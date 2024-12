Una impactante historia del devastador auge del rifle AR-15

El libro del día

El rifle semiautomático conocido como AR-15 fue creado hace siete décadas y forjado en la guerra estadounidense, para luego venderse como un producto civil enormemente rentable y ser aprovechado por un creciente desfile de asesinos en masa. Se ha convertido en un símbolo potente de la división nacional de EE.UU.. Dependiendo de a quién se le pregunte, es un emblema de libertad patriótica o de una tragedia espantosa. Sin embargo, esas opiniones politizadas carecen de contexto. ¿Cómo es que esta arma se ha vuelto no solo ubicua sino también tan reverenciada y vilipendiada?

American Gun: The True Story of the AR-15, de los periodistas Cameron McWhirter y Zusha Elinson, es un relato profundamente investigado y fascinante del rifle, que traza su evolución desde el combate en el campo de batalla hasta la carnicería doméstica y la guerra cultural de hoy. El libro comienza con el inventor del arma, Eugene Stoner, un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial y prodigio de la ingeniería, que concibió prototipos en su garaje de Los Ángeles en la década de 1950.

Stoner se unió a una nueva filial de armas de fuego con sede en Los Ángeles llamada Armalite (”AR” proviene de “Armalite,” no de “rifle de asalto”) y desarrolló un arma ligera y de fuego rápido para los soldados estadounidenses. John Wayne, un ávido coleccionista de armas, pagó una visita desde la cercana Hollywood y fue la primera persona fuera de la empresa en deleitarse con su potencia de fuego.

Eugene Stoner

En 1963, John F. Kennedy inspeccionó un AR-15 en la Oficina Oval mientras los líderes del Pentágono buscaban una respuesta a la AK-47 de fabricación soviética, el rifle característico de las insurgencias guerrilleras comunistas. Pronto el ejército produciría el arma como el M16 y la haría capaz de disparar en modo totalmente automático para las tropas estadounidenses en Vietnam. Una modificación apresurada por el Ejército hizo que el arma se atascara fácilmente. Las muertes subsecuentes de tropas quedaron vulnerables, haciendo aún más obscena la situación con un intento de encubrimiento militar. Pero cuando el arma funcionaba, como observó un reportero en ese momento, podía matar al enemigo “con gran eficiencia”.

Los autores describen su mecánica, sobre todo el uso inesperado por parte de Stoner de una bala de calibre .223, que el arma dispararía a una velocidad superior a la de proyectiles más grandes y que se volvería inestable al impactar: “La bala atravesaba el cuerpo como un tornado, girando e inclinándose mientras destruía órganos, vasos sanguíneos y huesos”.

Cuando tal carnicería apareció más tarde en tiroteos masivos, los cabilderos de la industria armamentista trataron de suavizar la imagen del AR-15 al promoverlo como un “rifle deportivo moderno”. Pero como deja en claro la historia informada por McWhirter y Elinson, el AR-15 es un arma de guerra.

De hecho, los esfuerzos iniciales del fabricante de armas Colt para venderlo en la década de 1960 como un producto civil llamado “Sporter” fracasaron. El rifle era irrelevante para una cultura armamentística que defendía la caza responsable y el tiro al blanco. Lo que eventualmente ayudaría a generar ventas espectaculares para el AR-15 fue algo mucho más básico: apelaciones al miedo y la agresión.

FILE PHOTO: AR-15 rifles are displayed at an exhibition booth during the National Rifle Association (NRA) annual convention in Dallas, Texas, U.S., May 18, 2024. Picture taken with a tilt-shift lens. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

En las décadas de 1980 y 1990, los rifles comenzaron a aparecer en batallas de pandillas y otros casos de crimen violento, trayendo caos a Los Ángeles y otras ciudades y desatando una carrera armamentista con policías superados en armas. A partir de aquí, “American Gun” se sumerge en la política cambiante y su explotación por parte de la industria de armas, cuyas tácticas de cabildeo y marketing fomentaron la venta de más de 20 millones de AR-15 a consumidores.

El giro extremista de los líderes de la Asociación Nacional del Rifle es un territorio bien recorrido, al igual que la prohibición federal fallida de armas de asalto firmada por Bill Clinton en 1994 y terminada una década después bajo George W. Bush. Más notable es cómo los tiroteos en masa marcan cada punto de inflexión importante en la batalla duradera sobre las regulaciones de armas. Un ataque en 1989 en una escuela primaria en Stockton, California, preparó el escenario para la prohibición de armas de asalto, y otro en una oficina de abogados de San Francisco en 1993 impulsó aún más la legislación, ayudada en el Congreso por cabildeo personal incluso del estadista de derecha Ronald Reagan.

