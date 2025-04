Séneca escribió “Sobre la vida feliz” en el siglo I y ahora un influencer lo trae al presente

Séneca y el influencer Nico Grupe.

Nico Grupe es un hombre de menos de 30 años, es argentino, es un influencer sobre temas de desarrollo personal que alguna vez se recibió de ingeniero pero se hizo coach ontológico. Séneca vivió en el siglo I: fue el tutor y consejero de Nerón, aquel emperador romano famoso por el incendio de Roma, que ¿lo ordenó él? Parecen muy lejanos pero ahora están juntos en un libro: la editorial El Ateneo publica una versión de Sobre la vida feliz, de Séneca, comentada por Nico Grupe.

En el prólogo, el propio Grupe explica cómo se llegó a esto: “Probablemente te estés preguntando: ‘¿Y qué tiene que ver este tal Nico con Sobre la vida feliz de Séneca?’. Y la respuesta es que, como a vos, a mí también me llamó la atención ese título y lo compré. Me llamaba la atención poder “conversar” con un filósofo estoico; de hecho, uno de los más conocidos, que vivió 2000 años antes que yo. Si las simples frases de él que me aparecían en Internet me volaban la cabeza, un libro escrito por él sería una locura, supuse, y así fue”. No es la primera vez que Grupe hace algo así, antes se había publicado Meditaciones, de Marco Aurelio, con las ideas del influencer.

Sobre la vida feliz es un diálogo que se convertiría en una de las obras más influyentes sobre la moral y la filosofía de su tiempo. Séneca lo dedicó a su hermano mayor, Galión. Allí, Séneca argumenta que la verdadera búsqueda de la felicidad está intrínsecamente ligada a la búsqueda de la razón. Para él, la razón no solo implica el uso de la lógica, sino también una comprensión profunda de los procesos de la naturaleza. Esta perspectiva filosófica sugiere que el entendimiento racional del mundo y de uno mismo es esencial para alcanzar una vida plena y feliz.

Séneca visto hoy

“Sin dudas, Séneca era, quizás, para algunos, un adelantado a su época: encontrarás reflexiones que se adaptan perfectamente a nuestro tiempo”, escribe Grupe.

El libro está, literalmente, anotado. El texto principal es el de Séneca y a los lados van corriendo los comentarios o aclaraciones que hace Grupe, que para esto estudió la obra del romano -nacido en Córdoba, hoy España- y también su vida.

Por ejemplo, dice Séneca: “Hay que decidir, pues, a dónde nos dirijamos y por dónde, no sin ayuda de algún sabio que conozca bien el camino, ya que aquí no es lo mismo que en los demás viajes: en estos hay algún sendero, y, si dudamos, las personas a quienes preguntamos no nos dejan extraviarnos; pero aquí el camino más frecuentado y más famoso es el más engañoso. Nada importa, pues, más que no seguir, como ovejas, el rebaño de los que van adelante, yendo así, no a donde conviene ir, sino a donde van los otros”.

Y escribe Grupe: “Si haces lo que todos hacen, serás uno más. Si haces lo que otros no están dispuestos a hacer, llegarás donde otros no.” Muchas veces, el trabajo de Grupe consiste en dar contexto, es decir, aclarar quién era el hermano o qué era en el mundo del siglo I determinado objeto.

A lo largo de sus capítulos, se examina la diferencia entre la opinión común y la razón, se cuestiona el valor del placer como fin último, y se propone vivir conforme a la naturaleza como una forma de alcanzar libertad interior. También se contrasta la vida virtuosa con el vicio y se defiende la virtud como fuente de estabilidad frente a la riqueza, la adversidad o la envidia. Otros temas incluyen la importancia de la conducta coherente, el uso adecuado de las riquezas, el arte de dar, la claridad en la toma de decisiones, y el ejemplo que deben ofrecer los sabios. En conjunto, el texto ofrece una reflexión ética sobre cómo actuar con integridad, autodominio y sentido del deber en la vida cotidiana.

Al final de cada capítulo, el influencer reflexiona sobre lo que acabamos de leer, hace aclaraciones y trae las ideas de Séneca al presente. Aquí, un ejemplo de cómo funciona respecto del capitulo II, “Razón y opinión”.

Séneca empieza diciendo:

Cuando se trata de la vida feliz, no es propio que me respondas, según la costumbre de contar los votos: “Esta parte parece ser la mayor”; pues por eso mismo es la peor. No marchan tan bien los asuntos humanos, que las cosas mejores agraden a los más; la prueba de lo peor es la muchedumbre.

Busquemos qué es lo mejor, no lo más acostumbrado; y lo que nos ponga en posesión de una felicidad eterna, no lo que apruebe el vulgo, pésimo intérprete de la verdad. Y llamo vulgo tanto a los que visten clámide* como a los que llevan coronas; pues no miro el color de los vestidos con que se adornan los cuerpos; no me fío de los ojos para conocer al hombre; tengo una luz mejor y más cierta para discernir lo verdadero y lo falso; el bien del espíritu, el espíritu lo ha de hallar.

Si este tuviera alguna vez ocasión de respirar y de entrar en sí mismo, ¡oh! cómo se torturaría, confesaría la verdad y diría: “Todo lo que hice hasta ahora preferiría no haberlo hecho; cuando pienso en todo lo que dije, encuentro muchos errores; cuanto he deseado, es tan malo como lo que me desean mis enemigos; todo lo que temí, ¡oh, dioses!, cuánto mejor fue que lo que he deseado”. (...)

Y analiza Grupe:

“¿Cuántas veces hacemos cosas tan solo para agradar o buscar la aprobación de los demás? Y hasta incluso, esos demás quizás ni siquiera nos están viendo o hasta incluso no les interesamos. ¿Cuántos compramos autos, casas, lujos, como viajes, no tanto por felicidad propia sino para mostrarles a los demás?

Te lo traigo a algo más concreto en el día a día: ¿cuántas veces compraste un libro tan solo porque está entre los más vendidos del New York Times y tiene un “splash” de bestseller? ¿Cuántas veces caíste en escuchar una canción tan solo porque “está en el top 1 de la lista global de Spotify” o viste una película o serie porque “está entre las 10 mejores de Netflix”?

Todas esas veces caemos en las masas. ¿Porque un libro se vendió mucho quiere decir que es bueno para ti y te hará feliz? No hay ninguna garantía de eso, pero seguimos a las masas y buscamos leerlo y nos forzamos a que nos guste. O vemos lo que las plataformas nos dicen que es lo más visto, suponiendo que otras personas también lo vieron y por eso nos lo recomiendan; quizás esas otras personas lo vieron tan solo porque también la plataforma les dijo que “era lo más visto” y quizás, en estos casos, es lo más visto porque nos dicen que es lo más visto y caemos en la novela Ruido de fondo de Don DeLillo, donde confiamos más en los medios que en nuestro criterio acerca de la realidad objetiva”.