Se anunciaron los ganadores del Premio Estímulo a la Escritura para la literatura joven

Tres de los ganadores, de izquierda a derecha Renzo Cozza, Sofía de la Vega y Andrea Franco

Renzo Cozza, Sofía de la Vega y Andrea Franco se quedaron, en distintas categorías, con el Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, organizado por la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y La Nación, y que tuvo como jurado al periodista Héctor Guyot, la dramaturga y directora Vivi Tellas, y los escritores Gabriela Cabezón Cámara y Álvaro Enrigue, de México.

Este galardón convoca anualmente a autores menores de 40 años a que presenten obras en etapa de desarrollo en una de las cinco categorías buscadas: Narrativa, Narrativa breve, Narrativa gráfica, Guion y Dramaturgia. Este 2024, el concurso alcanzó un récord histórico de presentaciones: 1298 proyectos inscriptos llegaron desde las 24 jurisdicciones del país.

Una primera etapa de preselección estuvo a cargo de un comité de lectura integrado por escritores, editores, cineastas, dramaturgos, críticos e ilustradores, y el martes 19 de noviembre el jurado acortó la selección a apenas quince finalistas (tres por categoría), en la que se destacó la notoria presencia de mujeres, así como también la diversidad de proveniencias geográficas. Entre los finalistas, el jurado asignó en cada categoría un proyecto ganador que le valió a su autor el Premio Estímulo, dotado de 1.500.000 pesos, monto que podrá usar de forma irrestricta para sostener el proceso de escritura de su obra. En total, los cinco premios suman 7.500.000 pesos de apoyo al proceso de creación.

Asimismo, se otorgaron diez menciones, que accederán, junto con los cinco ganadores, al programa de clínicas de escritura dictadas por los escritores Daniel Link, también presente en la ceremonia, y Ariana Harwicz, que envió un mensaje desde Francia, dónde vive. En esa instancia, los ganadores de las cinco categorías y de las diez menciones continuarán trabajando sus obras, además de nutrirse del cruce de miradas interdisciplinarias provenientes de la narrativa, el cine, el teatro y la ilustración.

La flamante ganadora del Premio Sor Juana Inés de la Cruz, la escritora Gabriela Cabezón Cámara, fue parte del jurado que seleccionó el Premio Estímulo

Los ganadores

Narrativa

José Francisco Muñecas, de Sofía de la Vega, nacida en San Miguel de Tucumán en 1993. Sofía de la Vega es profesora de Letras por la UNT y Becaria Doctoral Conicet. Obtuvo la beca Pulgrant de la Firestone Library en 2022 para trabajar con archivo de Princeton; realiza una Especialización en Culturas del Noroeste Argentino en la UNT; organiza el Festival Internacional de Literatura Tucumán (FILT) desde 2015. Participó de la residencia para poetas jóvenes FIPR en 2017, y sus textos han aparecido en diversas antologías y revistas. Tiene publicados dos libros de poesía, Blancas y plateadas (Ediciones Neutrinos, 2018) y La idea es vivir cerca pero no encima (Ediciones Liliputienses, de España, 2019). Reside en Buenos Aires.

Narrativa breve

Los hechos, de Andrea Franco, nacidea en La Habana, Cuba, en 1991. Andrea Franco, si bien nació en Cuba, creció en la Ciudad de Buenos Aires. Es licenciada en Letras por la UBA y magíster en Escritura Creativa por la UNTREF. Trabaja como editora, correctora, gestora cultural y, desde 2016, dicta talleres de escritura y literatura. Fue seleccionada en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2021/2022 en las categorías de Poesía y Relato, y ha participado en diversas antologías y revistas literarias, en las que se incluyen dos traducciones al francés. En 2022, publicó su primer libro de poemas, Las ceremonias, editado por Concreto Editorial.

Narrativa gráfica

Campeón, de Jazmín Varela, nacida en Rosario en 1988. Jazmín Varela es dibujante e ilustradora. Es integrante de Cuadrilla Feminista, un colectivo de artistas gráficas, y de El Club, espacio independiente de artistas de Rosario. A su vez, es parte de la organización de El Cheap Miusium, un ciclo expositivo autogestionado. Ha publicado los libros Crisis capilar (EMR, 2016), Guerra de soda (Maten al Mensajero, 2017), Tengo unas flores con tu nombre (Maten al Mensajero, 2018) y Cotillón (Maten al Mensajero y Editorial Sigilo de España, 2020).

