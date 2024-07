¿Sobrevalorados? Qué libros merecen ser clásicos, cuáles ya no y qué títulos los reemplazarían

Los clásicos sobrevalorados según lectores de The Washington Post (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando les preguntaron a los lectores del diario estaounidense The Washington Post qué libros clásicos están sobrevalorados y qué novelas olvidadas deberían considerarse de primera categoría, no predijimos el nivel de entusiasmo que acompañaría a las respuestas. Cientos de personas escribieron con sentimientos muy fuertes sobre Holden Caulfield y Leopold Bloom, junto con súplicas apasionadas para añadir novelas de Percival Everett y Amor Towles al canon literario. He aquí una selección de las respuestas de los lectores.

Aquí, lo que dijeron

Los libros que podrían salir del canon

El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger

Entre nuestros encuestados, esta novela de 1951 -también traducida como El cazador oculto- fue la que suscitó más quejas, y las más despiadadas. Gran parte de las quejas giraban en torno a Holden Caulfield, un personaje al que muchos lectores tacharon de “quejoso”.

"El guardián entre el centeno", cuestionada.

“Me niego a llamar protagonista a Caulfield porque no era pro de nada, salvo quizá de su propia infelicidad autocreada”, escribió Elizabeth Coleman. “Han pasado décadas desde que lo sufrí; quizá ahora percibiría el libro de otra manera. Sin embargo, no me siento obligada a correr ese riesgo; hay demasiados libros potencialmente maravillosos esperando a ser leídos por primera vez.”

El gran Gatsby, de F. Scott Fitzgerald

Gatsby no inspiró el nivel de indignación que Holden, pero varios encuestados opinaron que carecía de sustancia. Según el lector Daniel McMahon, la novela está “llena de personajes desagradables y despreciables de una franja increíblemente estrecha de la vida estadounidense”.

El lector opina que “in humor, sin alegría e intelectualmente pedestre, esta novela no sólo está sobrevalorada, sino que no es buena. Es el ‘traje nuevo del emperador’ de las novelas que ‘perduran’ porque se incluye en los programas de estudio sin cesar y a los estudiantes se les dice que es un clásico. Supongo que si uno sólo ha leído 10 novelas en su vida (o en su carrera en el instituto) podría parecer la mejor de ellas”.

Todo por Ernest Hemingway

Aunque recibimos quejas específicas sobre Fiesta, El viejo y el mar y Adiós a las armas, bastantes lectores querían relegar todo lo que Hemingway escribió (”hasta las listas de la compra”).

"Fiesta", de Ernest Hemingway. (EFE/Villar López/Archivo)

“Intenta cavar en busca de profundidad emocional y se rinde después de media pulgada”, escribió Sarah Miller. “No entiendo los interminables elogios a su obra”.

Moby Dick, de Herman Melville

Tal vez fuera inevitable que este título prolongado y frecuentemente asignado entrara en la lista. Para algunos, la voluble relación de la lectora Staci Sturrock con la novela puede ser más interesante que la novela en sí. Todo empezó en el instituto, hace décadas, cuando un profesor se la asignó a pesar de que, a sus 17 años, “tenía cero esperanzas de apreciarla, es más, incluso de entenderla”.

Pero tal vez, razonó, de adulta comprendería por fin la brillantez de Melville. “Lo volví a ver el mes pasado y estaba tan enamorada del lenguaje, los personajes y la trama durante el primer tercio que estaba pregonando su brillantez desde mi nido de cuervo personal, diciéndole a mi marido, a mis amigos e incluso a mi peluquera que tenían que leerlo”, escribió.

“Estaba orgullosa de mí misma. Mírame, estoy leyendo Moby Dick voluntariamente y disfrutándolo. Entonces entré en los turbios y densos capítulos sobre la historia de la caza de ballenas, el comportamiento de las ballenas, el comercio ballenero, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Ya está bien de datos sobre ballenas. Se acabó. Volví y les dije a todos que estaba equivocado, no se molesten”.

Ulises, de James Joyce

“Un desorden”. “Caos”. “Garabatos incoherentes”. Éstas son sólo algunas de las descripciones que los lectores hicieron de la novela experimental de Joyce. “Como estudiante de posgrado me vi obligado a leer este libro, lo que supuso que tuviera que comprar un libro de 250 páginas para solo trasladarlo...”, escribió William J. Raabe.

