Josefina Licitra pasa de cronista a guionista con una novela de Camila Sosa Villada

'38 estrellas', libro elogiado por The New York Times en 2018, captura una sorprendente fuga carcelaria en Uruguay fue presentado en Río de Janeiro

La periodista, escritora y guionista Josefina Licitra, un referente de la crónica literaria en América Latina, dice que la crisis que vive el oficio del cronista está obligando a los profesionales a migrar al mundo audiovisual para subsistir. La escritora estuvo en Río de Janeiro para el lanzamiento en portugués de 38 estrellas: la mayor fuga de mujeres de la historia, elegido como uno de los mejores libros de 2018 por The New York Times en Español.

Cronista de raíz desde su juventud, cuando ignoraba que su trabajo pertenecía a ese género literario, Licitra aseguró que su carrera tuvo un antes y un después luego de ganar, en 2004, cuando tenía 28 años, el premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI, hoy Fundación Gabo), por su crónica ”Pollita en fuga”, publicada en la revista Rolling Stone.

“A partir de ahí pude dedicarme a escribir crónicas, que es lo que a mí me gustó hacer siempre, y a dar talleres y a vivir de eso”, explicó. Con tres libros más de no ficción –El agua mala, Los otros y Los imprudentes– y un vasto número de crónicas publicadas en antologías y renombrados diarios y revistas del mundo, la situación de Licitra está lejos de reflejar la realidad de hombres y mujeres que se dedican al oficio. Según la escritora hay “un montón” de talentos que están trabajando en un oficio que hoy en día está “totalmente en crisis”.

Josefina Licitra, un pilar del periodismo literario, critica la falta de compensación justa en el oficio

“Y cuando digo crisis –enfatiza– me refiero puntualmente a que se trabaja mucho y no se llega a fin de mes con lo que se gana”. Licitra critica el doble discurso que fomenta la producción de periodismo en profundidad, “hecho con tiempo, con responsabilidad, pero para el que después no hay una remuneración acorde”.

“De hecho, muchos estamos migrando al mundo audiovisual”, indicó.

Entre el intimismo y los guiones

Sin dejar de lado la escritura narrativa, Licitra dedica actualmente la mayor parte de su tiempo al mundo audiovisual, una labor en la que se inició desde cero poco después de publicar 38 estrellas..., luego de que los derechos fueran adquiridos para una serie, con ella como guionista.

La migración al mundo audiovisual se anuncia como una solución para críticos ante la crisis que enfrentan los cronistas

La historia, que narra cómo escaparon de una cárcel en Uruguay un grupo de presas políticas, entre las cuales Lucía Topolansky, la compañera del ex presidente José Pepe Mujica, dejó atrás el sueño de convertirse en serie y, según la escritora, ahora mira hacia la pantalla gigante en un proyecto al que todavía le falta tiempo para ser realidad.

A partir de entonces comenzó a sumergirse en el mundo de los guiones en una labor en la que, dijo, perdura el trabajo sobre la realidad “pero con otros recursos y con una mirada mucho más visual”.

Actualmente, coescribe junto a Armando Bo –ganador del Oscar al mejor guion original por Birdman– la adaptación cinematográfica de Las Malas, la novela de Camila Sosa Villada. Licitra también encabeza el equipo de guionistas de Cromañón, serie de Amazon Prime que se estrena el viernes 8 de noviembre, inspirada en la tragedia ocurrida en diciembre de 2004, cuando un incendio apagó la vida de 194 jóvenes que asistían a un concierto.

En cuanto a la escritura, Licitra está sumergida en un libro en el que lleva trabajando unos cuatro años y que se espera salga a la luz en 2025. Se trata de un proyecto “más personal” e “intimista”, que cuenta la relación que tuvo con su padre, un exiliado político de la dictadura.

Fuente: EFE.

[Fotos y video: EFE/ Antonio Lacerda]