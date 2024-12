Festival de Cine de Mar del Plata: premiaron a una película belga y reconocieron a tres directores argentinos

El argentino fue premiado como mejor director por "El Casero" (Fotos: Festival de Cine de Mar del Plata)

El Festival de Cine de Mar del Plata finalizó este sábado con la entrega de premios a las producciones que participaron de la 39° edición y reconocimientos que tuvieron como centro al cine argentino. “Al borde del mundo”, una película belga codirigida por Guérin van de Voorst y Sophie Muselle obtuvo el Premio Astor, mientras que el director argentino Matías Lucchesi fue seleccionado como “Mejor Director” por su largometraje titulado “El casero”.

A 70 años de que se inaugurara la competencia internacional, el jurado seleccionó como mejor película al drama de origen extranjero, en donde se retrata el trabajo de una enfermera dentro de un hospital psiquiátrico. El film que fue protagonizado por la actriz belga Mara Taquin (27) acumuló una segunda estatuilla, luego de que fuera reconocida como la ganadora a la mejor interpretación.

La entrega de premios se realizó en el Teatro Auditorium, en donde la director armenia y estadounidense Emily Mkrtichian recibiera el Premio del Público por su largometraje titulado “There Was, There Was Not”, la cual relata la vida de cuatro mujeres que viven en la República de Artsaj, un país que no es reconocido y que es vecino de Armenia. Además, la producción tuvo una mención especial por parte del jurado junto con la ópera prima de Paz Vega, “Rita”, la historia de dos hermanos que provienen de una familia obrera de Sevilla.

El premio a mejor director fue otorgado al argentino Matías Lucchesi, quien compitió con su película “El casero”, cuya trama se centra en la vida de dos hermanos que regresan a su antigua casa familia en Villa Carlos Paz, en Córdoba, con la intención de remodelarla y convertirla en un hotel boutique. No obstante, descubren que el antiguo casero de la propiedad se la había apropiado y la alquilaba para la realización de distintas actividades.

El director fue reconocido por los 50 años desde el estreno de "La Patagonia Rebelde"

Según la información oficial del festival, Luchessi ya contaba con premios en los festivales de Berlín, San Sebastián y Guadalajara por su película “Ciencias Naturales”, estrenada en 2014. Además, dirigió filmes como “El Pampero”, en 2017, y “Las Rojas”, en 2022.

Por otro lado, el jurado de esta edición le otorgó el Premio Especial del Jurado a “The Most Precious of Cargoes”, dirigida por el director francés Michel Hazanavicius. “Una obra interesante que despliega una narrativa sensible como un lienzo de emociones donde cada fotograma late con la intensidad de un corazón que se resiste al silencio”, manifestaron, para luego destacar que la musicalización elegida “susurra verdades ocultas”.

En esta oportunidad, los premios Astor a la Trayectoria fueron recibidos por dos figuras del cine argentino. Una de ellas se trató del director Héctor Olivera, quien es recordado por su trabajo en “La Patagonia Rebelde”, mientras que el segundo galardonado fue Pablo Helman, por el trabajo que realizó en materia de efectos especiales en producciones internacionales.

El especialista en efectos visuales brindó una charla sobre su último trabajo en "Wicked", la película protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande

De acuerdo a la información publicada por La Capital de Mar del Plata, Olivera fue premiado en conmemoración del aniversario número 50 del aclamado film que retrataba la protesta de los trabajadores rurales en el sur del país durante la década del ‘20. La estatuilla se la entregó el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine, Luis Alberto Scallela, con quien cofundó la productora Aries.

“Son 93 años, no puedo ver, no puedo escribir, es imposible que haga una película, por mi estado físico”, lamentó el cineasta al reconocer que el premio le daba “fuerza en un momento difícil”. Asimismo, agradeció al ex presidente Juan Domingo Perón y a la denominada “Revolución Libertadora” por haber ayudado al desarrollo del cine nacional.

Por su parte, Helman recibió la estatuilla de manos del músico Lito Nebbia, para luego recordar los valores que adquirió durante sus años de formación en el país. “Soy una persona híbrida”, se autodescribió al hacer referencia a su emigración hacia los Estados Unidos hace 44 años atrás, y concluyó: “He sido una persona con mucha suerte”, al poder especializarse en la creación de efectos visuales y haber podido trabajar con directores reconocidos en Hollywood.