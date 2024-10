El Filbita anunció sus visitas internacionales

Se anunciaron los invitados internaciones del FILBITA 2024, de izquierda a derecha Ana Sender, Esteban Cabezas, Sebastián Ilabaca y Fran Pintadera

Como cada año al promediar la primavera, llega el FILBITA con la música como foco y guía. Una vez más tendrá lugar en dos sedes, desde el 8 al 11 de noviembre, con la presencia de invitados nacionales e internacionales, alrededor de cincuenta actividades para chicos y grandes –algunas con inscripción previa desde el 25 de octubre– y entrada gratuita.

Cada edición suele estar motivada por un tema que opera como hilo del cual tirar por parte de asistentes, a la vez que conduce el festival internacional de literatura infantil. Este año el evento se centrará en la música, que acompaña desde la primera infancia, al igual que la literatura, y que propicia nuevos mundos con sonidos, tonos, melodías y palabras.

Además, como es la intención y el espíritu de la Fundación FILBA, se rescata el valor cultural que tienen estos temas que se escogen en cada edición, así como la potencia que acompaña a cada uno. Así, la música es destacada desde su aspecto sensible, que convoca a bailar, saltar, a compartir, a la vez que permite señalar los distintos ritmos, tonos, géneros, metáfora, si se quiere, de la diversidad de la que somos parte, de nuestra identidad.

El festival contará con la participación de cuatro autores internacionales, además de más de cincuenta autores argentinos. Los invitados internacionales que desembarcarán este año son Ana Sender y Fran Pintadera, de España, y Esteban Cabezas y Sebastián Ilabaca, de Chile. Estos autores participarán en encuentros con lectores, talleres y charlas para enriquecer el programa con sus experiencias y obras.

La imagen visual de la edición 2024 del FILBITA 2024 estuvo a cargo de la diseñadora e ilustradora Laura Varsky

Habrá música en las lecturas, entrevistas, paneles y performances para crear un ambiente dinámico y participativo. La artista y diseñadora Laura Varsky ha sido la encargada de la imagen del festival y ha logrado una narrativa visual que acompaña esta temática de música y literatura como lenguajes, ritmo, poesía, melodía y silencios desde el comienzo de la vida..

Este año, además del FILBA Escuelas, se suman el ciclo de talleres Entender y participar junto con Siglo XXI. Las actividades para niños y niñas tendrán cupo limitado y se organizarán por orden de llegada, mientras que los talleres para adultos requerirán inscripción previa, desde el 25 de octubre. La agenda completa es gratuita y presencial.

Sobre los invitados internacionales

Ana Sender es una artista, ilustradora y autora integral española que ha publicado, entre otros libros, Los tatuajes (Lecturita, 2023) y ¿Cómo llegar a la luna? , junto con Nicolás Schuff (Lecturita, 2022), y ¿Por qué lloramos?, en dupla creativa con Fran Pintadera, otro de los invitados de esta edición del FILBITA.

Ana Sender llega desde España

Fran Pintadera es narrador oral, formador de teatro social y escritor de literatura infantil. Reciente ganador del premio The White Ravens por el poemario La canción del pájaro Toc. También es español, y es su segunda participación en el festival, aunque en 2021 lo hizo de forma remota.

Fran Pintadera ya había participado del FILBITA en 2021, pero de forma remota

Esteban Cabezas, de Chile, es periodista, editor y autor de libros para chicas y chicos, como El niño con bigotes y Las descabelladas aventuras de Julito Cabello, y dice que escribe literatura para las infancias porque cada vez que algún chico le cuenta que la pasó bomba leyendo sus historias siente “como si le creciera el pelo”.

Esteban Cabezas, editor,periodista y escritor, llega desde Chile

También de Chile, llega Sebastián Ilabaca, que es artista, ilustrador e ingeniero en papel autodidacta. Su álbum El bosque, realizado en cartoné y en gran formato desplegable en acordeón crea un bosque plagado de detalles en el que caben dos mundos.

Sebastián Ilabaca es un artista y autor chileno

Los cuatro invitados participarán en encuentros con lectores, conversaciones y lecturas, además de dictar talleres y charlas para el público adulto.

A propósito de la música, y para que fueran sintonizado con el tema de esta edición, desde la organización del festival se les propuso a los invitados jugar mediante preguntas tales como “Si fueras una canción o un género musical, ¿cuál serías?”; “¿Qué canción dirías que podés escuchar una y otra vez?” y “¿Qué canción te lleva en vuelo directo a tu infancia?”. A lo que, por ejemplo, Esteban Cabezas respondió que si fuera una canción, sería “Guacamole”, de Kevin Johansen, o “Me convierto en marciano”, de Molotov.

Como todos los años, las ctividades son gratuitas para chicos de todas las edades

Por su parte, Sebastián Ilabaca expresó que le resultaba difícil elegir una canción o género, porque eso depende de su estado de animo. Sin embargo dijo: “Hay canciones tan lindas que me da pudor compararme con ellas. Pero sí hay una canción que llevo muy dentro, porque tiene la ternura y emoción que me gustaría que aparezcan en mi trabajo,’Luchín’, de Víctor Jara”. Eligió como canción de la que podría escuchar todo el día sin aburrirse –”en realidad todo el álbum, Pet Sounds, ¡una maravilla!”–, “God Only Knows”, de The Beach Boys. “El reino del revés”, de María Elena Walsh, es la que que lo conduce a su infancia. “Mi papá me la cantaba de niño, tocando guitarra. Fue la primera canción donde entendí que la imaginación es un reino sin reglas, un espacio seguro para divertirse”.

Ana Sender escogió el género bluegrass para que la represente; “Innocent when you dream”, de Tom Waits, como la que puede escuchar sin cansarse y “Donna Donna”, de Joan Baez, como la que la remonta a su infancia. Finalmente, Fran Pintadera se ve representado por el rap –”de los de antes”–; y no se cansa de escuchar una y otra vez “Aire”, de Lisandro Aristimuño y Fernando Kabusacki.

En pocos días más se conocerá la programación completa.

* Sedes del FILBITA: Centro Cultural Matta (Tagle 2772, C. A. B. A. ) y Plaza República de Chile (Tagle entre Libertador y Figueroa Alcorta, C. A. B. A.).

Fotos: Gentileza Prensa Fundación FILBA (@ Víctor Marqués y Ariel Baigiorri).