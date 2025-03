Ernesto Alterio regresa al teatro con un texto de Harold Pinter

"Viejos tiempos" se presenta en el Teatro La Abadía de Madrid, a partir del jueves 13 de marzo de 2025

Ernesto Alterio vuelve al teatro para representar el texto del Nobel Harold Pinter, Viejos tiempos, una obra que le atrajo porque le pareció una “acrobacia lingüística y actoral”. “Me atrapó la idea de que no sabía de qué trataba en realidad y me impulsaba a buscar más”, sobre los personajes, afirma.

Alterio recuerda que Pinter también era un “gran actor” y apunta que sabe cómo articular el lenguaje para que un intérprete pueda con el ritmo idóneo pasar de “lo soez a lo poético”.

El elenco de Viejos tiempos, que estará en el Teatro de La Abadía de Madrid del 13 de marzo al 13 de abril, lo completan Marta Belenguer y Mélida Molina, está dirigido por Beatriz Argüello y adaptado por Pablo Remón.

Ernesto Alterio, Marta Belenguer y Mélida Molina, protagonistas de la obra teatral "Viejos tiempos"

La actriz y directora Beatriz Argüello asegura que se trata de una de las obra más importantes de Pinter, y reconoce haber sido “valiente” para poner en marcha un texto “complejo y enigmático, que resuena de una manera particular”. La pieza tiene tres vértices.

La llegada de Anna a la casa de Kate y Deeley desencadena una sucesión de recuerdos en cada uno de ellos, cargados de impactos emocionales, que utilizan como arma arrojadiza hacia el otro.

Argüello remarca que Harold Pinter (1930-2008) es un “maestro”, considerado uno de los autores más influyentes del teatro británico del siglo XX, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2005 y Viejos tiempos se enmarca dentro de su “teatro de la memoria”, en la que el realismo y el misterio están presentes en un viaje al pasado sin orden a la hora de relatar los hechos.

“Se van descubriendo los personajes poco a poco, sin que el discurso sea cronológico”, lo cual no es un impedimento, pero así deja al espectador “puertas abiertas desde distintos puntos de vista” para contemplar la realidad, indica la directora.

Ernesto Alterio apostilla que nunca se puede transmitir una verdad absoluta por lo que cada personaje va intentando imponer su versión. “Los recuerdos se mueven todo el tiempo, nunca son completos. Según cómo los retengas te definen. Tu visión del pasado va a trasformar el presente”, ha señalado el actor, que llevaba cuatro años sin subirse a un escenario.

“El teatro me alinea. Es una necesidad, me conecta con las raíces y me recuerda porque me quise dedicar a esto”, asegura el actor hispanoargentino, hijo de Héctor Alterio.

Héctor Alterio en una escena de la serie "Santa Evita", basada en la novela de Tomás Eloy Martínez

Quién es Ernesto Alterio

Ernesto Alterio es hijo del reconocido actor argentino Héctor Alterio y de la psicóloga Ángela Bacaicoa. Su hermana menor, Malena Alterio, también es actriz. Debido a amenazas de la Triple A durante el gobierno de Isabel Perón, la familia se exilió en España entre 1974 y 1975, estableciéndose en Madrid, donde Ernesto creció y desarrolló su carrera artística.

Ha construido una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión, participando en producciones tanto argentinas como españolas. En el ámbito cinematográfico, ha destacado en películas españolas como Los años bárbaros (1998), El otro lado de la cama (2002) y Perfectos desconocidos (2017). Su trabajo en Infancia clandestina (2011) y Las viudas de los jueves (2009) refleja su conexión con el cine argentino.

En televisión, protagonizó la miniserie Vientos de agua (2006), que aborda la inmigración entre España y Argentina, actuando junto a su padre, Héctor Alterio. Más recientemente, participó en series como Narcos: México (2018) y Santa Evita (2022).

Fuente: EFE