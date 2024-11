Murió Breyten Breytenbach, el escritor que enfrentó al apartheid y compartió la cárcel con Mandela

Breyten Breytenbach (Photo by Euzebiusz NIEMIEC / AFP)

A los 85 años, murió Breyten Breytenbach, uno de los escritores más honrados de Sudáfrica, quien encontró belleza en su idioma afrikáans, pero estaba horrorizado por la supremacía blanca impuesta por su gobierno.

El poeta, autor y pintor no había vivido en Sudáfrica durante décadas, marchándose a principios de la década de 1960 para establecerse en París, donde se convirtió en una voz global contra el apartheid.

Lo que se suponía que sería un viaje corto y secreto de regreso en 1975 lo llevó a pasar siete años en la cárcel, dos de ellos en confinamiento solitario, después de ser traicionado y arrestado.

El presidente francés Francois Mitterrand ayudó a asegurar su liberación en 1982 y regresó a Francia para convertirse en ciudadano. Viajó regularmente de regreso a Sudáfrica, según su hija Daphnee Breytenbach, quien confirmó su muerte.

“Mi padre, el pintor y poeta sudafricano Breyten Breytenbach, murió pacíficamente el domingo 24 de noviembre en París, a los 85 años”, dijo ella. “Inmenso artista, militante contra el apartheid, luchó por un mundo mejor hasta el final.”

Breytenbach nació en la pequeña localidad de Bonnievale, en el Cabo Occidental, en 1939, cuando el afrikáans comenzaba a emerger con una identidad distintiva como lengua, después de haber sido ridiculizado como “holandés de cocina”.

El escritor sudafricano y activista contra el apartheid falleció en París a la edad de 85 años (Foto de Fred TANNEAU / AFP)

Cuando en 1964 Breytenbach publicó su primer volumen de poesía -- “Die ysterkoei moet sweet”, o La Vaca de Hierro Debe Sudar -- el afrikáans no solo estaba en ascenso, sino que había dado el nombre de “apartheid” al brutal sistema de segregación racial de Sudáfrica. Con los afrikaners en el poder, su idioma se asoció cada vez más con el régimen.

“Nunca rechazaría el afrikáans como idioma, pero lo rechazo como parte de la identidad política afrikáner. Ya no me considero un afrikáner”, dijo en una entrevista con The New York Times el año siguiente.

En su idioma y política, Breytenbach se opusó a las restricciones del país en el que nació. Viajó por Europa a principios de sus 20 años, estableciéndose finalmente en 1962 en París, donde conoció a su esposa, Yolande Ngo Thi Hoang Lien, nacida en Vietnam y criada en Francia.

A ella se le negó una visa para visitar Sudáfrica a finales de la década de 1960, ya que fue considerada “no blanca” por el sistema de apartheid. Breytenbach regresó al país a principios de la década de 1970 con un pasaporte falso para entregar dinero a la lucha contra el apartheid y reunirse con activistas blancos. Pero fue descubierto y sentenciado a nueve años en prisión, cumpliendo siete.

De sus más de 50 libros, la mayoría están en afrikáans. Su aclamada memoria de prisión de 1984, La verdadera confesión de un terrorista albino, está en español. En el libro, recuerda los horrores de escuchar a compañeros presos ser ahorcados, a menudo por delitos políticos.

La verdadera confesión de un terrorista albino

“Muy a menudo —no, realmente todo el tiempo— revivo esos años de horror y corrupción, y trato de imaginar, como lo hice entonces con el corazón impidiendo respirar, cómo debe ser ser ejecutado. Cómo debe ser estar. Ejecutado”, escribió.

Su camino se cruzó brevemente con otro famoso preso. Nelson Mandela fue trasladado por un tiempo de Robben Island a la prisión de Pollsmoor en Ciudad del Cabo, donde Breytenbach cumplía su condena. El escritor fue encargado de preparar ropa nueva para el futuro presidente.

Breytenbach finalmente se dedicó a la pintura para retratar figuras humanas y animales surrealistas, a menudo en cautiverio, con su arte exhibido en Johannesburgo, Bruselas, Ámsterdam, Hong Kong y París.

Su literatura obtuvo varios premios, incluidos el Premio Internacional de Literatura Zbigniew Herbert (2017), el Premio de Literatura Mahmoud Darwish (2010) y el Premio Van der Hoogt para literatura holandesa (1972).

"Il nous faut une certaine perspective" (Necesitamo cierta perspectiva), pintura de 1966

“Sus poemas están llenos de metáforas y son una compleja mezcla de referencias al budismo, lenguaje idiomático afrikáans y recuerdos del paisaje sudafricano”, según la fundación Writers Unlimited con sede en La Haya.

A pesar de todo su activismo, cuando llegó la democracia en 1994, el Breytenbach mayor y de barba gris no regresó para abrazar la nueva Sudáfrica.

Luchó con las fallas del gobierno democrático, incluso con Mandela, desesperándose por lo que llamó en la revista Harper’s en 2008 el “aparentemente interminable desfile de payasos corruptos en el poder a todos los niveles”.

Breytenbach también enseñó en la Universidad de Ciudad del Cabo, el Instituto Gorée en Dakar y la Universidad de Nueva York.

Fuente: AFP