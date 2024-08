¿No encontraste “Orgullo y prejuicio” en el kiosco? Acá lo tenés y gratis

Orgullo y prejuicio, gratis

La reciente edición de Orgullo y prejuicio editada por RBA que llegó a los kioscos de diarios se agotó muy pronto, dejando a muchos compradores desilusionados. En Twitter, los mensajes de frustración no tardaron en aparecer, con usuarios lamentando no haber conseguido su copia. Sin embargo, en medio de la desesperación, una solución se vislumbra: Bajalibros ofrece el ebook de este clásico de Jane Austen de manera gratuita.

Orgullo y prejuicio, publicado por primera vez en 1813, es una de las obras más célebres de la literatura inglesa. La novela sigue la historia de Elizabeth Bennet, una joven ingeniosa y con carácter, y su interacción con el orgulloso y reservado señor Darcy. A través de malentendidos y prejuicios, la relación entre Elizabeth y Darcy evoluciona, ofreciendo una crítica mordaz a las normas sociales y los roles de género de la época.

El estilo narrativo de Austen, caracterizado por su ironía sutil y su observación aguda de la sociedad, ha convertido a Orgullo y prejuicio en una lectura atemporal. La novela no solo se centra en la historia de amor entre los protagonistas, sino que también explora las relaciones familiares, la posición de la mujer y las expectativas sociales del siglo XIX.

El desconsuelo por no hallar "Orgullo y prejuicio", en X

Además de su éxito literario, Orgullo y prejuicio ha sido adaptado en para cine y televisión. La versión cinematográfica más conocida es la de 2005, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley como Elizabeth Bennet y Matthew Macfadyen como el señor Darcy. Esta adaptación fue aclamada por su dirección artística, su fiel representación del espíritu de la novela y las destacadas actuaciones de su elenco.

La escritora argentina Laura Ramoss analizó: “El célebre comienzo de Orgullo y prejuicio -”Es una verdad universalmente admitida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, debe tomar esposa”- sólo puede ser interpretado en términos no políticos por obra de un malentendido. El mismo malentendido que coloca a Jane Austen en la categoría de escritora romántica o más bien, como la fundadora de la categoría”.

La película de 2005 logró capturar la esencia de la obra de Austen, destacando las tensiones y malentendidos entre Elizabeth y Darcy, al mismo tiempo que presentaba los paisajes bucólicos y las elegantes mansiones de la Inglaterra georgiana. La química entre Knightley y Macfadyen fue elogiada, y la interpretación de Knightley le valió una nominación al Oscar.

La edición de "Orgullo y prejuicio" que llegó a los kioscos

A pesar del éxito de la película, que recaudó más de 100 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo cuatro nominaciones al Oscar, Macfadyen expresó que se sentía “un poco mal elegido” para interpretar al icónico personaje creado por Jane Austen. “Hubo momentos en los que me lo pasé bien, pero me gustaría haberlo disfrutado más. Ojalá me hubiera preocupado menos”.

Más allá de sus múltiples adaptaciones, cada una con su estilo y enfoque, la historia central de Orgullo y prejuicio sigue resonando entre los lectores y espectadores, confirmando el genio literario de Austen.

En conclusión, aunque la reciente edición de Orgullo y prejuicio se agotó rápidamente en los kioscos, los lectores tienen la opción de disfrutar de este clásico a través del ebook gratuito. Tanto la novela como sus adaptaciones cinematográficas continúan encantando a nuevas generaciones, asegurando que la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy siga siendo un referente en la literatura y el cine.

Para quienes quieran sumergirse en el mundo de Jane Austen, esta es una oportunidad perfecta para redescubrir una obra que, más de dos siglos después de su publicación, sigue siendo relevante y encantadora.