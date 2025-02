Una película argentina y una brasileña, entre las favoritas para triunfar en el festival de Berlín

Rodrigo Santoro y Denise Weinberg, protagonistas de la película brasileña "O ultimo azul", candidata al Oso de Oro en el Festival de Berlín

Este sábado, el jurado oficial de la 75.° edición del Festival de Berlín anunciará todos sus premios, entre ellos para la película ganadora del ansiado Oso de Oro, un galardón que, según los críticos y las estimaciones de los medios, podría ser para el brasileño Gabriel Mascaro por O último azul.

La fábula que se desarrolla en región del Amazonas es la mejor colocada para hacerse con el gran premio, que tendrá que decidir un jurado presidido por el cineasta estadounidense Todd Haynes. De ganarlo, sería la tercera película brasileña en llevarse el Oso de Oro de Berlín tras Estación central (1998), de Walter Salles, y Tropa de Elite (2007), de José Padilha.

O ultimo azul, una mezcla de distopía y realismo mágico sobre una sociedad en la que los viejos son apartados sin contemplaciones, cuenta con una gran Denise Weinberg como protagonista, también una seria aspirante al Oso de Plata a la mejor interpretación, un reconocimiento que en esta edición tiene mayoritariamente candidatas femeninas.

El director mexicano Michel Franco durante la conferencia de prensa luego del estreno de su película "Dreams" en el Festival de Berlín

Además de Weinberg por su papel de la rebelde Tereza, ha calado mucho el trabajo de dos estadounidenses. Rose Byrne, por la extraña If I Had Legs I’d Kick You (Si tuviera piernas, te patearía), escrita y dirigida por Mary Bronstein; y Jessica Chastain, por Dreams (Sueños), una historia sobre inmigrantes dirigida por el mexicano Michel Franco, muy bien posicionada para premios importantes.

La actuación masculina que más aplausos ha recibido ha sido la de Ethan Hawke, por interpretar a Lorenz Hart, legendario letrista de Broadway, en Blue Moon, de Richard Linklater. El director estadounidense ya ha ganado dos veces el Oso de Plata a mejor dirección, por Antes de amanecer (1995) y Boyhood: momentos de una vida (2014), y algunos críticos, principalmente los anglosajones, apuntan a que este año debería llevarse el Oso de Oro.

Margaret Qualley y Ethan Hawke, protagonistas de "Blue Moon", dirigida por Richard Linklater

Un premio que también tiene otros candidatos, como Yunan, la historia sobre el desarraigo y el exilio que firma el realizador sirio nacido en Ucrania e instalado en Alemania, Ameer Fakher Eldin, una cinta que tiene además una muy buena interpretación del libanés Georges Khabbaz. O la poética película argentina El mensaje, de Iván Fund, una pequeña historia en blanco y negro sobre una niña que se comunica con los animales.

Sin olvidar el documental Timestamp sobre la situación de las escuelas en Ucrania, una trabajo más social que cinematográfico, pero que podría suponer un importante premio con mensaje político en la víspera de las elecciones alemanas.

A juicio de la mayoría deberían tener su hueco en el palmarés la china Living the Land, una preciosa película sobre el choque de tradición y tecnología; Drommer (Sueños), el cierre de la trilogía sobre el amor del noruego Dag Johan Haugerud; What Does that Nature Say to You (Qué te dice esta naturaleza), del surcoreano Hong Sang-soo, coleccionista de premios en la Berlinale; y la alemana What Marielle Knows (Lo que Marielle sabe), la que más risas provocó en sus proyección en el festival.

Marcelo Subiotto, uno de los protagonistas de la película argentina "El mensaje", de Iván Fund

Pero si el jurado decide arriesgar, hay tres títulos complejos que podrían destacar: If I Had Legs I’d Kick You de la estadounidense Mary Bronstein; La Tour de Glace, de la francesa Lucile Hadžihalilović, y Reflet dans un diamant mort, de sus compatriotas Hélène Cattet y Bruno Forzani.

Parecen fuera de juego Kontinental’95, del rumano Radu Jude -ganador del Oso de Oro hace cuatro años- pese a ser lo suficientemente hábil para hacer un film con solo un iPhone; Hot Milk, de la británica Rebecca Lenkiewicz; Ari, de la francesa Léonor Serraille; La cahce, del suizo Lionel Baier; Mother’s Baby, de la austríaca Johanne Moder; y Girls on Wire, de la china Vivian Qu.

Para decidir el palmarés, junto a Todd Haynes están en el jurado los directores Rodrigo Moreno (Argentina) y Nabil Ayouch (Francia); las actrices Fan Bingbing (China) y Maria Schrader (Alemania); su compatriota Bina Daigeler, diseñadora de vestuario y colaboradora habitual de Pedro Almodóvar; y la crítica estadounidense Amy Nicholson.

Los principales premios son: Oso de Oro al mejor filme y siete Osos de Plata: Gran Premio del Jurado, Premio del Jurado, Dirección, Interpretación protagonista, Interpretación secundaria, Guion y Contribución Artística.

Fuente: EFE

[Fotos: Guillermo Garza / Desvia; REUTERS/Liesa Johannssen; Insomnio Films]