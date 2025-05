Fátima Trusso: “Quiero mostrarle al mundo que se puede vivir de una manera consciente”

En el año 2016 Fátima Trusso decidió que necesitaba una transformación profesional y empezó a dedicar al coaching. “Ahí siempre tuve muy en claro que quería escribir un libro”, cuenta. “Empecé con un Word que decía ‘Libro:’ y con algo muy en claro que tenía que como inspiración: en una frase de Walt Disney: ‘¿Para qué vas a ser luz si no vas a iluminar a los demás?"

“Al principio era un libro sobre desarrollo y liderazgo personal y de a poco se fue convirtiendo en un libro que también incluía liderazgo de equipos. Me empecé a especializar en neuroliderazgo y en Inteligencia Emocional y Mindfulness y a partir de ahí le empecé a dar otra vuelta al libro”, recuerda sobre El poder de elegir.

Hoy a las 18 horas Fátima Trusso —licenciada en Comunicación Social y coach ontológico; se especializa en liderazgo, productividad y bienestar— estará en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el stand de Libella Ediciones (Pabellón Azul, Stand 322), firmando ejemplares.

“El poder de elegir” (Libella Ediciones) de Fátima Trusso

Aunque comenzó a escribirlo en 2017, el proyecto fue interrumpido en varias ocasiones debido a eventos personales, como la llegada de sus dos hijos, y a la pandemia. En 2023, decidió retomar lo con mayor determinación, contratando a una profesional para evaluar la calidad del manuscrito y realizar correcciones. Durante dos meses, trabajaron juntas semanalmente para pulir el texto, hasta que finalmente estuvo listo para ser presentado a una editorial. Así cayó en las manos del sello Libella y ahora está en la Feria del Libro, entre autores y lectores.

“A mí me gusta que lo que yo haga trascienda mi metro cuadrado, que tenga un impacto y que tenga un valor en la vida del otro”, dice sobre lo que desea que ocurra con El poder de elegir. “Cuando estudié coaching, me abrieron la cabeza conceptos tan simples y tan profundos a la vez, y me pareció que tenía que compartirlos. En un punto, es compartir lo que hago, mostrarle al mundo que se puede vivir de una manera consciente. Y por otro lado, lo hice a modo de posicionamiento: una manera de posicionarme en el mercado”.

Al ser consultada sobre los desafíos actuales para ejercer el liderazgo, Trusso reconoció que “son tiempos difíciles”. “Pero también creo que depende de cada uno, porque hay veces que por el contexto y estos tiempos de tanta volatilidad, incertidumbre y exigencia, quizá a alguien lo motiva, le despierta y le inspira para ser un líder y a otros totalmente lo contrario. Depende del deseo, la capacidad y los recursos internos que tenga cada persona para poder desarrollarse como líder. Depende también de cuál es el motor, la personalidad que tiene, las fortalezas. En líneas generales puede ser que parezcan tiempos más complejos, más difíciles, pero no necesariamente creo que lo sea”, aseguró.

Con El poder de elegir, Fátima Trusso busca no solo compartir su experiencia y conocimientos, sino también inspirar a otros a vivir de manera más consciente y a desarrollar su potencial como líderes en un mundo en constante cambio. “Quiero compartir y mostrar lo que hago, cómo lo hago, con la pasión y el profesionalismo con que lo hago”, concluye.

