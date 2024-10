Sara Facio, la mirada que cambió la narrativa visual argentina

Trailer de "Sara Facio: Haber estado ahí", de Cinthia Rajschmir

Sara Facio: Haber estado ahí es un documental sobre aspectos de la vida y la obra de la gran fotógrafa, fotoperiodista, curadora y editora argentina. Un “tesoro nacional”, como le dicen en México a sus grandes artistas. La mujer que en los años ‘50 descubrió que la fotografía es un arte, una forma de ver, de pensar y de sentir. La película muestra acontecimientos decisivos que dan cuenta de la construcción de una mirada a lo largo del tiempo, desde su infancia en San Isidro, su casa lindante con un circo, y el vínculo con esas familias de actores, su adolescencia en la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, sus viajes en el Fiat 600, en aviones, barcos o motonetas, la experiencia más importante de su vida, que fue retratar a Pablo Neruda en Isla Negra, Chile o el encuentro con su compañera María Elena Walsh, entre otros.

Tuvo su premiere mundial en el BAFICI (2023), fueron cuatro funciones con entradas agotadas y con un gran recibimiento por parte del público. También participó de la Selección Oficial del Festival Internacional “La Mujer y el cine”; en la Sección Cine en Democracia, 40 años, del FESAALP, Festival de Cine Latinoamericano de La Plata; y en la Sección Directoras en Foco del SANFIC de Santiago, Chile (Premiere Internacional), Feria del Libro de Hermosillo, Colima, México, en el Festival de Cine Latinoamericano de La Plata, Festival de Cine Argentino de Tandil, Festival de Cine Leonardo Favio, de Bolívar, en el FICMA, Tigre Photo Fest y en la Bienal Argentina de Fotografía de Tucumán.

El documental se presentó en los festivales de Punta del Este y Entre Glaciares y cosechó numerosos premios como Mejor Película en el Festival internacional de cine de la Mujer, Punta del Este, Uruguay, y una mención especial como Mejor Fotografía. Además, en el Festival de Cine entre Glaciares, Calafate recibió una mención especial del Jurado Oficial y el Premio Argentores al Mejor Guión Largometraje Nacional.

Sara Facio junto a la directora Cinthia Rajschmir

La película se desarrolla en un clima intimista que fue creándose en un vínculo que comenzó a partir de la generosa cesión de fotografías de Julio Cortázar por parte de Sara para la construcción del personaje del escritor en mi película anterior, Cortázar y Antin: Cartas Iluminadas. El aprecio de Sara por el resultado de la inclusión de sus imágenes en aquel documental, creo que marcó su decisión de aceptar el desafío de hacer esta nueva película.

El personaje de Sara Facio como protagonista se muestra en su espacio de trabajo cotidiano: la editorial de libros de fotografías La Azotea. Allí se despliega el descubrimiento de su forma extremadamente cuidadosa de atesorar todo su trabajo, las carpetas con contactos de las fotografías tomadas a lo largo del tiempo, su biblioteca personal, sus cámaras Leica, sus lentes, su laboratorio. Sara se sumerge en los relatos del pasado, que va desplegando con calidez y humor, a través de su voz determinante y su mirada luminosa y expresiva.

La película surge a partir de mi valoración por su obra y especialmente, luego de visitar la exposición “Perón”, realizada en el Malba en el año 2018, curada por Ataúlfo Pérez Aznar. El impacto que generó ese ensayo fotográfico excepcional fue determinante para mí. Un trabajo artístico y testimonial impresionante que abarcó desde el regreso de Perón a la Argentina, luego de dieciocho años de exilio, los acontecimientos denominados como “la masacre de Ezeiza”, la alegría popular a partir de ese reencuentro y finalmente la tristeza de ese mismo pueblo ante el fallecimiento del mandatario.

Sara comparte sus experiencias como fotoperiodista durante eventos cruciales en Argentina

Este material constituye uno de los acontecimientos que se destacan en el filme, fusionados con material de archivo fílmico que marca el contexto en el que fueron realizadas esas fotografías. Sara transmite esas vivencias, sus motivaciones principalmente laborales, ya que se desempeñaba como fotoperiodista para una agencia de noticias internacional, y su modo de transitar esos espacios con naturalidad, llevando dos cámaras colgando, una con rollo en blanco y negro, y otra, con rollo color, emocionada por la emoción que percibía en el pueblo.

Otros momentos destacados de su vida también forman parte de la narrativa de la película, como lo fue el viaje a Isla Negra, al encuentro de cada fotografía capturada, siguiendo la guía del relato minucioso de Sara, quien estuvo permanentemente conectada a la distancia con el rodaje en Chile, transmitiendo su emoción al equipo de grabación. También la película hace hincapié en las fotografías de los escritores como Cortázar, Borges, García Márquez, del libro mencionado, obra que es reconocida en la película por un grupo de jóvenes que descubren a Sara en el escenario de un altillo.

Como toda gran maestra, Sara Facio explica con sencillez lo que es complejo. Con claridad y precisión, realiza descripciones fundamentadas de sus decisiones técnicas fotográficas. En tiempos en donde la imagen ha impregnado tanto a nuestra cultura y atraviesa prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, “Sara Facio: haber estado ahí” dialoga con nuestra contemporaneidad transmitiendo su mirada, su perspectiva artística, para mostrarnos que hay otras maneras de pensar y sentir la fotografía.

Fotografías tomadas desde una perspectiva artística e íntima resuenan en el documental

Finalmente, el encuentro con la escritora María Elena Walsh, una carta que expresa la esencia de Sara desde la maravillosa escritura de María Elena, y la emoción de la protagonista al evocarla, configura un aspecto primordial de su vida, y se muestra como Sara quiso manifestarlo, con delicadeza.

“La fotografía para mí es la maravilla de captar un momento, eso me parece fantástico... un momento que no se repite, que está fijo, y tiene que ser justo. No es como el cine que tiene una continuidad, que va y viene, la foto no es eso, la pescaste o murió, ya no está, no existe más” -sostiene Sara desde el principio al final de la película, que intenta captar varios vitales momentos de la vida y la obra de una mujer extraordinaria, “librecreadora”, audaz, valiente y generosa, y dejar un legado a las nuevas generaciones.

* Sara Facio: haber estado ahí se estrena el jueves 31 de octubre en el Cine Gaumont y tiene funciones programadas hasta el miércoles 6 de noviembre a las 18: 40hs. Próximamente, se proyectará en la 18° Muestra de Cine Iberoamericano de Santiago, Chile, en el Festival Felina, de la Región del Maule, en Chile y en el Festival de Cine y Fotografía documental del Valle de Calamuchita, en Villa General Belgrano, Córdoba.

*Cinthia Rajschmir es una destacada Realizadora Integral de Documentales, con estudios de Maestría en Cine Documental y una Especialización en Gestión y Política de la Comunicación y la Cultura. Productora General, Directora y Co-guionista del documental “Sara Facio: Haber estado ahí” (2023) y “Cortázar & Antin: Cartas Iluminadas” (2018).