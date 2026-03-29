América Latina

Masacre en Haití: al menos 20 muertos y decenas de casas incendiadas por un ataque de pandilleros en Jean-Denis

Según testimonios recogidos por medios locales, hombres fuertemente armados irrumpieron contra la población durante la madrugada de este domingo, abriendo fuego de manera indiscriminada

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Un ataque armado perpetrado durante la madrugada de este domingo dejó al menos 20 muertos y una cifra indeterminada de heridos y desaparecidos en la localidad haitiana de Jean-Denis, en el departamento de Artibonite.

El asalto, atribuido a integrantes del grupo criminal de Savien, se produjo mientras la comunidad celebraba la tradicional fiesta La Ra-Ra, una de las festividades de Semana Santa más relevantes de la región.

El medio local Vant Bèf Info reportó que, además de las víctimas fatales, los agresores incendiaron decenas de viviendas y provocaron el desplazamiento forzoso de numerosas familias.

Según testimonios recogidos en la zona, hombres fuertemente armados irrumpieron en la población cerca del amanecer, abriendo fuego de manera indiscriminada y prendiendo fuego a las casas de los residentes.

La incursión generó escenas de pánico: familias enteras huyeron a pie, abandonando sus pertenencias y viviendas en llamas para ponerse a salvo en localidades vecinas. Hasta el momento, las autoridades no han difundido un balance definitivo sobre el número de heridos, desaparecidos y hogares destruidos.

Masacre en Haití: al menos 20 muertos y decenas de casas incendiadas por un ataque de pandilleros en Jean-Denis
Masacre en Haití: al menos 20 muertos y decenas de casas incendiadas por un ataque de pandilleros en Jean-Denis

La masacre se produce en un contexto de escalada de violencia en la región de Artibonite, donde bandas armadas mantienen el control territorial y operan con amplia impunidad.

El grupo criminal de Savien, señalado como responsable del ataque, ha incrementado su influencia en la zona en los últimos años a través de asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados y destrucción de propiedades. Las autoridades locales y la población civil denuncian la ausencia de protección y la falta de respuestas concretas por parte del Estado haitiano, que no ha logrado contener el avance ni restablecer el orden en estos territorios.

La inseguridad en la región ha generado una situación humanitaria crítica. El aumento de ataques armados, secuestros y enfrentamientos ha obligado a miles de personas a abandonar sus hogares cada año.

La expansión de las bandas criminales fuera de la capital ha dejado a comunidades rurales como Jean-Denis en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso regular a servicios básicos, atención sanitaria ni posibilidades de retorno seguro. El cierre de comercios, la suspensión de clases y la paralización de la vida comunitaria son consecuencias directas de la violencia.

Masacre en Haití: al menos 20 muertos y decenas de casas incendiadas por un ataque de pandilleros en Jean-Denis
El asalto, atribuido a integrantes del grupo criminal de Savien, se produjo mientras la comunidad celebraba la tradicional fiesta La Ra-Ra, una de las festividades de Semana Santa más relevantes de la región

De acuerdo con el último informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre marzo de 2025 y mediados de enero de 2026 se registraron más de 5.500 muertes y 2.600 heridos por violencia armada en Haití.

“Haití sigue enfrentando los niveles alarmantes de violencia pandillera, que afectan al ejercicio de los derechos humanos”, recoge el informe.

El documento alerta sobre el aumento de ejecuciones sumarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, así como la proliferación de actos de “justicia popular” ante la ausencia de Estado. El organismo internacional también advierte sobre la crisis de desplazados internos, con miles de familias obligadas a huir de sus hogares en busca de seguridad.

Es esencial que las autoridades garanticen la seguridad respetando al mismo tiempo plenamente los derechos humanos”, pidió en un comunicado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

En paralelo, la comunidad internacional también ha intensificado sus llamados al gobierno haitiano para que refuerce sus capacidades institucionales y garantice la protección efectiva de los ciudadanos. Sin embargo, las iniciativas puestas en marcha hasta el momento han resultado insuficientes frente a la escalada de ataques armados y la crisis humanitaria.

Masacre en Haití: al menos 20 muertos y decenas de casas incendiadas por un ataque de pandilleros en Jean-Denis
Según testimonios recogidos por medios locales, hombres fuertemente armados irrumpieron contra la población durante la madrugada de este domingo, abriendo fuego de manera indiscriminada

La urgencia de medidas concretas y sostenibles para restablecer el orden y proteger a la población civil es reconocida tanto por actores locales como internacionales. La masacre de Jean-Denis se suma a una larga lista de tragedias recientes que subrayan la gravedad de la crisis de seguridad que atraviesa Haití y la necesidad de una respuesta coordinada y eficaz para evitar nuevas víctimas.

(Con información de EFE)

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