios recién depositados, la cantidad de gente que fue a la Feria del Libro es un 32% más que el primero de mayo del año pasado. “Llevamos en ingreso un 20% y estimaremos cerrar la feria con un 20% contra el año pasado. Estamos superando las expectativas”, le dicen a Infobae Cultura.

Hernán López Winne, editor de Godot —stand colectivo: Reunión, 1720, Pabellón Amarillo, junto a Sigilo, Chai, Gourmet Musical y La Parte Maldita—, cuenta que “el primero de mayo se vendió bastante mejor que el año pasado”, que las ventas al público están un 10% más en comparación con el 2024, en el mismo lapso de tiempo, y lo que bajaron son las Jornadas Profesionales, las ventas a librerías: bajaron un 10%.

Penguin Random House viene vendiendo un 20% más que el año pasado. Valeria Fernández Naya, directora de Marketing y Comercial, destaca las Jornadas Profesionales, que ”han sido un éxito y hasta el momento hacen una gran diferencia", y “este fin de semana la feria se ve repleta de familias, de jóvenes y de niños”, con gran convocatoria de las charlas, entrevistas y firmas de libros de los bestsellers.

“Estamos viendo que la Feria, por suerte, va retomando el curso”, dice Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro (Crédito: Fundación El Libro)

Desde el Grupo Editorial Planeta reportan un 15% más; del sello unaLuna, del Grupo Claridad, un 25% más. El jueves “explotó, hizo el click”, dijo Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro en el Streaming de Infobae. “El primer sábado de la Feria, que después de las 20:30 se entra gratis y es el único día que está hasta la medianoche, tuvimos un 10% más de gente que el año pasado”, contó.

“Estamos viendo que la Feria, por suerte, va retomando el curso”, dice Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro, del otro lado del teléfono. “En el stand vamos un 25% más que el año pasado en ejemplares”, agrega sobre el espacio que ocupa la CAL en el Pabellón Azul donde 19 editoriales exponen más de mil títulos. Si bien “los primeros días fueron un poco más fríos”, este fin de semana algo cambió.

“Ahora, con el fin de semana largo, realmente se está viendo mucha gente”, y aclara: “Mucha gente no implica muchas ventas. Es mucha gente paseando, pero el hecho que el público acompañe está bueno”. Pampín, que además dirige el sello Corregidor, remarca que “la feria no es una isla”: “Pensemos que el 50% de la población está bajo la línea de pobreza. Dentro de ese contexto, la gente igualmente está respondiendo”.

Enzo Maqueira nota "una avidez por la reflexión, por la profundidad, por salir de la banalidad del mal en la que estamos inmersos en nuestro día a día” (Crédito: Fundación El Libro)

“Para Ediciones Diotima, la Feria es una oportunidad de exhibir el catálogo y llegar al público con la presencia de nuestro autores, sobre todo en las condiciones actuales, en que las ventas han bajado mucho”, cuenta la editora del sello, Graciela Scarlatto. “Este año estamos en el stand colectivo de la CAL y hemos pautado tres eventos. La Feria es una vidriera de lujo y una ocasión de acercamiento con la industria del libro”.

“A esta edición la estoy viendo con menos stands, con menos gente, por el momento, y también, por lo que me dicen, con unas ventas discretas”. El que habla es Enzo Maqueira, autor y miembro de la Unión de Escritoras y Escritores. “Refleja muy bien lo que está pasando a nivel país con la caída del consumo. Pero al igual que el año pasado, veo mucha participación de la gente en las mesas y en las charlas”, agrega.

“Ese es un fenómeno de ahora, de los últimos años, porque antes quizás no iba tanta gente a las charlas. Ahora sí”, y continúa: “Se ve que la gente tiene ganas de absorber conocimiento, debate, pensamiento y todo eso que está faltando bastante por fuera de la Feria del Libro, en la realidad cotidiana. Una avidez por la reflexión, por la profundidad, por salir de la banalidad del mal en la que estamos inmersos en nuestro día a día”.

