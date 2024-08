Cómo aprenden los líderes: consejos de un empresario global para alcanzar el éxito

Cómo aprenden los líderes, un libro con buenas ideas.

Quizás todo empezó -suele pasar- con una circunstancia familiar y una frase de la madre. Hoy decir David Novak es decir Yum! Brands, es decir, una empresa que es líder mundial en comida rápida de la que es cofundador. Y que, por ejemplo, gestiona las marcas KFC, Pizza Hut y Taco Bell. Tiene hasta divisiones en China. Hoy Novak es todo eso y ese es el motivo por el que interesa su libro How leaders learn (Cómo aprenden los líderes).

La enseñanza de la madre fue así: Novak cuenta que su familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre en el Servicio de Geodesia y Cartografía de los Estados Unidos. Vivieron en 23 estados diferentes antes de que él terminara la secundaria, lo que le dio una perspectiva única sobre la adaptación y el cambio. Su madre le decía: “Mira, David, tienes que tomar la iniciativa para hacer amigos. No te quedes esperando a que los otros niños vengan a ti. Solo estaremos aquí unos meses, así que haz que cuenten”. Esta experiencia lo llevó a aprender a hacer amigos rápidamente y a adaptarse a nuevos entornos.

La lección de su madre no solo lo ayudó a sobrellevar la ansiedad de ser siempre el “nuevo”, sino que también moldeó su enfoque como líder, un enfoque en el que la importancia de apoyar y reconocer a las personas se convirtió en un principio fundamental. En el ámbito profesional, esto se tradujo en su esfuerzo por hacer que los miembros de su equipo se sintieran apreciados y valorados, algo que Novak considera clave en su éxito como líder.

El empresario David Novak, un líder que enseña. (Larry French/Getty Images)

Cómo aprenden los líderes

El libro How Leaders Learn, de David Novak se presenta como una guía práctica y reflexiva sobre cómo los líderes exitosos adquieren, mantienen y aplican el aprendizaje a lo largo de sus carreras y vidas personales. Novak comparte en este libro no solo su experiencia personal, sino también las lecciones de otros líderes destacados de diferentes industrias. A través de sus historias y consejos, Novak subraya la importancia de ser un “active learner” o aprendiz activo, es decir, alguien que busca continuamente el aprendizaje y lo aplica para lograr mejores resultados.

Algunas ideas

1. Aprender de cualquier persona y experiencia: Novak enfatiza que los líderes deben estar abiertos a aprender de cualquier persona, situación o experiencia. Este concepto se resume en su afirmación: “Aprenden de cualquier persona y experiencia que tenga algo nuevo, interesante o valioso para ofrecer”. La idea es que el aprendizaje no está limitado a las aulas o los libros, sino que puede venir de cualquier fuente, incluyendo colegas, subordinados, y hasta de situaciones de crisis.

2. Mantener una mente abierta y curiosa: Uno de los aspectos cruciales del aprendizaje es la curiosidad y la apertura mental. Según Novak, los líderes exitosos se distinguen por mantener relaciones positivas y una mentalidad abierta, lo que les permite aprender más de las personas que los rodean. “Aprenden a mantener una mente abierta, curiosa y relaciones positivas”.

3. Aplicar lo aprendido: El libro no se limita a la acumulación de conocimiento, sino que insiste en la necesidad de aplicar lo aprendido. Novak aclara que el aprendizaje en sí no es suficiente si no se traduce en acción. “El aprendizaje por sí solo no es suficiente. Debes enfocarte tanto en la acción que proviene del aprendizaje”. Esto se convierte en un elemento clave para la transformación personal y profesional.

How leaders learn, en libro de David Novak.

4. La humildad como componente del aprendizaje: El libro también destaca la importancia de la humildad en el proceso de aprendizaje. Novak sugiere que los líderes deben ser conscientes de sus limitaciones y estar dispuestos a aprender de los demás. “Aprender a ser humilde y confiado”, dice. Esta dualidad permite a los líderes absorber conocimientos sin perder la confianza en sus capacidades.

5. El poder del entorno: Otra idea central es que el entorno en el que uno se desarrolla tiene un impacto significativo en el aprendizaje. Novak recomienda seleccionar cuidadosamente los entornos que puedan ofrecer oportunidades de crecimiento y aprendizaje. “Elige un entorno que ejerza las influencias correctas sobre ti”. La elección del entorno adecuado puede facilitar o dificultar el desarrollo de un líder.