La NRA se centró en la represalia política y más tarde respaldó una ley que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad del producto. Como muestran los autores, el resultado más claro de la prohibición y otros esfuerzos para pasar restricciones federales fue una “bonanza” para la industria de armas. Avivar temores exagerados sobre políticos liberales quitadores de armas no solo ganó votos, sino que también vendió armas, muchas de ellas. Este patrón se repetiría después de cada masacre importante, desde Columbine y Virginia Tech hasta Sandy Hook y más allá.

Las pistolas semiautomáticas juegan un papel mucho mayor en la violencia general con armas de fuego del país y, históricamente, fueron el arma principal para los tiradores en masa, pero en la década de 2010, el AR-15 asumió ese papel. Los recuentos de heridos y muertos se dispararon. Los supervivientes de recientes masacres, incluida la de la franja de Las Vegas en 2017, donde cientos de personas fueron disparadas, comparten experiencias desgarradoras y un trauma profundo. Es desolador leer el relato de un padre de Sandy Hook sobre su visita al baño de un aula donde un grupo de niños de primer grado intentó esconderse, incluido su hijo, y fueron aniquilados a quemarropa.

Una mujer sostiene su rifle estilo AR-15 mientras la gente asiste a una ceremonia de bendición de rifles en Estados Unidos (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Pero mientras el AR-15 “se fusionaría en la mente pública con la masacre de civiles estadounidenses”, los autores también escriben sobre estadounidenses obedientes de la ley, veteranos y otros, que abrazaron el rifle en la era posterior al 11 de septiembre como un tótem de valores conservadores y orgullo nacionalista. La industria armamentista vio cómo explotar esto también. Documentos de una demanda de familias de Sandy Hook revelan cómo los fabricantes de armas apuntaron incluso a los consumidores masculinos más jóvenes con temas atrevidos de masculinidad y militarismo. Mientras que hace tiempo que se culpan a los videojuegos gráficamente violentos por causar tiroteos en masa (no hay evidencia de ello), las empresas de armas estaban igualmente ansiosas de tener sus AR-15 representados en esos juegos como una forma de publicidad, una táctica que un ejecutivo de ventas llamó “plantar semillas” para una nueva generación de compradores.

Los autores reportan que mientras los padres de Sandy Hook enterraban a sus hijos, los líderes de Freedom Group, la empresa que fabricó el rifle usado en el ataque, realizaron una reunión de emergencia. Su discusión incluyó autorizar una adquisición de 6 millones de dólares de un fabricante de cañones de armas, un movimiento que proyectaban incrementaría las ganancias de los AR-15 de la empresa. El CEO George Kollitides dijo más tarde en una deposición que la masacre escolar “fue una enorme tragedia horrenda y terrible”, pero que no impactó “las decisiones de capital a largo plazo” de la empresa: “Estábamos en el negocio de fabricar armas legalmente para venderlas legalmente a propietarios de armas legales. Así que no hay otra cosa que hacer más que levantarse y hacer armas el lunes por la mañana”.

El reportaje entrelazado ofrece una amplia visión, aunque no sin algunos tropiezos contextuales. Enfocarse demasiado en las batallas sobre la prohibición de armas de asalto juega en una falsa dicotomía de políticas de todo o nada; la investigación hace tiempo que ha dejado claro que otras medidas - permisos de armas, límites a los dispositivos de munición, leyes de bandera roja, evaluación de amenazas - tienen potencial para reducir los tiroteos en masa. McWhirter y Elinson narran brevemente un enfrentamiento entre los intransigentes de las armas de Texas y Moms Demand Action, el grupo activista formado después de Sandy Hook para combatir la violencia armada, pero concluyen que los defensores de la seguridad de las armas movilizados por la tragedia “no pudieron convertir su indignación en un movimiento político sostenido”. Extrañamente, los autores ignoran cómo ese esfuerzo perdurable sacudió a la NRA e impulsó cambios políticos y de políticas en todo el país a nivel corporativo, estatal y local.

En general, sin embargo, el libro ilumina cómo el AR-15 ha provocado manifestaciones de porte abierto y huelgas nacionales en las escuelas, ha enriquecido a los ejecutivos de armas, ha armado complots extremistas en el Capitolio de EE. UU. y en otros lugares, y ha traído muerte y devastación a miles de personas inocentes. Agrega un contexto valioso mientras reflexionamos sobre el impacto imborrable y continuo de un arma única estadounidense.

Fuente: The Washington Post