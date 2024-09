Demandaron a un prestigioso museo por la propiedad de ocho obras de Rembrandt

El ex director del Mauritshuis en disputa post mortem por obras no exhibidas

Los herederos de un prolífico coleccionista de arte holandés están exigiendo que uno de los principales museos del país devuelva 25 pinturas, incluidas ocho obras de Rembrandt, porque no están en exhibición permanente.

Los herederos de la colección han entregado una citación legal al Mauritshuis en La Haya para que devuelva las pinturas, dijo el abogado Gert-Jan van den Bergh.

El coleccionista Abraham Bredius, ex director del Mauritshuis, legó las 25 pinturas al museo cuando murió en 1946, con la estricta condición de que siempre estarían expuestas al público. “No se cumplieron las condiciones. Por lo tanto, los herederos ahora exigen que el museo devuelva las pinturas,” dijo el abogado.

Cuatro obras del maestro del siglo XVII Rembrandt, incluyendo Saúl y David, pintada entre 1651 y 1658, y Dos hombres africanos, de 1661, están actualmente colgadas en el museo.

Una quinta pintura del maestro paisajista Salomon van Ruysdael también puede ser vista, pero las otras 20 obras de la colección no están a la vista del público, confirmó el Mauritshuis. Estas incluyen obras de otros artistas de la Edad de Oro, como Jan Steen, Jan van Goyen y Paulus Moreelse.

Van den Bergh dijo que el caso presentado ante el Tribunal de Distrito de La Haya no fue en nombre de Bredius, quien no tuvo hijos.

"Saúl toca el harpa para David", de Rembrandt

La demanda ha sido interpuesta por el sobrino nieto y la sobrina nieta de Joseph Kronig, un crítico de arte que fue nombrado único heredero de Bredius.

Kronig era unos 30 años más joven que Bredius, quien a menudo se refería a él como “protegido” y a veces como “hijastro”, según el New York Times.

Varios historiadores del arte han sugerido que Kronig y Bredius fueron amantes, pero el sobrino nieto de Kronig, Otto, le dijo al New York Times que no había evidencia para ello. El Mauritshuis dijo que no podía comentar sobre el caso.

“Mientras el caso esté siendo investigado –y esto puede llevar mucho tiempo– no podemos hacer ningún anuncio,” dijo el portavoz Rene Timmermans en un correo electrónico.

Situado cerca de los históricos edificios del parlamento holandés en La Haya, el Mauritshuis cuenta con una colección de fama mundial, incluyendo La joven de la perla, de Vermeer.

Fuente: AFP.