“Rápidamente se hizo evidente que Joyce era un genio lingüístico. Hubo varios ejemplos en los que escribió una frase que en realidad era un juego de palabras en más de un idioma. Estoy seguro de que si uno dominaba varios idiomas, especialmente los clásicos, esto le parecía genial. Sin embargo, pensar que el estudiante de inglés ‘por encima de la media’ necesitaba una traducción para leer una obra supuestamente escrita en lengua inglesa y luego etiquetarla como la obra más grande de todas(!) ¡es ridículo!”

La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne

Los lectores tacharon esta novela de 1850 de melodramática y aburrida. “Llámenme escéptico (y católico caduco), pero los pecados adúlteros de otras personas, escritos a lo largo de cientos de páginas, perdieron mi interés hace mucho tiempo”, escribió Mark Haviland, que se vio obligado a leer el libro en el instituto y en la universidad.

“Además, parafraseando a Monty Python, los puritanos son un “lote insufrible” y no la mejor parte de nuestra historia”.

La broma infinita, de David Foster Wallace

Resulta que si has empezado esta novela tres veces y nunca la has terminado, no estás solo. Aunque, para bien o para mal, el lector Harris Factor no estaba entre los que abandonaron.

“Desde el principio -dijo- me di cuenta de que iba a ser una pesadilla, pero me dejé llevar por las buenas críticas y me abrí camino hasta el final. Después de más de 1.000 páginas llegué a la conclusión de que había perdido mucho tiempo y energía mental en un libro que no era muy bueno”.

Matar a un ruiseñor, de Harper Lee

Aunque muchos lectores querían eliminar este clásico del canon, el razonamiento de Matthew Martin fue especialmente reflexivo.

Esta novela, ganadora del Premio Pulitzer, ha sido traducida a más de cuarenta idiomas

“Me encanta este libro, pero hace tiempo que dejó de ser un libro. Es un tótem para cierto tipo de lector cegato y bienintencionado que lo venera no por la delicadeza de sus frases, sino como la máxima expresión de cómo una persona blanca honrada puede salvar a los negros del racismo. Este libro es, para mucha gente, el punto final de muchas reflexiones sobre temas muy complejos y difíciles”.

Algunas menciones deshonrosas

Una confederación de imbéciles, de John Kennedy Toole, es descripta así: “Un apuesto estudiante de último curso me lo recomendó en el instituto y, 18 años después, aún no le he perdonado que me hiciera perder el tiempo”.

"True Grit" se caracterizó por su humor irónico

Por otra parte, hablan de la Biblia como “una ficción histórica misógina que millones creen que es historia real”. Tampoco se salvó Lolita, de Vladimir Nabokov, que fue clasificada como “prurito para el académico masculino de edad avanzada”; ni Atlas Shrugged, de Ayn Rand, que fue calificada como “una chapuza horriblemente escrita”.

Los “nuevos” clásicos

True Grit, de Charles Portis

Hubo menos consenso en la categoría de “clásicos a añadir”, pero varios lectores escribieron que este western de 1968 merece una seria consideración. Brendle Wells escribió: “Al recomendarla, a menudo te miran con curiosidad, pero realmente es una de las grandes novelas americanas por su retrato del Oeste americano, la mentalidad americana y los personajes, especialmente Mattie Ross, que es una heroína para la posteridad. Y esa escritura... podría seguir y seguir, pero estaría en oposición directa a la prosa ajustada y perfecta”.

Un caballero en Moscú, de Amor Towles

Múltiples lectores se pusieron poéticos con este bestseller de 2016, entre ellos Juanita Stein: “Una combinación perfecta de novela histórica, trama inteligente y un protagonista que se ve obligado a encontrar un propósito a su vida de formas inesperadas”, dijo.

AMOR TOWLES

Y completó diciendo: “Añade una pizca de misterio e intriga, humor y brillantes observaciones sobre la humanidad, y tendrás lo que considero la novela perfecta.”