“Los libros, siempre, de alguna manera, convocan”, afirma Julieta Botto (Crédito: Fundación El Libro)

“Los libros, siempre, de alguna manera, convocan”, afirma Julieta Botto, periodista y editora del sello Cielo de Pecas, cuyo catálogo se encuentra en el stand 1400 del Gobierno de la Ciudad: Impulso Cultural. Respecto de las ediciones anteriores percibe menos público: “Un termómetro de eso es la facilidad a la hora de viajar, a la hora de ingresar y a la hora de moverse dentro de los pabellones”.

“Charlando con gente conocida, el discurso general es que es una edición bastante pobre en términos de concurrencia y en términos de ventas. En lo que a mí concierne, todavía no sé cuánto se ha vendido porque se liquida al final de la feria”, dice y agrega: “Incluso habiendo tenido la oportunidad de concurrir a una charla me sorprendió que no hubiera colas kilométricas para el ingreso a las salas”.

Durante los días de abril, para Nicolás Bendersky de Ediciones IPS la Feria venía “muy a fin de mes, además de la mala situación económica”. Pero con el feriado del Día del Trabajador, el inicio del mes —muchos asalariados ya cobraron— y este finde semana largo, el asunto “repuntó”: “Hay más gente vinculada a las provincias que quizás vino a pasear. Ese repunte de gente que se está viendo un poco en las ventas”.

“De nuestra parte hace años que desde Ediciones IPS mantenemos precios económicos acordes a los bolsillos populares y tratamos de que eso no sea obstáculo para quienes están interesados en adquirir nuestros libros y conocer las ideas marxistas”, agrega este editor, docente y politólogo, que entre los títulos que están presentando está Ecomunismo: defender la vida. Destruir el sistema de Andrés Petruccelli.

“Hace años que desde Ediciones IPS mantenemos precios económicos acordes a los bolsillos populares y tratamos de que eso no sea obstáculo para quienes están interesados en adquirir nuestros libros y conocer las ideas marxistas”, dice Nicolás Bendersky (Crédito: Fundación El Libro)

“La Feria del Libro cada vez me entusiasma menos”, dice el escritor Diego Cano con honestidad brutal. “Veo que el espacio de concentración de las grandes editoriales y librerías está cada vez más desarrollado y hay menos lugar para editoriales independientes que, como sabemos, existe una enorme diversidad de editores y autores que en la Feria del Libro es casi imposible de encontrarlos”, asegura.

La postal la compara con la Feria de Editores donde “hay un mosaico de autores y editores e infinito. Esa diversidad en la Feria del Libro cada vez es menos. Se pueden encontrar esas cosas, pero la verdad que es casi imposible. Me parece que cada vez está más focalizado y más al servicio de las grandes editoriales, que pueden pagar un stand, el marketing, la publicidad, todo. Eso me quita mucho las ganas de de ir”.

“Sigo yendo porque siempre encuentro alguna cosa que no sabía que existía o porque hay novedades que están primero en la feria que en las librerías”, dice y agrega que “los stands de los países, como Perú, Chile, Uruguay, Brasil, lamentablemente traen muy poquitos títulos”. “Cada vez se convierte más en un paseo cultural de masas que en una expresión de la diversidad y creatividad que tiene el mundo editorial argentino”, cierra.

Para Juan Manuel Pampín, "es muy factible que los números mejoren en este fin de semana. Seguramente eso replique en las ventas” (Crédito: Fundación El Libro)

Ignacio Portela de Sudestada, que cuenta con dos stands, dice que “hasta el jueves había sido una feria mucho más floja que otros años, pero este fin de semana levantó muchísimo”, y señala que influyó “la promoción del Banco Provincia, como punta de lanza”. Agrega Juan Manuel Pampín: “Es muy factible que los números mejoren en este fin de semana. Seguramente eso replique en las ventas”.

Debido a la difícil situación económica general del país, concluye Portela, “los ánimos de libreros generalmente tiran para abajo, pero estaba todo el mundo esperando una feria austera, con menos circulación de gente. Pero este fin de semana hubo una remontada importante. Y si bien el inconveniente más grande es que mucha gente pregunta y no todos compran, por suerte el público está respondiendo”.