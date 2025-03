Cinco libros que transformarán tu forma de escribir: consejos de expertos

Aprender para escribir, un camino de superación.

¿Con emoción querés escribir, poder transmitir lo que sentís y que quien lee pueda sentirlo también? ¿Con claridad, para que las ideas se comprendan perfectamente? ¿De manera experimental, para echar a volar el lenguaje?

En este artículo, exploraremos cinco libros imprescindibles que ofrecen consejos prácticos, técnicas y motivación para cualquier aspirante a escritor, desde el principiante hasta el experto que busca renovar su perspectiva. Estos textos ofrecen no solo una estructura para mejorar el oficio, sino también una fuente de inspiración que invita a la reflexión y al crecimiento personal. La idea es explorar obras que no solo te enseñarán a escribir mejor, sino que también te conectarán más profundamente con las historias que deseas contar.

1) Atrévete a escribir, por Aguja literaria

¿Te has preguntado si lo que escribe es literatura? En este libro, la gente de la agencia Aguja literairia da algunos elementos para reflexionar sobre la propia escritura y, también, elementos teóricos y prácticos indispensables si se quiere emprender la escritura de forma seria y consciente.

Así, empezarán definiendo qué es literatura, qué implica ser autor, en qué lugar está el lector, y darán luego elementos de las estructura del texto y hasta de gramática y ortografía.

El libro explica cuáles son los diferentes géneros literarios, como se forman hábito de escritura e incluso da algunas nociones sobre la publicación. Porque el proceso de escritura también implica comprender las motivaciones y hábitos necesarios para completar una obra. Entonces, un escritor debe estar consciente de las razones que lo impulsan a escribir y desarrollar una disciplina que le permita avanzar en su trabajo. Este enfoque no solo ayuda a mantener la coherencia y la calidad del texto, sino que también facilita la culminación exitosa de la obra.

Atrévete a escribir ofrece una guía completa sobre estas nociones fundamentales. Con ejemplos sencillos y consejos prácticos que ayudan a los escritores a mejorar su técnica y a entender mejor los componentes esenciales de un texto literario. Estos ejemplos no solo ilustran cómo aplicar las herramientas formales, sino que también proporcionan un marco de referencia para que los escritores puedan evaluar y perfeccionar su propio trabajo.

Además, el libro aborda la importancia de elegir el narrador adecuado para cada historia. La elección del narrador puede influir significativamente en la forma en que se percibe la historia y en la conexión emocional que se establece con el lector. Un narrador bien elegido puede enriquecer la narrativa y ofrecer una perspectiva única que capte la atención del lector desde el principio hasta el final.

A los escritores novatos les advierten algo importante: es imposible saber hoy qué trabajos serán considerados obras maestras en el futuro. A veces, lo que hoy no se valora cobra una nueva dimensión cuando pasan los años.

2) Aprende a escribir, por Álvaro Colomer

"Aprende a escribir", por Álvaro Colomer

La escritura no es solo un arte, sino también una disciplina que requiere dedicación y pasión. Álvaro Colomer, un autor catalán, ha dedicado años a entrevistar a los grandes maestros de la literatura para desentrañar sus métodos de trabajo. El resultado de este esfuerzo es una antología que abarca casi un siglo de sabiduría literaria, desde la centenaria Ida Vitale hasta el joven Mario Obrero, quien apenas supera los veinte años. Esta obra no solo es un manual de escritura creativa, sino también una ventana a las prácticas y rituales de algunos de los escritores más influyentes de nuestro tiempo.

La antología de Colomer sigue la estructura de la creación de una novela: desde la inspiración inicial, pasando por la escritura y corrección, hasta llegar a la publicación. En este recorrido, se revelan las peculiaridades de autores como Pere Gimferrer, quien escribe tras un “destello”, y Aixa de la Cruz, que ha cambiado la cafeína por el yoga para potenciar su creatividad. Enrique Vila-Matas es otro de los escritores destacados, conocido por corregir sus manuscritos con la meticulosidad de un pintor que busca ocultar la pincelada inicial.

Aquí se ve que muchos escritores comparten ciertas rutinas, como la dedicación ininterrumpida a la escritura, incluso en días festivos. Además, todos coinciden en que la mejor manera de aprender a escribir es leyendo a los grandes autores hasta la extenuación. Esta práctica no solo mejora la técnica, sino que también enriquece el entendimiento personal y profesional de la escritura.

La obra de Colomer no está dirigida exclusivamente a quienes desean convertirse en escritores. Escribir, ya sea por distracción o como profesión, es una de esas actividades que nos permite aprender, profundizar en las cosas y comprendernos mejor a nosotros mismos.

En resumen, la antología de Álvaro Colomer es una obra que no solo ofrece consejos prácticos para aspirantes a escritores, sino que también invita a los lectores a reflexionar sobre el papel de la escritura en la búsqueda de sentido y realización personal. Este manual es una herramienta invaluable para cualquier amante de la literatura, ya que ofrece una visión íntima de los procesos creativos de algunos de los escritores más destacados de nuestro tiempo.

3) “Cómo escribir una canción (incluso si nunca has escrito una y crees que eres malísimo)”, de Ed Bell

El dato justo para escribir una buena canción.

Ed Bell, , autor del libro Cómo escribir una canción (incluso si nunca has escrito una y crees que eres malísimo), ofrece una guía detallada para aquellos interesados en la composición musical, sin importar su nivel de experiencia. El libro no solo proporciona un proceso simple y elemental para crear canciones en cualquier género, sino que también incluye grabaciones de audio de ejemplos musicales que los lectores pueden descargar para complementar su aprendizaje.

