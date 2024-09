Comienza el Festival de San Sebastián con el cine argentino en el centro de la escena

Comienza la 72° edición del Festival Internacional de cine de San Sebastián

San Sebastián recibe desde este viernes a la constelación de estrellas del 72° Festival de Cine, por el que desfilarán intérpretes como Cate Blanchett, Javier Bardem y Johnny Depp y directores de la talla de Pedro Almodóvar, Costa-Gavras y Maite Alberdi. Una edición que se desarrollará hasta el sábado 28 de septiembre y que se inaugura con la nueva versión de Emmanuelle, la polémica película erótica de 1974 que lanzó al estrellato a Sylvia Kristel y que ahora llega pasada por el tamiz del cine feminista de la francesa Audrey Diwan.

La proyección del filme y la entrega del primer Donostia de honor a Javier Bardem son los puntos centrales del primer día de un certamen en el que 17 títulos competirán por el premio mayor, la Concha de Oro, que otorgará un jurado presidido por la actriz española Jaione Camborda e integrado entre otros, por Leila Guerriero y el director austríaco Ulrich Seidl.

Bardem, Almodóvar y Blanchett, el trío de Premios Donostia

Javier Bardem recibirá el primero de los tres Donostia de honor de esta edición, un premio que se le concedió en 2023 pero que no pudo recoger debido a la huelga de actores de Hollywood. Del actor madrileño el festival reconoce su “capacidad camaleónica” y su total inmersión en los personajes que encarna, mientras que de Pedro Almodóvar destaca su “aportación extraordinaria” al mundo del cine, además de “su compromiso político”, “su talento artístico y su reconocible estilo visual”.

Pedro Almodóvar con el León de Oro de Venecia, por su película "La habitación de al lado". El director español recibirá un premio especial en San Sebastián

El director español recibirá su Donostia el jueves 26 de septiembre y Cate Blanchett -que además protagoniza el cartel de la edición- completará los galardones de honor, que en su caso lo recogerá el sábado 21 por su trayectoria y por su implicación en el sector cultural como productora de cine y televisión.

Gran apoyo al cine argentino

El 24 de septiembre, el Festival de San Sebastián dedicará una jornada de apoyo al cine argentino, dentro de sección “Focus on”, una iniciativa destinada a favorecer el contacto internacional de profesionales procedentes de un país, región o territorio. Y este año, a partir de “la situación excepcional que vive el cine argentino de parálisis de proyectos y falta de apoyo por parte del gobierno argentino” -según plantea un comunicado de prensa del Festival-. Esta será una edición especial de la iniciativa, un Focus on + que contará con la participación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, además de productoras, cineastas y periodistas.

Ese día, un grupo de directores, actores y técnicos argentinos se concentrará en las escaleras del imponente Auditorio Kursaal, para expresar su apoyo a la industria cinematográfica nacional en un contexto y ante una audiencia de carácter global. Diego Lerman, con su película El hombre que amaba los platos voladores, dará el primer paso. Minutos después, la pantalla del cine Príncipe proyectará Traslados, de Nicolás Gil Lavedra, una obra que desentierra el horror de los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar.

"El hombre que amaba los platos voladores", protagonizada por Leonardo Sbaraglia, compite en San Sebastián

Además de esta actividad, dieciséis películas argentinas competirán en las secciones más relevantes: Sección Oficial, New Directors, Horizontes Latinos, Zabaltegi-Tabakalera y Cine Infantil. Pero la representación argentina no se queda en las salas de cine. En el ámbito de la Industria, seis proyectos han sido seleccionados para el Foro de Coproducción Europa-América Latina, junto con dos películas en desarrollo en el WIP Latam y un proyecto de la plataforma Ikusmira Berriak.

De Andrew Garfield a Pamela Anderson, desfile de estrellas

Un nutrido grupo de artistas internacionales estarán en San Sebastián durante estos 8 días a pleno cine. Johnny Depp -aunque en su faceta de realizador-, Andrew Garfield, Monica Bellucci, Tilda Swinton e Isabel Huppert entre otros, son los grandes nombres que se espera en esta hermosa ciudad costera del País Vasco. Además, los directores Paolo Sorrentino, Walter Salles, Costa-Gavras, Jacques Audiard, Joshua Oppenheimer, Mike Leigh, François Ozon y Gia Coppola -nieta de Francis Ford Coppola- presentarán sus nuevas películas

En cuanto a la sección oficial a competición, optarán a los premios diecisiete títulos, entre los que destaca el documental Tardes de soledad, con el que el realizador catalán Albert Serra se mete en el mundo de los toros de la mano del peruano Andrés Roca Rey. También competirán por la Concha de Oro títulos como The last showgirl, de Coppola; The End, de Joshua Oppenheimer; Quand vient l’automne, de François Ozon, y Hard Truths, de Mike Leigh.

La directora chilena Maite Alberdi presenta "El lugar de la otra", su primera película de ficción, en San Sebastián

También se presentará la primera película de ficción de la directora chilena Maite Alberdi, El lugar de la otra, así como Spy Nevenka, de Iciar Bollain; Le dernier souffle, de Costa-Gavras, y Cónclave de Edward Berger, con Ralph Fiennes en una historia sobre el proceso de elección papal. Hay también películas esperadas que participan fuera de competición, como es el caso de la segunda como director de Johnny Depp, Modi, three days on the wing of madness, sobre Amedeo Modigliani.

Y en la sección Perlak, que reúne lo mejor de otros festivales, se proyectarán Parthenope, de Paolo Sorrentino; Anora, de Sean Baker -Palma de Oro en Cannes- y la esperadísima La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, reciente ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/Javi Colmenero; REUTERS/Yara Nardi; prensa Netflix]