Lo que no hay que hacer

En How Leaders Learn, David Novak señala varias actitudes y comportamientos que los líderes deben evitar para ser más efectivos.

Una de las advertencias clave que hace es sobre el peligro de caer en la “ceguera optimista”. Novak menciona que los líderes deben tener cuidado de no confundir el entusiasmo con el optimismo excesivo, lo cual puede llevar a una desconexión con la realidad. En sus palabras: “Las personas con ideas equivocadas no aprenden bien. Hay que trabajar duro para seguir el viejo consejo... aprender a ver el mundo como realmente es, no como deseas que sea”.

Otro punto crucial es evitar la complacencia y la falta de acción ante los problemas. Novak enfatiza que los líderes no deben ignorar las señales de problemas emergentes. En cambio, deben enfrentarlos directamente para evitar que se conviertan en crisis mayores. “Nunca te despedirán por llevar un problema, pero definitivamente te despedirán por ocultar uno”, señala.

El logo de Yum Brands (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)

También advierte contra el síndrome de “no inventado aquí”, donde los líderes rechazan ideas solo porque no fueron originadas por ellos mismos. Novak aconseja que los líderes celebren y valoren las ideas de los demás para fomentar la innovación y el aprendizaje en sus equipos

Consejos que podemos aprovechar

a) Ser un aprendiz activo: Una de las lecciones más importantes del libro es la necesidad de convertirse en un aprendiz activo, lo que implica no solo aprender, sino también aplicar y compartir ese conocimiento. Esto fomenta un ciclo continuo de mejora y adaptación que es esencial para el éxito en un mundo en constante cambio.

b) Importancia del autoconocimiento: El libro también enfatiza la importancia del autoconocimiento en el proceso de aprendizaje. Al entender sus propias fortalezas y debilidades, los líderes pueden identificar mejor las áreas en las que necesitan aprender y crecer. “Una de las cosas más poderosas que podemos aprender en la vida es quiénes somos”.

c) Valor de las relaciones humanas: Novak subraya que el aprendizaje está intrínsecamente ligado a las relaciones humanas. Al mantener relaciones positivas y abiertas, los líderes pueden aprender más y de manera más efectiva. Este enfoque en las personas y las relaciones es clave para cualquier líder que quiera tener éxito a largo plazo.

David Novak y su mirada sobre el liderazgo. ( Ramin Talaie/Corbis via Getty Images)

d) Aplicación del conocimiento: Finalmente, Novak insiste en que el aprendizaje debe traducirse en acción para ser realmente efectivo. No basta con acumular conocimientos; es esencial aplicarlos de manera que generen resultados tangibles y beneficiosos, tanto para uno mismo como para los demás.

Conclusión

How Leaders Learn ofrece una valiosa perspectiva sobre el proceso de aprendizaje para líderes en cualquier etapa de su carrera. Con un enfoque en la aplicación práctica del conocimiento, la importancia de las relaciones y la necesidad de mantener una mente abierta, David Novak proporciona un manual que no solo inspira, sino que también equipa a los líderes con las herramientas necesarias para seguir aprendiendo y creciendo en un entorno empresarial dinámico y desafiante.

El libro es un recordatorio de que el liderazgo efectivo no se trata solo de lo que se sabe, sino de cómo se aprende y se aplica ese conocimiento para lograr un impacto significativo.

Quién es David Novak

♦ Nació el 15 de octubre de 1952 en Beeville, Texas, Estados Unidos.

♦ Es cofundador y ex CEO de Yum! Brands, la compañía matriz de KFC, Pizza Hut, Taco Bell y The Habit Burger Grill, una de las cadenas de restaurantes más grandes del mundo.

♦ Bajo su liderazgo, Yum! Brands experimentó una expansión global significativa, convirtiéndose en una de las compañías de restauración más grandes a nivel internacional.

♦ Es autor de varios libros sobre liderazgo, incluyendo “How Leaders Learn” y “Taking People With You”, donde comparte su enfoque sobre la importancia del aprendizaje continuo y el desarrollo del liderazgo.

♦ Tras su retiro de Yum! Brands, Novak se ha dedicado a promover el liderazgo a través de su organización David Novak Leadership y su fundación Lift a Life Novak Family Foundation.

♦ Ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su enfoque innovador en liderazgo y negocios, incluyendo su inclusión en la lista de “Top 100 CEOs” de la revista Harvard Business Review.