El libro de Ed Bell se centra en desmitificar el proceso de escritura de canciones. En lugar de presentar una fórmula rígida, Bell ofrece un enfoque flexible que permite a los compositores elaborar cada nota y palabra de sus canciones. El objetivo es que los lectores no solo aprendan cómo escribir una canción, sino también por qué ciertas técnicas funcionan, lo que les permitirá aplicar estas habilidades en futuras composiciones.

El libro cubre aspectos esenciales de la composición, como la creación de acordes, melodías y acompañamientos para el estribillo. Además, aborda el desafío común del “pánico a la hoja en blanco”, ofreciendo estrategias para escribir la primera letra de la primera estrofa. Bell también guía a los lectores en la construcción de estrofas en cuatro pasos sencillos y en la incorporación de un puente para enriquecer la estructura de la canción.

El enfoque de Ed Bell es accesible y motivador, diseñado para inspirar tanto a principiantes como a compositores más experimentados. La guía no solo se centra en la técnica, sino también en la creatividad, ayudando a los lectores a encontrar una gran idea para una canción, elegir un título efectivo y escribir letras y melodías pegajosas.

4) “Escribir en 21 días”, de Silvia Adela Kohan

"Escribir en 21 días", método y reflexión.

“Cuando alguien me dice que su sueño sería escribir, pero no escribe, o que escribe y se bloquea, inmediatamente le propongo lo siguiente: «Prueba este método infalible: escribe durante siete minutos cada día durante 21 días y verás que fluyes naturalmente». «¿Siete minutos?», se asombra. No obstante, ese asombro es el primer peldaño hacia la iluminación de algo que hasta ese instante parecía imposible”, cuenta la escritora Silvia Adela Kohan.

Con un enfoque práctico y estructurado, Escribir en 21 días propone un método de escritura diaria basado en sesiones breves de siete minutos durante tres semanas consecutivas. Según Kohan, esta dinámica favorece tanto la creación literaria como la introspección personal: “El secreto reside en avanzar en ambas direcciones”, dice.

Dividido en etapas, el libro guía al lector desde una escritura espontánea y fragmentaria hacia la revisión del material generado y su posible transformación en un libro. Cada uno de los 21 ejercicios parte de consignas creativas —como “escribe tu autobiografía empezando por el final” o “escribe sobre lo que escondes en el fondo de tu silencio”— acompañadas de citas y reflexiones de autores como Faulkner, Borges o Murakami.

Entre las claves del método, Kohan subraya la importancia de la regularidad, la escritura sin censura y la postergación de la revisión: “No leas NUNCA el texto del día anterior […] La espera sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso”. La autora también destaca el valor del fragmento como forma narrativa que rompe con la linealidad y estimula la voz propia del escritor.

El libro combina recursos literarios y terapéuticos, buscando activar la creatividad a través de ejercicios que fomentan la observación, la evocación y el juego con el lenguaje. Según Kohan, escribir sin interrupciones durante un tiempo limitado “produce la tensión necesaria para que surja la verdadera energía creativa”.

Escribir en 21 días se convierte así en una propuesta concreta para quienes desean generar material, superar bloqueos o conectar con su voz narrativa desde un espacio de rutina y libertad.

5) “Mientras escribo”, de Stephen King

"Mientras escribo", los secretos de Stephen King

El 19 de junio de 1999, Stephen King sufrió un accidente casi fatal que marcó un antes y un después en su vida. Este evento no solo puso a prueba su resistencia física y emocional, sino que también reafirmó su pasión por la escritura. Este episodio se convierte en un punto culminante en su libro Mientras escribo, donde King comparte su viaje personal y profesional, ofreciendo una visión íntima de su vida y su arte.

Stephen King narra en su libro cómo su infancia en Maine y Wisconsin, junto con su temprano interés por la escritura, sentaron las bases de su carrera literaria. Desde sus primeros recuerdos hasta sus años universitarios, King ofrece una perspectiva única sobre los desafíos y triunfos que enfrentó antes de alcanzar el éxito con su primera novela, Carrie.

Pero, además, Mientras escribo ofrece consejos prácticos para aspirantes a escritores. King enfatiza la importancia de leer y escribir constantemente, sugiriendo que la práctica diaria es esencial para desarrollar habilidades literarias. Recomienda establecer metas diarias de escritura, comenzando con mil palabras al día, y destaca la necesidad de mantener un enfoque disciplinado para alcanzar el éxito.

Stephen King compara las habilidades de escritura con una caja de herramientas, donde la gramática y el vocabulario ocupan un lugar destacado. Aunque advierte contra el uso excesivo de adverbios, también señala que un vocabulario simple puede ser efectivo, citando a escritores como Hemingway.

Además, King sugiere que la narración, el diálogo y la descripción son elementos clave para construir una historia, pero advierte contra dejar que la trama domine el desarrollo natural de los personajes.

Stephen King es un escritor de descubrimiento, lo que significa que comienza sus historias con una situación inicial y permite que los personajes guíen el desarrollo de la trama. Este enfoque, según King, permite que las historias evolucionen de manera orgánica, sin la necesidad de planificar cada detalle de antemano.

King también comparte su método de revisión, que incluye dejar reposar el primer borrador durante seis semanas antes de revisarlo para identificar temas y simbolismos emergentes.

A lo largo de su carrera, King ha enfrentado críticas y rechazos, pero sostiene que lo más importante es ser honesto con el lector. Y en este libro comparte sus secretos.