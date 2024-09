Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz, es una de las estrellas del festival de Toronto

Tráiler "The Last Of The Sea Women", de Malala Yusafzai, documental que se presentó en el Festival de Cine de Toronto

La pakistaní Malala Yusafzai, premio nobel de la Paz, presentó su primer documental con Apple TV+ en el Festival de Cine de Toronto, una inspiradora historia sobre ancianas buceadoras surcoreanas que encaja perfectamente con su propio activismo.

The Last of the Sea Women (Las últimas mujeres del mar) cuenta la historia de la comunidad matriarcal haenyeo, cuyos miembros se sostienen económicamente pescando en la isla surcoreana de Jeju, utilizando únicamente trajes de buzo, máscaras, aletas, cestas y anzuelos. La comunidad, declarada patrimonio cultural inmaterial de la Unesco en 2016, existe desde hace siglos, pero está en peligro, ya que muchas de las mujeres tienen ahora 60, 70 o incluso 80 años.

“Buscaba historias de mujeres... Quería historias de su resiliencia. Y cuando oí hablar de este proyecto a (la directora) Sue, pensé: ‘Esto es exactamente lo que estoy buscando’”, dijo Yousafzai en una entrevista junto a la directora coreano-estadounidense Sue Kim. “Cuando veo las historias de las haenyeo, me inspiran sobre las posibilidades y las capacidades que las mujeres tienen en sus cuerpos, en sus mentes”, agregó la activista de 27 años, que es una de las productoras de la película.

Las mujeres buceadoras de la isla Jeju son protagonistas del documental de Malala Yusafzai

Mujeres impresionantes

En los años sesenta, 30.000 mujeres haenyeo extraían del mar desde caracoles hasta pulpos para mantener a sus familias. Hoy, ese número se ha reducido a 4.000. La película las muestra hablando sobre su difícil trabajo, que implica aguantar la respiración bajo el agua hasta dos minutos, e incluye bellas imágenes submarinas de ellas en plena labor.

Además, explora cómo intentan revivir su cultura mediante la formación y la promoción de su trabajo en redes sociales, y cómo trabajan juntas para evitar la sobrepesca. “Las conocí cuando era una niña y me impresionaron mucho, porque son muy seguras de sí mismas y audaces”, explicó Kim, que debuta en la dirección de largometrajes.

“Son impresionantes. Son físicamente ágiles, hábiles y fuertes, y defienden el medio ambiente y se preocupan por la próxima generación”, añadió.

Malala Yousafzai presentó su documental en el festival de cine de Toronto

Cuando era adolescente, Yousafzai sobrevivió, en 2012, a un intento de asesinato por parte de los talibanes por su campaña a favor de los derechos educativos de las niñas. En 2014, a los 17 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La activista firmó un acuerdo con Apple TV+ en 2021 para promover contenidos centrados en mujeres y niñas y ha creado su propia productora. “Contar historias ha formado parte de mi activismo, y creo que necesitamos crear plataformas y oportunidades para que las niñas y las mujeres reflexionen sobre el mundo tal y como lo ven”, dijo Yousafzai.

Fuente: AFP.

[Fotos y video: Haenyeo Museum, 2004 UNESCO; Apple TV+ y REUTERS/Sumaya Hisham]