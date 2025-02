Quién es Rebecca Yarros, la reina del “romantasy” convertida en bestseller global

Quién es Rebecca Yarros, la reina del romantasy que arrasa (también) entre los lectores en español

“Al fin en mis manos”, escribió Antonella Roccuzzo en las redes. En la historia de Instagram, la foto de un libro: Alas de ónix, de Rebecca Yarros. Parece que la esposa de Lionel Messi viene siguiendo la saga Empíreo de la escritora estadounidense. Y no es la única. Son cientos de miles los lectores de esta repentina bestseller.

La saga Empíreo

Alas de sangre es el primero de la saga Empíreo. Se publicó a principios del año 2023. La protagonista se llama Violet Sorrengail, tiene veinte años y quiere unirse al Cuadrante de los Escribas para “vivir una vida tranquila, estudiando sus amados libros y las historias antiguas que tanto le fascinan”. Sin embargo, el legado familiar tuerce su destino.

Su madre, una temida comandante general, ordena que sea parte de los candidatos que luchan por sumarse a la élite de Navarre: los jinetes de dragones. “Amistad, rivalidad y pasión... en el Colegio de Guerra de Basgiath todos tienen una agenda oculta y saben que una vez adentro solo hay dos posibilidades: graduarse o morir”, se lee en la contratapa.

A fines del 2023 se publicó la segunda parte, Alas de Hierro, donde la protagonista continúa el entrenamiento: “La voluntad de sobrevivir no será suficiente este año, porque Violet conoce el secreto que se oculta entre los muros del colegio y nada, ni siquiera el fuego de dragón, será suficiente para salvarlos”.

En Alas de ónix “Violet deberá emprender un viaje fuera de los límites de Aretia, en busca de aliados de tierras desconocidas que acepten pelear por Navarre. La misión pondrá a prueba su suerte, y la obligará a usar todo su ingenio y fortaleza para salvar lo que más ama”. Es el último, pero solo por ahora: Yarros anunció que son cinco libros en total.

Los tres libros de la saga "Empíreo" de Rebecca Yarros. La autora dijo que en total son cinco

El camino del bestseller

Para mayo de 2023, Alas de sangre, la primera de la saga, ya ocupaba el cuarto lugar en la lista de los más vendidos de Libro.fm. A finales de junio, el libro se posicionó como el número uno en ventas en Amazon, y para agosto de 2024 había permanecido 65 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times.

En julio de 2023 la cadena británica Waterstones anunció que el segundo libro, Alas de hierro, se convirtió en la obra con mayor número de reservas en un solo día en su sitio web. La edición especial se agotó en apenas siete horas. En total, Yarros publicó más de veinte novelas: todos de gran impacto y alcance entre el público lector.

A la fecha, lleva acumulados 1.500.000 lectores en español, y su última novela, Alas de ónix, acumula más de 132 mil ejemplares vendidos en la primera semana. Pero en su patria el éxito todavía es más estruendoso: esta novela alcanzó los 2,7 millones de ejemplares vendidos en una semana.

Las tres entregas de la serie Empíreo ocupan los tres primeros puestos en la lista de más vendidos de The New York Times y Alas de ónix también está en el número 1 en Reino Unido y en Alemania. “No sé qué decir. Las palabras me fallan y ni siquiera me ha dado tiempo de procesar tantas emociones (...) ¡Surrealista se queda corto para describir todo esto!”, dijo Yarros.

Con “Alas de ónix”, última entrega de la saga “Empíreo”, la escritora estadounidense no sólo lideró los rankings de su país, también se ganó al público hispanohablante

“Algún día encontraré las palabras para agradeceros este increíble viaje y la experiencia que compartimos todos al caminar por los pasillos de Basgiath. Por ahora, todo lo que siento es agradecimiento. Gracias por darle una oportunidad a la serie Empíreo. ¡Gracias por crear esta comunidad de fans de la que tengo tanta suerte de formar parte! Esto va más allá de los sueños más locos de todos mis sueños locos. ¡Gracias!”, agregó.

“El espectacular récord de ventas de la primera semana de Alas de ónix confirma los prometedores datos de crecimiento de los hábitos de lectura del público lector joven. En Planeta nos sentimos orgullosos de publicar a Rebeca Yarros, que se consolida con la serie Empíreo como la reina indiscutible de la fantasía en todo el mundo”, dijo Elena Ramírez, directora editorial de Ficción Internacional del Grupo Planeta.

La saga Empíreo no solo ha dominado las listas de ventas internacionales, sino que también será llevada a la pantalla por Amazon MGM Studios y Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan. Yarros asumirá el rol de productora ejecutiva no guionista en esta adaptación, junto con Liz Pelletier de Entangled Publishing.

Nacida el 14 de abril de 1981 en Washington D.C., Estados Unidos, Rebecca Yarros tiene 43 años

Quién es Rebecca Yarros

Nacida el 14 de abril de 1981 en Washington D.C., Estados Unidos, Rebecca Yarros tiene 43 años. Graduada de la Universidad de Troy, donde estudió historia europea e inglés, ha construido una carrera literaria que combina su formación académica con una habilidad única para crear mundos imaginativos y personajes cautivadores.

De su vida personal sabemos muy poco: que tiene seis hijos, que “comenzó a escribir mientras su esposo estaba desplegado en Afganistán”, que “su familia ha servido en el ejército durante dos generaciones, por lo que Rebecca admira a los héroes militares y tiene la fortuna de estar casada con uno desde hace más de veinte años”.

Vive en Colorado en compañía de su bulldog inglés, sus dos chinchillas y su gata Artemis. Además, en 2019 fundó, junto con su marido, la organización sin ánimo de lucro One October, dedicada a una de sus pasiones: ayudar a niños y niñas del sistema de acogida y adopciones familiares de Estados Unidos.

Rebecca Yarros (Crédito: Wikipedia)

Reina del romantasy

En una entrevista publicada en Elle el mes pasado, Yarros habló del género que representa: romantasy, que combina novela romántica y fantástica. “El romance es un bonito lugar donde las mujeres podemos decir lo que queremos, lo que merecemos, cómo debe ser una relación sana. Se trata de desestigmatizar lo que una mujer cree que vale”, dijo.

“Para los que se quejan de la cantidad de sexo que hay en Alas de sangre, me tengo que reír. Si estás más preocupado por el sexo, lo entiendo, pero hay asesinatos. Hay muchos asesinatos. Espero que la gente de entre 20 y 25 años, en ese rango de ‘nueva adultez’ para el que está escrito, tengan más sexo que asesinatos”, concluyó.