Guion

El profesor de música, de Renzo Cozza, nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1991). Renzo Cozza es cineasta, docente de actuación y actor. Formó parte del Programa de cine en la Universidad Torcuato Di Tella; como actor se formó con Nora Moseinco. Realizó talleres de escritura con Agostina Luz López, Ariel Farace, Iosi Havillio y María Gainza. Dirigió los cortometrajes Paseo (Mejor cortometraje 17.° BAFICI) y Las flores (Mejor cortometraje 20,° BAFICI), así como La necesidad de un testigo, que se estrenó en el 38.° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que obtuvo una mención del jurado. Su primera película, El hincha (2023), se estrenó en el 24.° BAFICI dentro de la competencia argentina y recibió dos galardones a mejor película de ACCA y FEISAL.

Además del premio en metálico, los ganadores y las menciones participarán de clínicas de escitura a cargo de Ariana Harwicz (foto) y Daniel Link

Dramaturgia

Queremos ser nuestros propios líderes, de Giuliana Kiersz, nacida en la Ciudad de Buenos Aires en 1991. Giuliana Kiersz es escritora, dramaturga y artista. Su obra El fin obtuvo el X Premio Germán Rozenmacher y fue producida por el Festival Internacional de Buenos Aires en 2019 y el festival El Aleph en 2020; Isabel I recibió el tercer premio en el XV Concurso Nacional de Dramaturgia del Instituto Nacional de Teatro; y B, 502 y El principio obtuvieron premios a la traducción por Maison Antoine Vitez. Sus textos han sido publicados por Rara Avis Editorial, Libros del Rojas, Fondo Editorial ENSAD, Editorial INTeatro, Libros Drama y Editions Espaces 34. Su texto más reciente, Your Language Is Lying to You, fue publicado en la revista Theater de la Universidad de Yale por Duke University Press.

Menciones

Narrativa

Crueldad del Macá, de Martín Bericat (Ciudad de Buenos Aires, 1999); Cuando nada de todo esto quede por existir, de Lucía López Vespa (Ciudad de Buenos Aires, 1992).

Narrativa breve

Estos secretos ya no son suyos, de Magdalena Girardi (Campana, Buenos Aires, 1988); Zondas Feministas: crónicas de nuestros feminismos riojanos, de Belén del Huerto Romero (San Miguel de Tucumán, 1993) y Macarena Mercado Mott (La Rioja, 1990).

La Cabeza, de Laura Dattoli (Merlo, 1988); Cacarsis, de Brenda Ruseler (Ciudad de Buenos Aires, 1991).

Guion

Imágenes sonoras primigenias, de Ornella Abadía (Rosario, 1995); Solo que el silencio no existe, de Sofía Brito (Ciudad de México, 1983).

Dramaturgia

La pluma, de Carolina Mazzaferro (Ciudad de Buenos Aires, 1996); La aventura espacial, de Sol Rodríguez Seoane (Ciudad de Buenos Aires, 1983).

“Las cinco obras ganadoras atraviesan interrogantes personales y políticos, geografías y épocas diversas, la frontera entre lo real y la ficción. Desde la reescritura de un milagro de la Virgen en la Catamarca del siglo XVIII hasta el manifiesto coral y jacobino de una generación irreverente, estos textos recomponen el lenguaje, exploran registros poco frecuentes o llevan la expresividad a nuevos horizontes. Esta selección subraya la importancia de apoyar la creación de textos que toman riesgos a nivel formal y temático”, expresó Gastón Solari Yrigoyen, coordinador general del premio. Mientras que Adriana Rosenberg, directora de Fundación Proa, destacó la función del autor en el premio: “Además de ser un apoyo económico, es un reconocimiento inapelable al autor y al valor de su obra, que llega en un momento clave: en el medio del proceso de escritura que puede ser incierto y solitario”.

Fotos: Rodrigo de la Fuente (gentileza prensa Premio Estímulo); EFE/ Marta Pérez y Alejandra López (archivo).