La primera foto familiar de Oriana Sabatini, Paulo Dybala y su pequeña hija Gio: “Un domingo diferente”

Un domingo distinto se asoma en la vida de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. La rutina de Roma se detiene por un instante para dar lugar a una escena serena, colmada de ternura y expectativa. Bajo la luz suave del día, se la ve a Oriana sentada en una silla, con el cabello recogido y una chaqueta de cuero negra que contrasta con la calidez de sus manos. En sus brazos descansa Gia, envuelta cuidadosamente en una manta beige. La postura de la cantante transmite una tranquilidad nueva, una ligera sonrisa dibuja en su rostro la satisfacción y el asombro propios de quien estrena maternidad. A su lado, Paulo se mantiene de pie, la chaqueta marrón y el pantalón oscuro realzan su presencia. La postura, entre protectora y admirativa, refleja el orgullo y la emoción de quien acaba de convertirse en padre. El fondo se compone de árboles de troncos y ramas que se entrelazan como si buscaran enmarcar a la familia, y una construcción de piedra y madera que remite al abrigo del hogar.

La imagen circula en redes bajo el título “Domingo diferente”. No aparecen otros objetos, ni textos que distraigan la mirada. El rostro de la bebé permanece cubierto, escondido tras la manta en un gesto de cuidado y reserva. La luz natural resalta los rostros y crea sombras suaves, como si la escena entera susurrara un mensaje silencioso de bienvenida. Junto a esa postal, Dybala comparte fragmentos de su cotidianeidad: una sesión de fisioterapia, risas con amigos, paisajes romanos y los botines de fútbol, elementos que completan el retrato de una vida que cambia pero se mantiene fiel a sus raíces.

La llegada de Gia coincide con una fecha especial: el Día del Padre en Italia, celebrado el 19 de marzo. Por primera vez, Paulo recibe las felicitaciones que inauguran su paternidad. Oriana lo sorprende con un mensaje sencillo y directo: “Feliz primer dia para vos mi vida ❤️ @paulodybala”. La dedicatoria acompaña una fotografía íntima: Dybala recostado sin camiseta en un sofá beige, Gia en sus brazos, envuelta en una manta blanca con detalles grises, los perros de la familia cerca, la luz del día envolviendo la escena. No hay artificios, solo la naturalidad de un momento esperado.

Paulo Dybala compartió una emotiva foto de su familia, compuesta por su esposa Oriana Sabatini y la pequeña Gio (Instagram)

Paulo elige mostrar también su lado más futbolero. Publica una instantánea donde sostiene a Gia, ambos lucen la camiseta oficial del club Roma. La de la bebé lleva el nombre “PAPÁ” y el número 21, el mismo dorsal que identifica a Dybala en el campo. “Forza Roma” y un corazón acompañan la imagen. El simbolismo no pasa desapercibido: la pasión de un padre se entrelaza con el inicio de una nueva vida y la pertenencia al club que hoy es su casa.

Con su beba en brazos, Paulo Dybala le deseó suerte al equipo de fútbol de Italia (Instagram)

El debut de Gia en la familia Sabatini Dybala trae consigo una anécdota tan insólita como entrañable. El 2 de marzo, Oriana asistió al estadio de la Roma para alentar a Paulo en un partido clave contra la Juventus. El bullicio, la emoción de la hinchada y la tensión del encuentro se mezclaron con una sensación inesperada. Oriana relató: “Entré en trabajo de parto en el estadio de la Roma, el tercer gol”. En ese instante, una molestia desconocida la llevó a preguntarse si se trataba de una contracción, aunque admitió: “nunca nadie te sabe explicar bien”. Eligió no alarmar a su amiga ni a los demás y observar en silencio.

Para quitarse las dudas, recurrió a una aplicación en su celular, que había descargado el día anterior, que le permitió contar las contracciones. La regularidad no tardó en confirmarse: cada cinco minutos, un minuto de duración. El hospital se encuentra cerca, pero Oriana no lleva el bolso preparado. Quiere volver a casa, bañarse y organizarse antes de partir. “Yo quería volver a mi casa, bañarme, prepararme y después salir”, explica.

Oriana Sabatini, con gafas, abraza tiernamente a su hija Gia, que lleva un pijama claro con pequeños estampados oscuros.

Al llegar a su hogar, buscó refugio en la bañera, donde pasó casi una hora evaluando el avance del trabajo de parto. El dolor se intensificó y el momento de actuar se aproximaba. “Ahí ya el dolor empezó como a ponerse fuerte”, detalló con honestidad. Finalmente, el ambiente íntimo del hogar dio paso al traslado al hospital, donde Gia nació el 2 de marzo y ya quedó grabado en la memoria familiar.

La llegada de Gia marcó un domingo diferente y una nueva etapa para Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Las redes se llenaron de mensajes, imágenes y dedicatorias. Lo cotidiano y lo extraordinario se encuentran en una postal familiar donde la ternura y la emoción ocupan el primer plano, sin artificios, solo con la verdad de lo vivido.