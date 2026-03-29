Cultura

La insólita historia del “Palimpsesto” de Arquímedes y su página recién identificada

La hoja encontrada, con ilustraciones de un profeta y fórmulas matemáticas ocultas, suma un capítulo más a la increíble odisea de este manuscrito, que ha cruzado siglos, continentes y hasta casas de subastas legendarias

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El palimpsesto de Arquímedes
Una página perdida del palimpsesto de Arquímedes, uno de los testimonios más antiguos relativos al matemático griego, fue localizada por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia

Una página perdida del palimpsesto de Arquímedes, uno de los testimonios más antiguos relativos al matemático griego, fue localizada por investigadores del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CNRS) en el Museo de Bellas Artes de Blois.

Esta hoja contiene diagramas geométricos y un fragmento del tratado de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, aunque permanece oculta bajo textos litúrgicos añadidos siglos después, resultado de la reutilización de pergaminos en la tradición monástica. El hallazgo reviste especial importancia dado que podría propiciar un nuevo examen de todo el palimpsesto con tecnologías nunca antes aplicadas, según informó el CNRS.

La identificación de la página fue posible gracias al trabajo desarrollado por el estudioso danés Johan Ludvig Heiberg, quien fotografió el manuscrito en Constantinopla en 1906. Comparando esas imágenes, hoy conservadas en la Royal Danish Library, con la página hallada, el CNRS pudo establecer sin lugar a dudas que se trata de la hoja número 123 que se encontraba extraviada. La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de la institución francesa. A pesar del avance, todavía permanecen desaparecidas otras dos hojas del manuscrito, según el informe recogido por el CNRS.

Desde el punto de vista material, el palimpsesto fue confeccionado en Constantinopla a mediados del siglo X, antes de ser retirado clandestinamente hacia un monasterio en el desierto de Judea tras el saqueo de la ciudad por los cruzados en 1204.

Arquímedes, Arquímedes de Siracusa, Eureka
Arquímedes (Freepik)

Debido al elevado coste del pergamino, elaborado a partir de piel de cabra, y el dominio de la ortodoxia religiosa en la región, los monjes optaron por lavar, raspar y sobrescribir los conceptos científicos de Arquímedes, fechados en el siglo III a.C., con textos devocionales. Según datos proporcionados por el CNRS, esta práctica explica la superposición de escritos en la recién descubierta página.

En el reverso de la hoja identificada aparece la imagen de un profeta Daniel con aureola, las palmas hacia el cielo y acompañado de dos leones en actitud sosegada. Esta representación, fechada probablemente en el siglo XX, remite a una de las etapas más singulares en la milenaria trayectoria del palimpsesto.

Ya en la década de 1930, el manuscrito había llegado a manos de Salomon Guerson, un comerciante de arte judío radicado en París. Tras no lograr vender la obra en 1932, Guerson decidió incorporar ilustraciones medievales apócrifas con la intención de mejorar su atractivo y cotización.

El palimpsesto de Arquímedes
Esta hoja contiene diagramas geométricos y un fragmento del tratado de Arquímedes sobre la esfera y el cilindro, aunque permanece oculta bajo textos litúrgicos añadidos siglos después

El texto contiene información relevante sobre el destino moderno del palimpsesto: en 1998, la hija política de Guerson lo ofreció en subasta en Christie’s, donde alcanzó un precio de venta de USD 2 millones a favor de un comprador anónimo. Posteriormente, esta persona cedió el manuscrito en préstamo al Walters Art Museum y financió su restauración y análisis.

El documento, aquejado por el paso del tiempo, presentaba bordes quemados y restos de moho. Los trabajos de conservadores y científicos permitieron exhibir por primera vez los resultados de esta investigación en la muestra “Lost and Found: The Secrets of Archimedes” en 2011, según relató el CNRS.

En la actualidad, los expertos del CNRS planean estudiar la cara de la página decorada con Daniel mediante espectroscopía de fluorescencia de rayos X, técnica que permite analizar la composición elemental de los materiales y potencialmente revelar el texto oculto bajo la pintura moderna.

Eureka Momento
Arquímedes y el famoso momento "Eureka"

El CNRS anticipó que este avance podría motivar la reevaluación exhaustiva de todo el manuscrito utilizando métodos de escaneo más potentes que los empleados en las primeras investigaciones de los años 2000. El centro expresó su expectativa de que estos nuevos instrumentos permitan descifrar pasajes que continuaban ilegibles hace más de una década, conforme a su declaración institucional.

El contenido del palimpsesto incluye siete tratados originales de Arquímedes, entre los que se cuentan dos obras hasta hace poco consideradas perdidas: El método de los teoremas mecánicos y El Stomachion. Asimismo, el documento contiene la única versión griega superviviente de Sobre los cuerpos flotantes, donde Arquímedes formuló sus leyes sobre la flotación, de acuerdo con el CNRS.

A comienzos del siglo XXI, la restauración y el estudio del Archimedes Palimpsesto permitieron la recuperación parcial de estos textos, a pesar de los daños acumulados y las prácticas históricas que habían ocultado la mayor parte de sus escritos originales bajo palimpsestos religiosos.

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