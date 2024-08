Gabriela Ricardes: “La nueva conducción del Colón reflejará realmente la impronta de nuestra gestión”

Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La noticia cultural del día en Argentina es el cambio en la dirección del Teatro Colón con el anuncio del regreso de Julio Bocca al frente de la dirección artística del gran coliseo lírico de América latina y uno de los íconos de la ciudad de Buenos Aires. Como dice la ministra de Cultura Gabriela Ricardes, el Colón es “un símbolo de todo lo que los argentinos somos capaces de hacer”. Y también, una caja de resonancia de lo que sucede en la vida cultura de un país. Por eso, primero el comunicado de Jorge Telerman al mediodía del viernes y luego el anuncio del Ministerio de Cultura, ocuparon la agenda informativa del área este viernes.

En diálogo con Infobae, la ministra Ricardes habló de “cambio”, de una “nueva mirada” y una “nueva impronta” a través de la nueva gestión que encabezarán Bocca y el gestor cultural uruguayo Gerardo Grieco. También indicó que “la línea que este ministerio decide trabajar va por otro lado” y que eso se verá en la temporada 2025.

Frente a los rumores de varios pedidos de renuncia del equipo que acompañaba a Telerman dijo que “cuando un director que ha designado un equipo se va, todos los equipos deben presentar la renuncia” y además, garantizó la continuidad de la temporada 2024, diseñada por el ahora ex director artístico. “Vamos a cumplir absolutamente con todos los compromisos como estaba pautado hasta diciembre”, afirmo la funcionaria.

—¿Cuál es su evaluación de este anuncio muy significativo por cierto, porque ahora sí se concreta el tan ansiado “regreso” de Julio Bocca al Teatro Colón?

—Esto es un un proceso de un proyecto que tiene que ver con un cambio, un cambio de equipo sobre una nueva mirada sobre el Teatro Colón y una nueva conducción. Creemos muchísimo en los equipos y por eso estamos trabajando junto con Gerardo Grieco, que va a estar a cargo de la Dirección General y Julio Bocca, que ya han consolidado otros modelos de gestión en el Sodre, en el Teatro Solís de Montevideo. Estamos muy felices de que hoy se concrete el regreso de Julio Bocca al Teatro Colón, que lo vio nacer, porque creemos que representa exactamente un símbolo de todo lo que los argentinos somos capaces de hacer a través del trabajo, de la dedicación, del esfuerzo, de la excelencia. Y eso es lo que creemos que es nuestro Teatro Colón.

—En la comunicación oficial se anuncia que los nuevos equipos de Bocca y Grieco comenzarán a trabajar en noviembre. De ahora y hasta noviembre ¿qué sucederá con la gestión del Teatro Colón?

—Ellos dos son la cabeza de otras áreas del equipo que se van a ir sumando hasta terminar de conformarse en noviembre. Esto significa que todos los los equipos que están actualmente siguen trabajando en la temporada 2024, que era la temporada que había diseñado y llevado adelante Jorge Telerman. Nosotros vamos a cumplir absolutamente con todos los compromisos como estaba pautado hasta diciembre y a partir de ahí el equipo va a entrar y va a trabajar en el diseño de la temporada 2025, por supuesto con alguno de los compromisos ya asumidos y con otros de la nueva impronta de la nueva dirección.

—Una vez conocida la noticia del cambio de dirección, puertas adentro del Teatro se empezó a hablar de pedidos de renuncia masivos...

—En líneas generales, cuando un director que ha designado un equipo se va, todos los equipos deben presentar la renuncia y deben ser o confirmados o o no. Estamos en ese proceso, digamos. De todos modos, hay una línea de dirección y una línea operativa que es la que lleva el teatro adelante que no está de ninguna manera en duda y no hay ningún inconveniente con ellos ni pedidos de renuncia ni nada. El Teatro Colón es mucho más que los funcionarios accidentales que estén. Tiene una fuerza y motriz y unos equipos enormes y maravillosos que llevan adelante el día a día de ese teatro. Y eso está garantizado.

—Este año para el teatro comenzó con cierto “ruido” por el retraso en el anuncio de la temporada. El mismo Telerman salió a defenderse de ciertas críticas de lo que podemos llamar “tradicionalistas del “Colón” por la calidad de la programación...

—Aquello que los tradicionalistas del Colón reclaman no tiene que ver con el presupuesto, sino que tiene que ver con la calidad de lo que ven en escena. Y eso es lo que vamos a brindar en la temporada 2025. Así que pueden estar tranquilos y felices.

—¿Qué evaluación hace de la gestión de Jorge Telerman?

—Creo que tuvo muchos aciertos, pero la línea que este ministerio decide trabajar va por otro lado. Por unas reformas estructurales en los modelos de lo que se venía haciendo. De todos modos, cuando nosotros anunciamos la guía de funcionarios y la gente que iba a acompañar al Ministerio de Cultura en esta gestión, estaba claro que Jorge se iba a quedar a cargo de la temporada 2024. Nosotros no creemos que los cambios de las instituciones deban darse junto a los cambios políticos, necesariamente. Son instituciones grandes, pesadas, que necesitan su tiempo. El nuevo jefe de gobierno y el nuevo ministerio tenían que entender cuál era el lugar que querían y que delinearían para este gran efector cultural, nuestro gran efector cultural dentro de un plan de gobierno. Eso no se hace desde que uno gana una elección hasta que se asume. Eso se hace con tiempo y se hace muy cuidadosamente. Por eso este cambio viene ahora, hacia el fin de esta temporada para la temporada 2025. No creemos en hachazos abruptos. Para nosotros siempre la institución está primero que nadie.

—Entonces se puede decir que esta nueva dirección del Colón tendrá la impronta de su gestión al frente del Ministerio de Cultura, ahora sí...

—Va a tener la impronta de mi gestión en el Ministerio, y va a tener la impronta del jefe de Gobierno que ha tomado la decisión de llevar al Teatro Colón a ser el símbolo de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Para volver a trabajar con toda la línea, desde la formación en el Instituto Superior hasta la conformación de los elencos estables. Y para ser también una caja de resonancia de las cosas que pasan en la contemporaneidad en diferentes casas de ballet y de óperas del mundo, como siempre lo fue el Teatro Colón, haciendo una enorme apuesta en eso. La elección de este equipo de Julio Bocca y de Gerardo Grieco refuerza esa idea de calidad, excelencia, esfuerzo, mérito y sobre todo, una revalorización de lo que siempre dice nuestro jefe de Gobierno que es: “nosotros no tenemos litio, no tenemos soja, nosotros tenemos la fuerza y el talento de nuestra gente y nuestros artistas”. Y eso es lo que hoy estamos poniendo en valor.