Un anticipo del segundo mandato de Trump y revelación de la agenda oculta de la ultraderecha

El libro del día: “Dinero, mentiras y Dios”, de la periodista Katherine Stewart

En su libro Money, Lies, and God: Inside the Movement to Destroy American Democracy (Dinero, mentiras y Dios: Dentro del movimiento para destruir la democracia americana) la periodista Katherine Stewart ofrece una visión profunda y alarmante sobre el panorama político actual en los Estados Unidos. Aunque fue escrito en su mayoría antes de las elecciones de noviembre de 2024, el texto resulta sorprendentemente premonitorio al abordar las dinámicas del segundo mandato de Donald Trump.

Entre los eventos recientes que destacan está el nombramiento de Darren Beattie, un exredactor de discursos de la Casa Blanca, para un alto cargo en el Departamento de Estado. Este hecho ha generado controversia debido a los antecedentes de Beattie, quien en 2018 dejó su puesto tras revelarse su participación en una conferencia vinculada a nacionalistas blancos.

Según detalló The New York Times Beattie, quien recientemente afirmó en la plataforma X que “los hombres blancos competentes deben estar a cargo si se quiere que las cosas funcionen”, ahora lidera la diplomacia pública del país. Este nombramiento es solo uno de los muchos ejemplos que Stewart utiliza para ilustrar lo que describe como un movimiento político fragmentado pero unificado bajo el lema de MAGA y la figura de Trump.

Donald Trump ( REUTERS/Brian Snyder)

Un movimiento fragmentado pero cohesionado en su propósito

En su libro, Stewart clasifica a los actores de este movimiento en cinco categorías principales: Fundadores, Pensadores, Sargentos, Infantería y Jugadores de Poder. Aunque estos grupos no siempre comparten intereses ni trabajan en armonía, la autora subraya que todos convergen en un rechazo a la tolerancia y el pluralismo, valores que consideran una amenaza a su orden político preferido. Según Stewart, esta actitud se define como “nihilismo reaccionario”, una visión que percibe al mundo como carente de valor y gobernable únicamente mediante actos de fuerza.

La autora, quien previamente exploró el auge del nacionalismo cristiano en su libro The Power Worshippers (2020), amplía ahora su análisis para abarcar un movimiento más amplio que, según ella, busca desmantelar la democracia estadounidense. Este movimiento, aunque diverso en sus integrantes, comparte un lenguaje que aparenta defender la democracia mientras practica políticas autoritarias basadas en la exclusión y la coerción.

Stewart ofrece un recorrido por eventos y figuras clave que ilustran la dinámica de este movimiento. Desde una reunión nacionalista cristiana en Las Vegas hasta una recaudación de fondos de Moms for Liberty en Filadelfia, la autora detalla cómo estas organizaciones y sus líderes promueven una agenda que rechaza la deliberación racional, calificándola como una herramienta de la democracia liberal. Entre los pensadores destacados, menciona al académico de Harvard Adrian Vermeule y al polémico personaje conocido como Bronze Age Pervert, un doctor en filosofía política por Yale, cuyas ideas combinan misoginia y una obsesión por la “virilidad”.

Trump habla con la cofundadora de Moms for Liberty Tiffany Justice durante un acto en la convención anual del grupo en Washington, el 30 de agosto de 2024 (AP Foto/Mark Schiefelbein)

En un capítulo titulado “Destruyendo el Estado Administrativo”, Stewart analiza los planes de la derecha radical para reemplazar la administración pública con un sistema gestionado por corporaciones privadas. Asimismo, dedica un espacio al Claremont Institute, un influyente grupo de pensamiento conservador en California, y examina cómo las ideas del filósofo político Leo Strauss y el jurista nazi Carl Schmitt han moldeado su visión.

Sin embargo, la autora también señala que muchas de las ideas promovidas por estas figuras carecen de profundidad intelectual. Según Stewart, estas teorías suelen estar impulsadas por sentimientos de resentimiento y un sentido de derecho elitista. Describe cómo los líderes de este movimiento, a menudo egresados de universidades de élite, parecen obsesionados con las disputas ideológicas de sus campus, utilizando estas experiencias como base para sus elaboradas pero vacías teorías.

En su análisis, Stewart destaca la relación simbiótica entre los Fundadores y los Pensadores. Los primeros proporcionan los recursos financieros que permiten a los segundos desarrollar ideas que justifican el poder y la riqueza de los primeros. Sin embargo, esta dinámica no se extiende a la Infantería, compuesta por millones de estadounidenses de ingresos bajos y medios que apoyan a Trump. Según la autora, este grupo es utilizado únicamente como una base de votos, mientras que sus necesidades económicas y emocionales rara vez son atendidas.

Stewart ilustra esta desconexión con un ejemplo contundente: mientras los votantes creen estar respaldando políticas que les beneficien, como precios más bajos en los alimentos, lo que obtienen son menos inspectores de carne y una política exterior expansionista. La autora concluye que la legitimidad de este movimiento antidemocrático se basa en aparentar satisfacer a la Infantería, aunque este nunca sea su verdadero objetivo.

Katherine Stewart

A pesar del tono sombrío de su análisis, Stewart cierra su libro con un llamado a la acción. Propone la construcción de coaliciones y la implementación de un sistema tributario progresivo como medidas para contrarrestar el avance de este movimiento. Sin embargo, reconoce la dificultad de estas iniciativas frente a la velocidad con la que se desarrollan los eventos en el ciclo de noticias de Trump, en contraste con el ritmo más pausado de los debates y las soluciones estructurales.

Según The New York Times, Stewart enfatiza la importancia de la deliberación no solo como una actividad, sino como un principio esencial. La autora advierte que la extrema derecha busca destruir la posibilidad misma de un debate razonable, tratando la política como una extensión de la guerra. En este contexto, libros como el suyo no son armas, sino mapas que ayudan a navegar por los bordes del abismo.

“Money, Lies, and God” se presenta como una obra que no solo documenta, sino que también analiza las fuerzas que moldean el panorama político actual en Estados Unidos. Con 338 páginas, esta publicación de Bloomsbury se posiciona como un recurso clave para entender los desafíos que enfrenta la democracia en el país.