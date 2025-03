“Roberta Flack es una leyenda”: el gran homenaje de estrellas de la música a la genial artista fallecida el mes pasado

(Foto: Richard Drew / AP)

Un servicio conmemorativo público, lleno de música e incluyendo presentaciones planificadas por Stevie Wonder y una sorpresa de Lauryn Hill y Wyclef Jean de los Fugees, celebró la vida y el legado de la cantante y pianista ganadora del Grammy Roberta Flack.

Flack, cuyo estilo vocal y musical íntimo la convirtió en una de las artistas más destacadas de la década de 1970 y una intérprete influyente mucho tiempo después, falleció el mes pasado a los 88 años.

Es más conocida por sus transformadoras interpretaciones de “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Killing Me Softly With His Song”. Ambas fueron interpretadas magistralmente por Hill durante la ceremonia llevada a cabo el lunes por la tarde en la Iglesia Bautista Abisinia de Nueva York.

Stevie Wonder (Foto: Richard Drew / AP)

Wonder siguió el set, y el reverendo Al Sharpton ofreció la elegía. Flack “puso una banda sonora a la dignidad negra”, dijo Sharpton. Como muchos dijeron en sus tributos, el genio musical de Flack residía en su capacidad para moverse sin esfuerzo entre el soul, jazz, gospel y más allá. Su memorial “Celebración de la Vida” se transmitió en vivo en www.RobertaFlack.com y en YouTube.

Aquí algunos momentos destacados:

Para recordar a una leyenda del canto, un lugar histórico

El memorial de Flack estuvo abierto al público en la Iglesia Bautista Abisinia, una institución histórica de Harlem. Fundada en 1808, es una de las iglesias bautistas negras más antiguas de Estados Unidos.

La iglesia fue decorada para la ceremonia con impresionantes arreglos de flores blancas y amarillas. Los asientos se llenaron rápidamente. En el centro, una pantalla mostraba a una joven Flack al piano y reproducía momentos destacados de su carrera. Más tarde, transmitiría las palabras de leyendas de la industria musical rindiéndole tributo a Flack, incluyendo a Clive Davis, Dionne Warwick, India.Arie y Alicia Keys.

Phylicia Rashad (Foto: Richard Drew / AP)

Fue un lugar apropiado para tal celebración: Flack creció rodeada de gospel en la iglesia y su madre tocaba el órgano en la Iglesia Episcopal Metodista Africana Lomax en Arlington, Virginia. Siendo adolescente, ella comenzó a acompañar al coro de la iglesia tocando el piano.

La ceremonia se desvió de un programa que se entregó a los asistentes. Incluía una poderosa cita de Flack en la contraportada que Arie mencionó en su mensaje. “Recuerda: Siempre camina en la luz”, dijo una vez Flack. “Si sientes que no estás caminando en ella, ve a buscarla. Ama la luz”.

Celebrando una vida musical

“Su existencia fue una forma de resistencia”, dijo Hill en su discurso, tratando de contener las lágrimas. La aparición de Hill fue inesperada pero adecuada. En la década de 1990, su trío de hip-hop, los Fugees, realizó una magistral versión de la interpretación de Flack “Killing Me Softly With His Song”. El tema le valió al grupo un Grammy, dos décadas después de que Flack ganara el premio a mejor grabación del año por la misma canción.

Al Sharpton (Foto: Richard Drew / AP)

“Adoro a la señorita Roberta Flack”, dijo ella. “Roberta Flack es una leyenda”. Luego interpretó una versión de “The First Time Ever I Saw Your Face”, seguida de “Killing Me Softly With His Song” junto a Wyclef Jean de los Fugees, y con Wonder uniéndose al armonio.

Una leyenda que no necesitaba presentación, pero que ciertamente recibió una con estruendosos aplausos, Wonder siguió el acto. “Lo grandioso de no tener la habilidad de ver con los ojos es la increíble oportunidad de poder ver aún mejor con el corazón. Así que yo sabía lo hermosa que era Roberta, no viéndola visualmente, sino pudiendo ver y sentir su corazón”, dijo Wonder.

Interpretó su canción “If It’s Magic” acompañado solo por una arpista. Luego se sentó al piano para cantar junto a ella una canción que escribió para Flack, “I Can See the Sun in Late December”. “Te amo, Roberta. Y te volveré a ver”, dijo Wonder al final. Anteriormente, la compositora y cantante Valerie Simpson de Ashford & Simpson tocó el piano y cantó una versión extendida de “Ain’t Nothing Like the Real Thing”, intercalada con recuerdos de su amiga.

Wyclef Jean, a la izquierda, y Lauryn Hill de los Fugees se presentan durante una ceremonia en celebración de la vida de Roberta Flack en la Iglesia Bautista Abisinia el lunes 10 de marzo de 2025, en Nueva York (Foto: Richard Drew / AP)

“Pero esa voz. Ah, ella simplemente te atrapaba en el corazón. Y luego, cuando tocaba las teclas, sabía cómo llegar profundo”, dijo Simpson. Simpson recordó haber sido elegida para actuar en “Chicago” en su debut en Broadway en 2018 y cómo le dijo a Flack que no estaba segura de poder actuar.

“Me miró y dijo: ‘Chica, ¿dónde está el libreto? Tráelo aquí. Vamos a trabajar en esto. Vamos a hacerlo’”, recordó Simpson. El cantante y pianista de Nueva Orleans Davell Crawford interpretó una conmovedora versión de la canción de Flack “Just When I Needed You”, entre gritos y vítores de celebración.

Una artista legendaria recordada

“Muchos de nosotros estamos aquí hoy porque ella no solo tocó nuestros corazones, sino que también tocó nuestras almas,” dijo el reverendo Dr. Kevin R. Johnson, pastor principal de la iglesia, quien lideró el servicio. Actuaciones del coro, incluyendo una vibrante interpretación de “Amazing Grace”, se intercalaron con un video sobre la vida de Flack y lecturas de las escrituras.

(Foto: Richard Drew / AP)

“La razón por la que estamos aquí es porque ella marcó una diferencia”, dijo Sharpton. “Y todos deberíamos preguntarnos cuando llegue nuestro momento, ¿llenarán una iglesia por ti? Si Roberta estuviera aquí esta noche, te diría: ‘No solo me alabes, emúlame’”. La actriz Phylicia Rashad recordó haber visto por primera vez a Flack actuar cuando era estudiante de la Universidad Howard, ante un público hipnotizado por su voz tranquila y constante.

Flack vivió cómodamente con su genio sin tener que proclamarlo a los demás, dijo Rashad. “Lo llevaba como una prenda suelta y vivió su vida atendiendo lo que más le importaba: la música, el amor y la humanidad”, dijo Rashad.

