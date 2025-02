Acoso digital y redes sociales: una historia verdadera sobre el odio online

El libro del día: "To Those Who Have Confused You to Be a Person" de Alia Dastagir

Cuando Alia Dastagir se convirtió en el objetivo de una turba online, un pensamiento la asaltó: ¿Qué pasaría si el acoso nunca cesara? ¿Podría sobrevivir a ello?

Era principios de 2022, y Dastagir, en ese entonces reportera de USA Today, acababa de publicar un artículo profundamente investigado, que perfilaba a una víctima de traumas sexuales infantiles. La historia era motivo de orgullo para Dastagir. Pero, en menos de un día de haber sido publicada, su reportaje fue sacado de contexto y ampliamente compartido en redes sociales. Trolls, seguidores de QAnon e incluso Donald Trump la acusaron de defender la pedofilia. Las amenazas inundaron su bandeja de entrada. Sus editores le dijeron que debía llamar a la policía.

El impacto en su cuerpo, dijo ella, era insoportable.

“Las personas que no han experimentado ese nivel de abuso no realmente - no pueden realmente - comprender cuán física es la experiencia”, dijo Dastagir en una entrevista el mes pasado.

“Es como si tu cuerpo no siempre supiera la diferencia entre una turba en tu puerta y una turba en tus menciones. Tu cuerpo simplemente está muy consciente de que… las personas están afirmando que quieren matarte. Las personas están diciendo que quieren matarte a ti y a tus hijos”.

Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La experiencia física del abuso en línea es el núcleo del nuevo libro de Dastagir, To Those Who Have Confused You to Be a Person (Para aquellos que te han confundido con ser una persona).

En el libro, Dastagir perfila a mujeres que han soportado abusos similares: una ginecóloga que defiende los derechos reproductivos, una comediante, una legisladora estatal transgénero. Crea un registro meticuloso de los efectos del acoso en línea, de cómo puede desestabilizar las carreras de las mujeres, su salud y sus mentes.

Y argumenta que es un problema que debe tomarse más en serio.

“No se trata de amenazas de violación, amenazas de muerte e insultos”, dijo Dastagir. “Se trata de una erosión y una lenta aniquilación de la sociedad y de uno mismo. Y si no atendemos eso… las consecuencias serán graves”.

— Comenzaste el libro relatando este momento con tu hija, cuando simplemente sacaste tu teléfono. ¿Puedes describir un poco esa experiencia?

— Tuve una experiencia en la que estaba amamantando a mi bebé recién nacido, y estaba haciendo lo que tantas madres hacen: había sacado mi teléfono, estaba ocupándome de tonterías, desplazándome en la pantalla. Vi que tenía un mensaje en Facebook de un lector que estaba muy molesto por, irónicamente, un artículo que había escrito sobre el abuso en línea a mujeres periodistas. Y me dijo: “Para aquellos que te han confundido con una persona, tú no eres una persona”. No era vulgar. No había insultos. Simplemente fue tan escalofriante. Y recuerdo sentirme tan confundida sobre cómo había llegado a esa habitación conmigo y mi bebé. Sentí como si estuviera en este espacio que era tan puro e inalterado y pacífico, y de alguna manera, él había entrado allí con nosotros. Y la disonancia de eso era abrumadora.

— Describes ese momento como escalofriante, pero en el rango de experiencias que describes en este libro, es en realidad algo leve. En tu reportaje, exploras momentos en los que las personas - particularmente mujeres - reciben amenazas en línea, descripciones de actos de violencia horribles, comentarios totalmente denigrantes. ¿Qué crees que la gente malinterpreta acerca de este tipo de acoso en línea?

— Hay esta idea de que puedes simplemente ignorarlo, o que deberías hacerlo. Y creo que algunas personas que dicen eso tienen muy buenas intenciones. Hay personas que quieren que sigas haciendo lo que estás haciendo en estos espacios, ya sea tratando de agitar, pensar en público o escribir en público. Hay personas que ven tu valor en el mundo, y hacen estas afirmaciones de “Solo ignóralo” o...

Alia Dastagir es una premiada periodista y ex reportera del diario USA Today

— O, “No le dediques espacio mental”.

— “Sigue haciendo lo que haces”, exacto. Pero creo que esa reacción es problemática, incluso si se expresa de una manera bien intencionada. Porque creo que a veces, cuando decimos “Ignóralo”, queremos decir “No reacciones”. Pero creo que muchas veces estamos diciendo: “No sientas”. Y ahí es donde siento que hay un problema. No hay manera de ignorar el lenguaje. El lenguaje es información que entra en tu cuerpo. Tienes que evaluar si lo que entra es una amenaza para ti y tu supervivencia. Has pasado por una respuesta cognitiva y fisiológica.

