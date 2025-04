El final de “The Handmaid’s Tale” resuelve sus dilemas morales con una atmósfera menos sombría

Tráiler de la sexta temporada de "Handmaid’s Tale" ("El cuento de la criada")

No hace mucho, Yvonne Strahovski, quien interpreta a la hermosa, despiadada y profundamente compleja Serena en The Handmaid’s Tale, se vio obligada a ver tempranas escenas de la crueldad de su personaje.

Por supuesto, Serena estaba siendo cruel con la sufrida heroína, June (Elisabeth Moss). No fue una experiencia agradable de revivir. “Me estaba muriendo. ¡Quería vomitar! Fue horrible”, dice Strahovski sobre las imágenes reproducidas. “Volver y mirar eso fue increíblemente impactante”. Probablemente a esto los fanáticos de larga data de The Handmaid’s Tale responderían: “¡Dinos a nosotros, Serena! Nosotros mismos hemos pasado por el infierno y hemos regresado, durante 56 episodios”.

Violaciones. Ahorcamientos masivos. Disparos. Tortura. Niños separados de sus madres, lenguas arrancadas de bocas. Y más. El impactante drama sobre un estado totalitario que trata a las mujeres como propiedad, basado en la novela de Margaret Atwood, puede haber sido brillante. Pero esa brillantez surgió de una oscuridad abyecta.

"The Handmaid’s Tale" se despide con una temporada más directa y emocional, enfocada en resolver el destino de sus personajes clave

Cómo será la sexta temporada de <i>The Handmaid’s Tale</i>

Así que alabado sean, fieles fanáticos: los creadores del programa sintieron su dolor. Quieren que sepan que esta, la sexta y última temporada -que se estrena por Paramount + esta semana-, será diferente.

Seguirá siendo Gilead, por supuesto. Como diría el siempre citable Comandante Lawrence de Bradley Whitford: “Gilead será Gilead”. Pero será más rápida y más satisfactoria. Habrá catarsis y redención, recompensas por toda esa lealtad de los fanáticos.

¿Incluso habrá “humor”? Sí. Elisabeth Moss, quien no solo protagoniza sino que dirige cuatro episodios esta temporada, dice que fue alrededor de la temporada 4 o 5 cuando los creadores se dieron cuenta de que querían alejarse “de demasiada oscuridad explícita”. Por supuesto, el programa todavía está lejos de convertirse en una comedia de situaciones. “No seríamos The Handmaid’s Tale si no tuviéramos esos momentos oscuros”, dice. “Sería deshonesto”. Pero, añade, “queríamos incluir más ligereza y humor”.

El drama distópico de Margaret Atwood culmina con una entrega que equilibra oscuridad, resistencia y momentos inesperados de humanidad

Ayuda en ese sentido: la inteligente caracterización de Bradley Whitford como el Comandante Lawrence, quien lanza frases memorables como “Serena, ¿sufres de una deficiencia de ironía?” Whitford confirma las sospechas de que él mismo creó esa frase. “He estado haciendo ese chiste durante años”, dice. “Lo propuse... y estoy muy orgulloso de ello”.

Buenos y malos, tiempo de definición

Eric Tuchman, productor ejecutivo junto a Yahlin Chang, reconoce que la gente había comenzado a considerar la serie “difícil de ver... y eso fue, honestamente, algo que como escritores comenzamos a sentir”. Por ello, además de evitar las crueldades más extremas, el programa ha dejado atrás lo que él llama el “ritmo más pausado” del pasado.

“Teníamos muchas historias que queríamos contar en 10 episodios”, dice Tuchman. “Queríamos que la temporada tuviera una sensación de impulso y que fuera dinámica”. Agrega Chang: “Era ahora o nunca, esta es la última oportunidad que tenemos para contar estas historias con estos personajes”.

Es probable que veamos menos interminables miradas en los llorosos ojos de June. Hay cosas que hacer. Es hora de decidir: ¿eres bueno o malo? Un número de personajes han coqueteado moralmente con el otro lado en la serie: buenas personas haciendo cosas terribles, personas terribles haciendo cosas buenas ocasionalmente. Bueno, es tiempo de que todos tomen una postura.

