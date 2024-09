Llega el primer Festival Internacional de Cine Documental sobre Moda

Spot del Festival Internacional de Cine Documental sobre Moda

Hasta el el 30 de septiembre de 2024, se lleva a cabo por primera vez en Buenos Aires el Feed Dog Argentina, un festival dedicado al cine documental sobre moda, en las instalaciones del Cine Atlas Alcorta. Este evento, originado en Barcelona, ha organizado ocho ediciones en dicha ciudad y se ha expandido a importantes metrópolis como la Ciudad de México, San Pablo, Brasilia y Madrid.

El festival surge bajo el lema “Fashion on the Big Screen”, proponiendo una visión cultural de la moda que la analiza desde perspectivas históricas, sociológicas y estéticas. En esta edición argentina, se presentarán seis películas documentales que destacan por su refinada selección y ofrecen una visión integral de la moda a través de la gran pantalla.

La inauguración será con Quant, un documental sobre Mary Quant, la diseñadora que revolucionó la moda en los años 60 y fue pionera del Swinging London. Diez años antes del fenómeno de los Beatles, inauguró su primera tienda en King’s Road, anticipando la revolución juvenil de los años 60. A través de su ropa desenfadada y colorida, diseñada para empoderar a las jóvenes, Quant capturó el espíritu de libertad y rebeldía de la época. El film cuenta con apariciones de figuras como Vivienne Westwood, Kate Moss y Pete Townshend.

Otra película relevante será Mi Última Condena. Ana de Pombo, que narra la multifacética vida de Ana de Pombo. Originaria de Cantabria, fue una mujer multifacética que se adelantó a su tiempo. Reconocida modista y mano derecha de Coco Chanel en el París de los años 30, también fue diseñadora, bailarina, escritora y empresaria. Su agenda incluía nombres como Cayetana de Alba, Jean Cocteau y Audrey Hepburn, reflejando su integración en círculos culturales y políticos, así como en la alta sociedad y el mundo de la moda.

Trailer de "Mi Última Condena. Ana de Pombo", de Juan Mata

El festival también incluye Azzedine Alaïa, The Couturier Who Shaped Women, centrado en el legado del diseñador franco-tunecino Azzedine Alaïa. Con admiradoras tan diversas como Greta Garbo, Grace Jones, Kim Kardashian y Michelle Obama, su obra refleja una fuerza expresiva y un compromiso auténtico. Este documental, dirigido por Olivier Nicklaus, presenta entrevistas con Alaïa y revela su trayectoria desde su llegada a París en 1956 hasta su éxito como diseñador.

The Story of a Panty and of Those Who Make It aborda el proceso de fabricación de ropa y llama la atención sobre los costos humanos y ambientales de la industria textil. El documental investiga este precio a través de la historia de unas humildes bragas, desde los campos de algodón en Uzbekistán hasta las tintorerías en India, pasando por una activista de derechos humanos en Indonesia y una pequeña tienda en Bélgica. Dirigido por Stéfanne Prijot, el film plantea preguntas sobre el valor que asignamos a la ropa y a la vida de quienes la producen.

Trailer de "The Story of a Panty", de Stéfanne Prijot

Otra obra destacada, Last Stop Coney Island, captura la esencia de la fotografía de Harold Feinstein y su retrato de la vida en Nueva York, con una mirada humanista que captura la esencia de la vida neoyorquina, especialmente en Coney Island. Desde joven, Feinstein documentó su entorno, incluyendo pandillas de amigos, reclutas de la guerra de Corea y universitarios hippies, todo en blanco y negro de 35mm. A los 19 años, una de sus fotografías fue adquirida por Edward Steichen para el MoMA. Precursor del street style, Feinstein mostró una profunda reverencia por la vida espontánea y las pequeñas celebraciones cotidianas. Está dirigido por Andy Dunn.

Finalmente, Jacquemus, Le Prince Soleil presenta la moda vibrante del diseñador Simon Porte Jacquemus, un diseñador que ha transformado la moda en una experiencia cercana y personal en poco más de una década. Más allá de crear colecciones bellas, Jacquemus ha cultivado una comunidad apasionada alrededor de su marca, fusionando entusiasmo e instinto con un amor palpable por su oficio. Su enfoque celebra la familia, la naturaleza y la amistad, llevando su amada Provenza a París. Con más de siete millones de seguidores, su estilo mediterráneo y sus espectaculares escenografías han recibido el aplauso de la crítica y del público. Dirigido por Loic Prigeant, este documental ofrece una mirada íntima a la vida y visión de Jacquemus.

El evento busca posicionar a Buenos Aires, uno de los centros de diseño y moda más importantes en la región, en el mapa internacional de la moda documental, promoviendo el talento local y fortaleciendo la cooperación entre Argentina y Europa. Las entradas pueden adquirirse en el cine Atlas Paseo Alcorta (Jerónimo Salguero 3172, CABA) o en la web del festival donde también pueden chequearse los horarios de cada película.