Pasado de izquierda y militancia homosexual: quién es Renaud Camus, el autor de la teoría del reemplazo de los blancos, que no puede entrar al Reino Unido

La noticia generó aplausos e indignación en partes iguales. Al escritor francés Renaud Camus le prohibieron entrar al Reino Unido. ¿Por qué? Según informó la agencia AFP, el Ministerio del Interior británico rechazó su solicitud de autorización electrónica de viaje (ETA), impidiéndole participar en un evento político de extrema derecha, porque su presencia no se considera “conducente al bien público”.

¿Quién es Camus, cuál es su historia, su peso, sus ideas, su mirada del mundo?

El Gran Reemplazo

En los últimos años, su nombre ganó notoriedad en círculos de extrema derecha debido a su teoría del “Gran Reemplazo”, una idea que sostiene que la población blanca y cristiana de Europa está siendo desplazada por inmigrantes de origen africano y musulmán. Según The Nation, esta teoría ha sido adoptada por grupos supremacistas blancos en Estados Unidos, quienes han utilizado su discurso como base ideológica para justificar actos de violencia.

Aunque Camus ha rechazado públicamente estas acciones, su obra ha sido vinculada a varios ataques masivos, incluido el tiroteo en El Paso, Texas, en 2019. En ese preciso año, se lee en un artículo de la BBC que “sus ideas encuentran mayor eco en uno de los sectores más radicales de la derecha global: el llamado supremacismo blanco”.

La paradoja de Camus radica en su transformación ideológica. En la década de 1960, el autor era un destacado activista LGBT y una figura prominente de la izquierda cultural en Francia. Sin embargo, en la actualidad, su discurso resuena principalmente entre sectores ultraconservadores, lo que ha generado un intenso debate sobre el impacto de sus ideas en el panorama político y social global. Las bases de aquel concepto fueron sentadas en su libro de 2012, El Gran Reemplazo (“Le grand remplacement”, en francés), hoy vistas como una teoría conspirativa de extrema derecha.

“Lo que llamo el Gran Reemplazo”, dice el autor en el libro, “es muy simple, cualquiera de nosotros puede constatarlo cada día... Es el cambio de pueblo, es la sustitución de uno o varios pueblos por aquel que se encontraba ancestralmente en el lugar”. En las primeras páginas sostiene que el proceso es “como si, durante el transcurso de nuestra vida, y aún menos, Francia estuviera cambiando de pueblo: se ve uno, uno duerme la siesta, y es otro, o varios otros, que parecen pertenecer a otras riberas, otros cielos, otras arquitecturas, otras costumbres”.

“Tenías un pueblo y, casi de un día para otro, a escala de los pueblos, en una generación, tienes en su lugar, en su territorio, uno o varios otros pueblos”, se lee varias páginas después.

Un pasado ligado al arte y la vanguardia

Nacido en 1946 en Chamalières, una localidad de la región francesa de Auvernia, Renaud Camus creció en el seno de una familia acomodada. Sin embargo, su decisión de asumir abiertamente su homosexualidad en la adolescencia lo llevó a un distanciamiento con sus padres, quienes lo excluyeron de su testamento. Posteriormente, estudió Derecho y Literatura en París, donde también completó una maestría en Filosofía con especialización en Estética.

Durante los años de Mayo del 68, Camus participó activamente en las manifestaciones y marchas reivindicativas como parte del movimiento homosexual. En la década de 1970, se trasladó a Estados Unidos, donde impartió clases de literatura francesa y comenzó a publicar sus primeras novelas.

Su obra más destacada de este período, Tricks (1979), es una novela autobiográfica que narra de manera explícita sus experiencias sexuales. Este libro, que contó con un prólogo del influyente crítico literario Roland Barthes, fue considerado revolucionario en su momento. Incluso, el poeta estadounidense Allen Ginsberg lo describió como un retrato de un “nuevo homosexual urbano” que se movía con soltura entre diferentes culturas.