Elisabeth Moss regresa como June en la temporada final, entre la esperanza, el trauma y una determinación inquebrantable

“La gente no se queda igual”, dice Elisabeth Moss. “Alguien se irá al lado oscuro, alguien se irá al lado luminoso. Pero… no puedes simplemente avanzar evitando elegir un lado. En cierto punto, tienes que elegir”.

Por supuesto, siempre hemos sabido dónde está June, como la brújula moral del programa, incluso si muchos espectadores se sorprendían, quedaba perplejos o se molestaban cada vez que regresaba a Gilead por su cuenta.

Pero June seguirá siendo June, como podría decir Lawrence. Cuando la dejamos en la temporada 5, June acababa de escapar de Toronto, donde la marea empezaba a volverse en contra de los refugiados de Gilead. Abordó un tren hacia el oeste, junto con la bebé Nichole. Entonces escuchó el llanto de otro bebé, y resultó que Serena, su antigua torturadora de Gilead, estaba allí también, con su propio hijo. “¿Tienes un pañal?” preguntó Serena.

Los nuevos episodios ofrecen una mirada final al universo de Gilead, entre decisiones extremas y búsquedas de redención

Aunque el resultado de este viaje en tren es uno de muchos spoilers prohibidos, es seguro decir que la relación entre June y Serena sigue siendo… espinosa.

¿Todos son redimibles, incluso Lydia? La misma Strahovski no está segura. “Se ha suavizado. Ha tomado decisiones redimibles. Y si alguna vez va a haber un momento redentor mayor, podría ocurrir esta temporada”, adelanta Strahovski. Pero agrega: “No sé si algo de eso es completamente perdonable”.

La tía Lydia

El mero nombre provoca terror para quienes recuerdan las horribles cosas que hacía a las criadas. Pero Lydia ya está mostrando señales de cambio. (También será central en una secuela próxima, The Testaments, basada en una novela posterior de Margaret Atwood).

Ann Dowd dice que todo se trata del amor: por Janine, su criada favorita. “El amor lo cambia todo”, dice. “Es la fuerza más poderosa del mundo”.

“El amor lo cambia todo”, dice Ann Dowd sobre el vínculo de Lydia con Janine, una relación que evoluciona

Los actores de The Handmaid’s Tale también han cambiado. “Este papel realmente me ha llevado a rincones que nunca imaginé”, dice Yvonne Strahovski. “Me ha hecho una mejor actriz gracias a ello, al 100 %”. Para Elisabeth Moss, su “vida profesional completa ha cambiado con este programa”, no solo como actriz, sino también como directora y productora. “Para mí, eso ha sido enorme”, afirma. “Amo actuar muchísimo, pero necesitaba algo más en lo que pudiera profundizar… Quería involucrarme más en todos los aspectos de lo que hacemos, y he aprendido muchísimo”.

Una serie surcada por la realidad

Además, los eventos actuales se han infiltrado en el guion. The Handmaid’s Tale se estrenó en 2017, seis meses antes de que estallara el movimiento #MeToo. En 2022, la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó el aborto conocida como “Roe v. Wade” fue revocada.

“Como mujer, tengo menos derechos ahora de los que tenía cuando comencé este programa”, dice la showrunner Yahlin Chang. “Nunca pensé que perderíamos Roe v. Wade, ni siquiera trabajando en este programa… Y eso comienza a infiltrarse en nuestra escritura”.

Manifestantes vestidas como siervas de "The Handmaid's Tale" durante la protesta contra el presidente Donald Trump en Washington, D.C., el sábado 5 de abril de 2025

Bradley Whitford menciona la difícil situación de las víctimas de violación embarazadas “que no tienen acceso a anticonceptivos o atención médica para abortos, o la atención que necesitan”. “Por supuesto está en nuestra conciencia”, dice, “Es una razón por la que necesitas un programa como este, sobre la resistencia”.

En cuanto a Moss, prefiere citar la relevancia continua de la historia de Margaret Atwood, 40 años después. “Por supuesto tenía una relevancia que no se podía ignorar en 2017″, dice. “Pero no sé si este libro y este material alguna vez dejaron de ser relevantes… Ves el programa y te preguntas: ‘Dios, ¿están tratando de hacer esa conexión?’ No, creo que solo estamos tratando de ser honestos y contar la historia de estas personas en este lugar, y resulta ser algo increíblemente relevante y presente”.

Fuente: AP

[Fotos: Disney/Steve Wilkie vía prensa Paramount +; REUTERS/Carlos Barria]