Todo este libro es mi intento de darnos un vocabulario más profundo para hablar sobre estas experiencias en términos muy humanos. Sugerir que ignoremos esas experiencias es negarnos nuestra humanidad.

— ¿Qué ayudaría a abordar este problema? ¿Qué crees que debe cambiar?

— Estamos tan desilusionados y desesperanzados, y somos cínicos. Pero tenemos que creer que esto es inaceptable. Construimos internet, ¿de acuerdo? Nosotros lo construimos. Decidimos los valores que incorpora. Así que podemos pensar de manera diferente sobre qué hace internet. Podemos pensar de forma diferente sobre los límites alrededor del lenguaje. Pero tenemos que llegar a un punto en el que decidamos que esta es una manera inaceptable de vivir.

— ¿En qué medida crees que las empresas tecnológicas son responsables de este problema?

— Quiero decir, son totalmente responsables. Son cómplices. El acoso, en muchos casos, les beneficia. Esto es interacción, ¿verdad? Los cambios que [el director ejecutivo de Meta] Mark Zuckerberg anunció son tan alarmantes. Estamos yendo en la dirección equivocada: relajando las reglas sobre cómo esta empresa aborda el discurso de odio y el abuso. [Meta está reduciendo la verificación de hechos y levantando ciertas restricciones sobre lo que los usuarios pueden publicar, incluyendo ataques a personas LGBTQ+ y otros grupos marginados.] Simplemente parece que estas empresas tienen casi una relación antagónica con sus usuarios. Cualesquiera salvaguardas que existían, parece que simplemente seguirán siendo desmanteladas. Ahora están aún menos incentivados para hacer algo sobre el abuso, la desinformación. Y tenemos todo el derecho de abandonar estas plataformas, y en muchos casos, deberíamos hacerlo. Y no es un cálculo fácil de hacer. Yo también me encuentro luchando con eso.

"Las redes sociales son totalmente responsables", dijo (JEFF GRITCHEN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO)

— En el libro, escribes sobre una artista y activista indígena llamada Marissa Indoe, que finalmente decide alejarse de TikTok debido al abuso que enfrenta en esa plataforma. Escribes: “A veces, retirarse es una forma de coraje. La retirada de Marissa de la aplicación es una pérdida para sus seguidores y para su activismo, pero también es un rechazo a participar en espacios que no se alinean con sus valores. Estas plataformas pueden conectarnos, pero también lucran con nosotros, nos aíslan, nos separan del mundo natural. Marissa está tomando un descanso de su plataforma… y por ahora tiene algo que valora más... paz”.

Y no pude evitar pensar, tal vez esa sea la respuesta: que tal vez no es un error del sistema. Que las redes sociales son un veneno. Y tal vez simplemente no deberíamos estar en estos espacios.

— Sí, creo que el desafío obviamente se convierte en que muchas personas se sienten dependientes de estos espacios - para su sustento, para la conexión humana. Es un dilema, ¿cierto? Y puedo decir que incluso para mí misma, en los últimos años, no he estado escribiendo públicamente o publicando mucho en absoluto. Y luego, en el otoño, recibí un correo electrónico abusivo. Y recuerdo pensar, “¿Por qué estoy tan molesta por este correo electrónico? He tenido tantas experiencias atroces en estos espacios. ¿Por qué estoy reflexionando sobre esto?” Y lo que creo que había sucedido es que había tomado un descanso tan grande y hermoso de las plataformas sociales, que cuando experimenté un mensaje abusivo otra vez, casi se sintió intolerable. Y creo que eso dice mucho sobre lo que podría significar abandonar estas plataformas por completo, en la medida de lo posible. Pero también lo que significa incluso tomar un descanso significativo. Puede recalibrar totalmente lo que encuentras aceptable.

— Este libro claramente fue escrito antes de que Trump fuera reelegido como presidente. ¿Qué crees que significará su regreso al cargo para las experiencias de las personas, y en particular de las mujeres, en línea?

— Incluso si no hubiera sido reelegido, Trump ha dejado un legado - en términos de cómo nos hablamos unos a otros y sobre los demás, en términos de decencia y civilidad. Así que tenerlo reelegido es aterrador, en particular porque muchos de estos líderes en Big Tech parecen estar acercándose a él y muy alineados con él y sienten que ahora tienen permiso para permitir que el abuso, el acoso y la violencia realmente proliferen en sus plataformas porque sienten que nadie va a controlarlos. Y podrían tener razón. Así que, en el futuro previsible, espero que este libro pueda ser un recurso para las personas que, especialmente en los próximos años, tendrán que cuidarse muy bien si van a estar en espacios en línea.

Fuente: The Washington Post