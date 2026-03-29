“Muchos me dieron por muerto”: la confesión de Harry Maguire sobre su resurrección en el Manchester United

Harry Maguire recupera espacio en el Manchester United tras superar lesiones e intensa crítica mediática en la Premier League (REUTERS/Scott Heppell)

En el Manchester United, la historia de Harry Maguire parecía sentenciada: tras meses de lesiones, críticas y pérdida de protagonismo, muchos lo daban por fuera del proyecto. Sin embargo, un cambio de rumbo en el banco y un ajuste táctico impulsado por Michael Carrick reconfiguraron su rol y lo devolvieron al centro de la escena en Old Trafford. El giro fue tal que el entrenador alemán Thomas Tuchel volvió a convocarlo a la selección inglesa, en una señal clara de su recuperación futbolística, según informó el diario británico The Guardian.

Tras un periodo de bajo rendimiento y lesiones, Harry Maguire recobró protagonismo en el United. El nombramiento de Carrick como entrenador y el paso a una línea de cuatro defensores, implementado para dar mayor solidez y dinamismo al equipo tras problemas defensivos con sistemas anteriores, fueron factores clave para su regreso a la selección inglesa.

La resiliencia del defensor le permitió influir de nuevo en ambos equipos, tras haber quedado marginado de convocatorias internacionales y relegado en su club.

El defensor inglés reconoce que la fortaleza mental y la resiliencia fueron claves para volver a la titularidad en el United y la selección (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

“Muchos me dieron por muerto futbolísticamente. Pasé tanto tiempo fuera por lesiones que para la mayoría mi etapa en el United ya había terminado. Esas son las opiniones que circulan cuando no juegas o los resultados no acompañan”, declaró Maguire en una entrevista con el diario británico The Guardian.

El defensor reconoció el peso de las opiniones externas durante ese periodo, aunque destacó la importancia de su fortaleza mental. “Las críticas llegan de todos lados y tienes que ser fuerte mentalmente para soportarlas. Siempre creí que podía regresar y aportar al equipo”, dijo Maguire.

La nueva etapa de Maguire en el United

La adaptación táctica del United coincidió con el arribo de Carrick al banquillo y la transición al sistema de cuatro defensores. “Me permite ser más agresivo y estar más cerca del delantero rival, que es donde me siento cómodo”, afirmó Maguire.

La llegada de Michael Carrick y el cambio táctico a una defensa de cuatro favorecen el resurgimiento de Maguire en Old Trafford (REUTERS/Scott Heppell)

Bajo Ruben Amorim, Maguire jugó prácticamente todos los partidos en que estaba disponible, pero el equipo no encontró regularidad. “Cuando juegas como el central del medio en una defensa de tres, se piensa que eres más lento y necesitas protección. Pero siempre preferí jugar con cuatro atrás”, explicó en diálogo con The Guardian.

El cambio ofreció resultados inmediatos para el United: ganó siete y empató dos de los diez encuentros disputados tras el ajuste táctico. “Siento que puedo ser más agresivo, ir al duelo y defender hacia adelante”, añadió Maguire.

El papel del cuerpo técnico y el sistema táctico

Sobre Ruben Amorim, Maguire expresó que comparte ideas interesantes, aunque los resultados no respondieron a las expectativas del club: “No tengo mucho malo que decir sobre Ruben, tiene grandes ideas. Simplemente, esas ideas no funcionaron en el United”.

Harry Maguire destacó que Ruben Amorim aportó ideas tácticas innovadoras al Manchester United durante su gestión (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

Asimimso, reconoció que los jugadores también tienen parte de responsabilidad: “Nosotros, como jugadores, debemos asumir nuestra parte. Ruben marcó una dirección y merece crédito por construir una plantilla sólida, aunque los resultados no fueron los que esperábamos”.

Por el contrario, valoró el trabajo de Michael Carrick y su cuerpo técnico por la transición táctica: “Crédito a Michael y su grupo por lograr que la transición fuera tan fluida. Nos dieron confianza para jugar de una manera en la que nos sentimos realmente cómodos”.

El caso de Kobbie Mainoo, quien también regresó a la selección inglesa tras la llegada del nuevo entrenador, refuerza -según Maguire- la importancia del sistema y de la confianza del técnico sobre los jugadores.

El regreso a la selección inglesa

Harry Maguire vuelve a la selección inglesa tras recibir el llamado de Thomas Tuchel para los amistosos ante Uruguay y Japón (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

El llamado de Thomas Tuchel para los amistosos ante Uruguay y Japón devolvió a Harry Maguire a la selección inglesa. El defensor relató que el entrenador lo contactó el jueves a las 16 para concertar una llamada a las 18, sin adelantarle el motivo. La espera hasta el contacto definitivo se le hizo interminable.

La emoción por la nueva convocatoria fue evidente, aunque Maguire reconoció que en algún momento pensó que había cerrado su ciclo con la selección. “Hubo un momento, probablemente al final de la temporada pasada, en que pensé que mi carrera internacional estaba acabada. Estuve fuera del grupo en varias convocatorias”, reconoció a The Guardian.

Ahora, solo piensa en su rol dentro de la selección: “No importa si juego todos los partidos o un solo minuto en la Copa del Mundo, mi objetivo es aportar al éxito del grupo. Siempre puse el colectivo sobre mis logros personales”.

Liderazgo y futuro contractual

Maguire mencionó que el Manchester United afrontará meses de cambios tanto en las incorporaciones de jugadores como en el área técnica (Reuters/Andrew Couldridge)

El contrato de Maguire con el United vence al final de la temporada, pero anticipó que pronto habrá novedades: “Estoy a punto de resolver mi situación contractual. Lo que se acuerde se sabrá en las próximas semanas, pero debería quedar resuelto pronto”.

Sobre la dirección del club, respaldó a Carrick como serio candidato al cargo de entrenador principal: “Debería estar en la lista de candidatos para el puesto de entrenador fijo. El club hará un proceso profundo y confío en que la directiva tomará la decisión correcta”.

El defensor también remarcó la importancia de reforzar la plantilla ante los próximos retos: “Se vienen meses importantes y necesitamos refuerzos para mejorar el grupo. Habrá mucho movimiento tanto en fichajes como en el área técnica”.