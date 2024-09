Van a pasar cosas tremendas y no podés avisar: un relato que te corta la circulación

Cynan Jones y una escritura que da miedo.

¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por las personas que amas? Ese es el gran interrogante que plantea Todo lo que encontré en la playa, la novela policial del galés Cynan Jones, editada por Chai. “Las cosas pasan y todo lo demás depende de lo que uno haga con eso que pasó. No hay que tomar decisiones por miedo”. Coincido. Y agrego: ni por miedo ni bajo presión, ni en caliente.

Pero Hold, el protagonista de esta historia contundente, hace todo mal. Es un pescador que sobrevive en los márgenes, que perdió a su mejor amigo -Danny-y que se siente responsable de la viuda y del hijo que quedó huérfano de padre. Es un montón. Y no puede con todo eso.

Es que el tipo no tiene recursos. Pero no me refiero a lo económico solamente. No tiene un peso, es verdad, pero tampoco tiene herramientas intelectuales o emocionales para gestionar lo que le pasa y llegar a buen puerto. Su amigo se murió y eso lo tiene a mal traer. Y es muy probable que ese puñal que lo desangra sea lo que no lo deja pensar con claridad. Entonces cae. Pero mal. Juro que me da pena. Quisiera hablarle. Advertirle. Pero no. Es una novela. Es ficción. Pero el autor es tan genio que logra que lo inventado te ponga tenso y se te contracture hasta la uña del dedo gordo del pie. Y no exagero.

"Todo lo que encontré en la playa", un relato que te para la circulación.

Con un estilo lacónico pero preciso , Jones explora los límites del alma humana, capaz de hacer cualquier cosa con tal de proteger a las personas que ama. Pero el que mal anda, mal acaba, decía mi abuela. Y tenía razón. “Si solo se presentara una oportunidad. Solían hablar en broma (con Danny) sobre el ámbar gris. Sobre la posibilidad de encontrarse un montón de ámbar gris en la playa. Con eso hubiera bastado. Danny tenía fe. Algo iba a aparecer de la nada. Siempre lo había creído. Y entonces algo apareció de la nada, pero no lo planeado”. ¿Y quién no tiene esa fantasía de salvarse por azar y hacerse rico de la noche a la mañana? Pero es solo un sueño. Un maldito sueño que no conduce a nada. O conduce a lo peor, como es el caso de Hold, el áspero pescador de lisas , camarones y langostas que sabía , y muy bien, que “simplemente no hay reglas. La única regla es que el mar siempre te va a sorprender”. Pero esta vez se pasó.

La cosa es así. En un escenario adverso sea por la muerte de su amigo, sea porque vive al día, sea porque es corto, Hold se presenta como un personaje a la buena de dios, al cual le podría pasar cualquier cosa en cualquier momento. Frágil. Vulnerable. No tiene rumbo ni ataduras ni nada. Salvo la fantasía de que – porque sí- se va a salvar y de esa manera a sus personas queridas. Su oficio, la pesca, es la manera de estar en el mundo. Con sus reglas y códigos. Y eso rige su errática existencia. Entonces, en una noche como todas las anteriores, en que el protagonista se dirige a controlar las redes de pesca a la orilla del mar, le parece ver algo raro. “Entonces lo sintió. Y fue algo fugaz. Sintió que lo estaban observando. Se detuvo con mucha atención. (…) Nadie lo observaba. Imaginaciones suyas”. Y a esta altura del relato el nivel de”cuiqui” ya es experto y la piel es de gallina. Intuís que algo se viene. Y que lo que se viene no tiene compasión. Pero igual seguís. Y entonces “volvió a sentirlo de nuevo, que lo observaban. No solía pasarle. Miró a su alrededor (…) Entonces oyó algo que rozaba contra las piedras, donde no alcanzaba a ver. Algo en el agua”.

Y así fue como todo lo que Hold encontró en la playa fueron problemas. Nada de piedras preciosas, ni tesoros ocultos. Ni la salvación. En medio de la oscuridad total y con solo una tenue luz de linterna se topó con un bote, que flotaba a la deriva y que – a priori- parecía vacío. Nadie a bordo. Pero sí. Había alguien y había algo. Las dos cosas. .

Cynan Jones es dueño de una pluma maestra. Experto en relatos poderosos y aterradores. Será por eso que logra que la lectura se te quede bajo la piel para siempre. En pocas páginas escribió un policial como ningún otro. Con el mismo tono parco con el que hablan sus personajes, Jones nos interpela acerca de las motivaciones que pueden conducirnos a lugares confusos de los cuales, casi siempre, es muy difícil salir. Hold trató. Dio todo. Y de paso nos enseñó que “muchas veces la vida se ve afectada por cosas que ignoramos y que no necesariamente vemos venir”. Y es ahí donde vale mucho la pena la experiencia. Les digo más: esta es una historia que podría suceder. O al menos eso nos hace creer el escritor galés.

Quién es Cynan Jones

♦ Nació en Galés en 1975.

♦ Está considerado uno de los escritores británicos más talentosos de su época.

♦ Es autor de 7 novelas. Algunas de ellas fueron traducidas en más de 20 países. Tiempo sin lluvia (2020), La tejonera (2021) y La bahía (2023) se encuentran entre algunas de las que fueron galardonadas internacionalmente.