El reconocimiento de Camus como escritor alcanzó su punto culminante en 1996, cuando la prestigiosa Academia Francesa lo homenajeó por su trayectoria literaria. Sin embargo, su legado literario quedó opacado por la controversia que generaría su obra posterior.

La colonización demográfica de Europa

En 2012, Renaud Camus publicó El gran reemplazo, un libro que expone una teoría conspirativa según la cual Europa está siendo “colonizada demográficamente” por inmigrantes provenientes del norte de África y del África subsahariana. Camus argumenta que esta supuesta invasión está provocando un cambio cultural y étnico que amenaza con destruir la identidad europea.

Su mensaje ha encontrado eco en grupos supremacistas blancos de Estados Unidos. En 2017, durante la marcha de ultraderecha en Charlottesville, Virginia, los manifestantes corearon consignas como “No nos reemplazarán” y “Los judíos no nos reemplazarán”, frases que derivan directamente de la teoría de Camus. Al día siguiente, un participante de la marcha embistió con su automóvil a un grupo de manifestantes antifascistas, causando la muerte de una mujer.

Camus condenó este acto de violencia y rechazó el uso de su teoría para atacar a la comunidad judía. Sin embargo, expresó su apoyo al lema “No nos reemplazarán” y afirmó que los estadounidenses tienen razones legítimas para preocuparse por el futuro de su país. El autor también se distanció de los ataques perpetrados en 2019 contra dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, y contra una sinagoga en Poway, California, ambos vinculados a la difusión de su teoría.

El tiroteo masivo en El Paso, Texas, en agosto de 2019, marcó otro episodio trágico relacionado con el “Gran Reemplazo”. En este ataque, un joven de 21 años mató a 22 personas en un Walmart, declarando que su objetivo era “matar tantos mexicanos como fuera posible”. El atacante publicó un manifiesto en el que justificaba sus acciones como una respuesta a lo que denominó “la invasión hispana de Texas”.

Distancia de la violencia, pero no de la controversia

A pesar de las reiteradas condenas de Renaud Camus a los actos de violencia, su teoría sigue siendo utilizada como una herramienta ideológica por grupos de extrema derecha. Según explicó Heidi Beirich, directora del Intelligence Project del Southern Poverty Law Center, los textos de Camus otorgan “un revestimiento académico y de sofisticación” a ideas racistas que antes se basaban en argumentos de superioridad racial.

Camus, por su parte, ha intentado desmarcarse de estas interpretaciones. En una entrevista con The New Yorker, afirmó que no concibe las razas desde un punto de vista genético, sino cultural, y aseguró que su preocupación radica en la preservación de las identidades culturales. Según sus palabras, lamentaría igualmente la desaparición de la cultura japonesa o africana debido a la inmigración.

Sin embargo, sus declaraciones han generado críticas y acciones legales. En 2015, un tribunal francés lo condenó a pagar una indemnización a la Asociación Francesa de Lucha contra el Racismo por comentarios que fueron considerados un ataque humillante hacia la comunidad musulmana.

De Mitterrand a Le Pen: un giro político

El cambio ideológico de Renaud Camus también se refleja en sus preferencias políticas. En 1981, votó por el socialista François Mitterrand, pero en años recientes se ha convertido en un ferviente defensor de Marine Le Pen, líder del ultranacionalista Frente Nacional. Aunque niega ser de extrema derecha, Camus sostiene que su objetivo es preservar la identidad cultural de Francia.

En su intento por promover sus ideas, fundó su propio partido político y se postuló como candidato al Parlamento Europeo en 2019. Sin embargo, abandonó la campaña tras la difusión de una fotografía de uno de sus candidatos arrodillado ante una esvástica, un símbolo que, según Camus, representa “todo lo contrario” a sus ideales.

La figura de Renaud Camus sigue siendo objeto de debate, tanto por su legado literario como por el impacto de sus ideas en el discurso político contemporáneo. Mientras algunos lo ven como un defensor de la identidad cultural, otros lo acusan de alimentar narrativas que fomentan el odio y la división.