La obra de arte en ARCO Madrid de la que todo el mundo habla

"White washing", de Eugenio Merino: la obra de arte en ARCO de la que todo el mundo habla (Foto: REUTERS/Susana Vera)

Un lavavajillas cargado de platos con rostros de políticos como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su asesor Elon Musk; el de Argentina, Javier Milei, o la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se convirtió este miércoles, primer día de ARCO, en una de las obras más comentadas.

La pieza, titulada White washing (‘Blanqueamiento’), del artista Eugenio Merino, está a la venta por 25.000 euros (algo más de 26.300 dólares) en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid.

“No creo que haya ninguna polémica”

Merino asegura que su obra hace referencia a “la limpieza que se le ha realizado a la extrema derecha en los últimos 20 años” y por eso el lavavajillas contiene 16 platos con la cara de líderes mundiales, como Donald Trump, Santiago Abascal, Marine Le Pen o Elon Musk, entre otros.

“España es el lugar perfecto para hablar de las dictaduras, puesto que tuvimos una y tuvimos la desgracia de que se tradujera en una monarquía. Eso fue una cosa que fue pensada desde el movimiento fascista”, ha señalado Merino durante el primer día de ARCOmadrid 2025.

Un “blanqueamiento” para la extrema derecha: la obra de arte en ARCO de la que todo el mundo habla (Foto: REUTERS/Susana Vera)

El artista, cuya obra está valorada en 22.000 euros, asegura que es una crítica “muy directa” a quienes han elevado o blanqueado a los políticos anteriormente mencionados. “No creo que haya ninguna polémica. Es una pieza muy clara que representa la situación y el estado actual del mundo”, defiende.

“Normalmente a la extrema derecha se le aplicaba un cordón sanitario, pero ahora estas formaciones son el post-fascismo. Antes el fascismo destruía la democracia. El problema es que esos partidos de extrema derecha se han convertido en formaciones que aceptan la democracia y actúan desde dentro”, ha recalcado.

En los platos aparecen la cara de Donald Trump, Elon Musk, Giorgia Meloni, Marine Le Pen, Santiago Abascal, Benjamín Netanyahu, Javier Milei, Herbert Kickl (Austria), Mateusz Morawiecki (Polonia), Alice Weidel (Alemania), entre otros. “Es la imagen clara de lo que es el fascismo en Occidente”, subraya.

La obra es un lavavajillas original y como señala Merino está listo para utilizarse. “El lavado ocurre en tu mente porque es un lavaplatos que es de verdad y se puede usar. Los platos se han fabricado para que se pueda comer en ellos”, explica. La obra persigue que con el uso y el paso del tiempo los rostros vayan desapareciendo.

Eugenio Merino considera que si existe polémica en torno a su obra se debe a la “forma que tiene España de ver el arte”, aunque añade que no le preocupan las posibles críticas. “El arte expresa una idea y una opinión de alguien y eso se llama libertad de expresión y no debería ser polémico en un país como España”, ha incidido.

“ALWAYS FRANCO”, su pieza anterior

Esta edición de ARCOmadrid es la 25ª para Merino, quien recuerda que solo faltó en 2013 “por cuestiones de censura”. El artista se refiere a su obra Always Franco, exhibida en 2012, en la que metía al dictador en una nevera de refrescos.

Esta obra despertó las críticas de la Fundación Francisco Franco, que denunciaron a Merino en dos ocasiones. Sin embargo, la justicia dio la razón al artista. “Me denunciaron dos veces y gané las dos. A pesar que, desde Ifema, el presidente de entonces apoyó la denuncia”, señala.

Al respecto, critica que ese momento fue uno de los que le llevo a pensar que “en España hay mucho fascismo”. “Por ello, hablar del ‘Lavado de cara’ tiene sentido”, reitera. Merino es conocido en ARCO por sus obras polémicas, como Fidel Zombi, exhibida en 2008 cuando mostró un espectro del expresidente cubano, o un ninot de Felipe VI en 2019. “La provocación debe estar en el arte. Toda obra desafía alguna lógica”, remarca.

Una persona observa la obra "Always Franco", de Eugenio Merino (Foto: EFE/Quique García)

Otras obras que sobresalen en ARCO

Junto a la obra de Merino, destaca otra compuesta por fotografías de activistas negros mirando desafiantes a cámara y portando pancartas con lemas como ‘Da una oportunidad a la violencia’, ‘Devastemos las avenidas en las que viven los ricos’ o ‘No somos vuestros esclavos’.

Muy impactante también la obra que la fotógrafa española y Premio Nacional de Fotografía 2024, Laia Abril, que investigó varios sucesos de supuesta histeria colectiva en fábricas textiles de Camboya y en un colegio de niñas indígenas de México como parte de su Proyecto Historia de la Misoginia.

(REUTERS/Susana Vera)

En ARCO presenta una serie de fotografías realizadas con un collage de fotos de mujeres camboyanas desmayadas sacadas de los periódicos de la época y sobreimpresas, junto a las declaraciones con las que las autoridades pretendían explicar el fenómeno: “Se desmayan por sus sentimientos”, “Deberían comprar más pastillas o caramelos”, o “Usaban demasiado maquillaje”.

Otra obra crítica es una pieza del artista y poeta Miguel Benlloch, impulsor en los años 70 del Frente de Liberación Homosexual. Consiste en un mono de trabajo azul cubierto con pedazos de espejo, que recuerda a los trabajadores acuchillados durante una protesta laboral.

Y en otro lugar de la feria, el artista portugués Nuno Ferreira contrapone dos portadas de periódico con el texto censurado y en los que solo se ve la cabecera, que los identifica parcialmente como los periódicos La izquierda y La derecha.

Work of Art. In the Age of Copyright Restrictions (‘Obra de Arte. En tiempos de Restricciones del Copyright’) se titula una obra del artista Mario García Torres, que es un gran lienzo en blanco con esa frase impresa en el centro.

Son algunas de las piezas que más llamaron la atención en la primera de las cinco jornadas de que consta la feria, que hoy comenzó a recibir la visita de profesionales del arte y de los medios de comunicación y que inauguraron oficialmente los reyes de España.

(REUTERS/Susana Vera)

Tras la apertura de puertas por la mañana, el empresario argentino y mecenas del arte, Eduardo Constantini; los coleccionistas Blanca y Borja Thyssen, o el director de la Fundación Banco Santander, Borja Baselga, paseaban entre los stands de las 214 galerías de 36 países que participan en esta edición de la feria.

La oferta de arte contemporáneo y moderno, desde principios del siglo XX hasta hoy, es inabarcable y va desde Picasso, Miró o Chillida, al japonés Takashi Murakami, el chino Ai Wei Wei, que presenta una delicada Ola azul en porcelana, o el polaco Xawery Wolski, que muestra sus piezas “aéreas, etéreas, para huir de la realidad”.

Con información de EFE y Europa Press