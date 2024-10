Tuvo una infancia de abusos, trabajó en la Casa Blanca y se volvió estrella de televisión: Ina Garten lo cuenta todo

La transformación personal y profesional es el eje central de las memorias de Ina Garten

Durante años, el eslogan de Ina Garten “¡Qué fácil es!” ha asegurado a multitud de espectadores que ellos también podían asar un glorioso pollo u hornear un seductor brownie. Ahora, la querida autora de libros de cocina y estrella de Food Network ha escrito un nuevo tipo de libro. En sus vibrantes y tentadoras memorias, Be Ready When the Luck Happens (N. de la R: ”Estar lista cuando viene la suerte”, en una traducción aproximada) la muestra a los lectores la delicada danza entre la suerte y el trabajo duro que hace que las cosas parezcan fáciles.

Jeffrey, el devoto marido de Ina, tiene una frase que reaparece a lo largo de las memorias: “Nunca distingues las buenas oportunidades de las malas”. Quiere decir, esencialmente, que cada contratiempo puede conducir a una nueva oportunidad. Jeffrey es un intelectual y un académico, un planificador. Pero Ina es una saltarina, intuitiva, impulsiva y bastante intrépida. Forjada en el crisol de un hogar con padres emocional y físicamente abusivos, Ina tiende a dudar de sí misma y de sus capacidades. Sin embargo, también revela una vena ferozmente independiente, una especie de agallas que le permiten escuchar la voz que hay debajo de su inseguridad y defenderse.

Cualquiera que haya visto su programa, Barefoot Contessa, sabe lo mucho que adora a Jeffrey. Aquí le atribuye el mérito de haberla sacado de una infancia solitaria y de haberle dado la oportunidad de ser realmente feliz. Ina era una adolescente en el instituto cuando conoció a su futuro marido, estudiante en Dartmouth. Jeffrey era, en muchos sentidos, un tradicionalista. En su noche de bodas, se sintió abrumado por un sentimiento de obligación. “Como Jeffrey me confesó años después, un pensamiento aterrador cruzó su mente”, escribe ella: “Dios mío, soy responsable de esta persona. Tengo que asegurarme de que sigue respirando”.

La experiencia inicial en la cocina y las decisiones audaces cambiaron el destino de Ina Garten, según cuenta en sus memorias

Estos roles de género empezaron a parecerles limitantes a ambos. Al fin y al cabo, a Ina nunca le gustaron los límites. En una anécdota sobre su exclusión de las pistas de squash, escribe: “Los arquitectos habían hecho que la entrada a las pistas pasase por los vestuarios de los hombres, así que no había forma de que una mujer accediera a ellas... Yo quería hacer lo que quisiera sin que ninguna barrera se interpusiera en mi camino”. Infatigable, Ina se coló en el vestuario masculino y aprendió a jugar al squash.

También trabajó en la Casa Blanca, aprendió a pilotar un avión y pasó meses acampando por Europa con Jeffrey. Su punto de inflexión profesional llegó cuando respondió a un anuncio del periódico y condujo hasta Westhampton Beach, Nueva York, para hacer una oferta por una pequeña tienda de alimentación llamada Barefoot Contessa. Nunca había trabajado en el sector alimentario ni tenía formación profesional, pero el olor a galletas recién horneadas la cautivó y sintió una profunda atracción hacia el lugar que acabaría convirtiéndose en la plataforma de lanzamiento de su extraordinaria carrera. Cuanto más éxito tenía, más se resentía de los límites de sus antiguos roles. Su matrimonio llegó a ser tan tenso que Ina pensó que no duraría. Se enfrentó a Jeffrey por su insatisfacción y, con el tiempo, consiguieron crear juntos una relación más libre y equitativa.

La voluntad de confiar en su intuición y la disposición a asumir riesgos creativos y audaces son la esencia del genio de Ina. En este sentido, Be Ready When the Luck Happens no es tanto una memoria culinaria contemplativa en la tradición de autoras como M.F.K. Fisher y Ruth Reichl, sino más bien un libre manual para la vida. Una y otra vez, Ina demuestra la importancia de seguir los propios instintos. Brillante a la hora de subcontratar y conectar a la gente, hace un arte de encontrar lo mejor de todo, desde los ingredientes hasta las propiedades y los contratistas.

Julia Child, la inventora de la cocina francesa en Estados Unidos de los años 50

El libro pierde algo de textura y profundidad cuando los Garten se establecen y se sumergen en el mundo de las reformas, el diseño de interiores, las fiestas ostentosas y los famosos. De nuevo, esto es parte de lo que hace singular a Ina; una maestra visual, es inflexible en que la presentación es esencial para evocar una experiencia, ya sea en un plato, un libro de cocina o un programa de cocina. Su voz grave y ronroneante, sus ojos aterciopelados y su presencia cálida pero imperiosa encarnan la marca que representa.

Pero no nos equivoquemos, Ina sabe de comida. Sus memorias cantan cuando describe su proceso de probar y perfeccionar recetas. Una vez, preparando una sopa de lentejas, sintió que le faltaba algo. En un arrebato de inspiración, añadió un par de cucharadas de vinagre de vino tinto: “El toque ácido pero sabroso del vinagre realzaba todos los sabores de la sopa”, escribe. “Un pequeño chorrito del ingrediente adecuado transformó una sopa perfectamente buena en algo atrevido y brillante que no podías dejar de probar”.

Como Julia Child antes que ella, Ina Garten es una artista dedicada a democratizar las recetas para los cocineros caseros. En sus memorias afirma tener suerte, pero también revela las profundas reflexiones y pruebas que conlleva el trabajo de crear platos maravillosos. Be Ready When the Luck Happens es un retozo lleno de aventura y serendipia, un acto de magia que hace que las cosas difíciles de la vida parezcan a la vez educación y juego.

¿Y qué fácil es eso?

Fuente: The Washington Post