Un árbol crece en Brooklyn, de Betty Smith

Varias de las novelas recomendadas por los lectores ya se consideran clásicos, como Middlemarch, de George Eliot; Sus ojos miraban a Dios, de Zora Neale Hurston, y Mi Antonia, de Willa Cather. Un árbol crece en Brooklyn parece estar en la cúspide, si es que no lo está ya, pero Kimberley Laws hace una defensa tan excelente de la novela que no podíamos dejar de incluirla:

Una novela donde cualquier detalle de la vida doméstica revela un mundo hecho de apuestas y deseos

“En un mundo en el que las niñas anhelan ser princesas, llevar vestidos con volantes y habitar castillos de ensueño, este libro ofrece una dosis muy necesaria de realidad”. Francie Nolan vive en Brooklyn, rodeada de pobreza. Su padre es un borracho y su madre se deja la piel para mantener a sus hijos. Pero Francie encuentra la alegría en las pequeñas cosas: la gente a la que quiere y los placeres sencillos de la vida. Aunque pocos alcanzarán el final de cuento de hadas que se describe en las historias de princesas, todos nos enfrentaremos a la adversidad. Por eso el mensaje de Smith es tan conmovedor. Las niñas deben saber que su felicidad no depende de su aspecto, de un caballero de brillante armadura o de cualquiera de los adornos de un felices para siempre al estilo Disney. La felicidad es una elección interior.

Kindred, de Octavia E. Butler

Los lectores destacaron «La parábola del sembrador» de Butler, así como esta novela de ciencia ficción de 1979. “Una obra maestra del desarrollo de personajes, con temas complejos, una trama convincente y una prosa clara y conmovedora”, escribió Melanie Shoffner.

Dana, una joven escritora negra, acaba de mudarse con su marido a su nuevo hogar en la California de la década de 1970

Y siguió: “Lo he leído -y enseñado- varias veces y cada vez encuentro más cosas que considerar. Es una obra de ficción, sí, pero su visión de las raíces históricas de la raza, el género y los problemas socioeconómicos de Estados Unidos ofrece mucho que considerar ahora; aun así, sigue siendo una historia fantástica, no un tratado sobre los problemas de Estados Unidos. Todo el mundo debería leerlo, y nunca lo digo a la ligera”.

Los desposeídos, de Ursula K. Le Guin

Varios libros de Le Guin han sido proclamados obras maestras. En cuanto a Los desposeídos, Cheryl Glover escribió: “Te saca del aquí y ahora y te lleva a otro lugar, a otro mundo, donde eres libre de explorar la vida sin las restricciones sociales habituales. La ciencia ficción nos permite hacer eso”.

Shevek, un físico brillante, originario de Anarres, un planeta aislado y anarquista, decide emprender un insólito viaje al planeta madre Urras

Según la lectora, se trata de “adentrarnos en otra realidad donde las cosas son diferentes pero siguen funcionando. Este libro nos reta a pensar en lo que valoramos, no en el dinero o las cosas, sino en nosotros mismos. Sigo volviendo a él y cada vez me gusta más. Ha sido aclamado por la crítica, pero dudo que mucha gente lo haya leído”.

Ceremonia, de Leslie Marmon Silko

Lark Hammond no fue la única lectora que propuso este nuevo clásico, pero la antigua profesora de inglés de la preparatoria fue la única que nos proporcionó una tentadora tarea de literatura comparada. “Este libro es un reto estilístico, un verdadero tour de force, y la recompensa es asombrosa”, escribió Hammond.

Un joven de Laguna llamado Tayo padece un trastorno de estrés postraumático (TEPT) tras luchar en la Segunda Guerra Mundial

Según ella, “Silko entrelaza a enfermos de estrés postraumático muy reales (de la Segunda Guerra Mundial), mitos tradicionales del pueblo Laguna Pueblo, experiencias chamánicas y una trama que ilustra una visión del bien y del mal que se compara de forma intrigante con la visión cristiana del bien y del mal desarrollada en El paraíso perdido de Milton”.

Todo por Percival Everett

Los lectores recomendaron toda la bibliografía de Everett, destacando Los árboles, que fue preseleccionada para el Premio Booker.

El escritor y catedrático estadounidense Percival Everett (EFE/Stephane Reix)

Un puñado de lectores señaló también que su novela más reciente, James, que retoma la trama de Las aventuras de Huckleberry Finn desde la perspectiva de Jim, debería enseñarse junto al clásico de Mark Twain.

La fabricante de muñecas, de Harriette Arnow

Esta obra nominada al National Book Award en 1955 tuvo varios admiradores. “Describe con clarividencia lo que hoy entendemos como el vaciamiento del espíritu humano provocado por nuestra creencia de que ganar dinero para gastarlo es el sentido último de la vida”, escribió Ronni Lundy.

Publicada por primera vez en 1954, la novela obtuvo una nominación en 1955 para el Premio Nacional del Libro

“Quizá si Arnow hubiera sido un hombre -¿quizá uno llamado Steinbeck?- habríamos elevado este libro a la cima del canon americano hace mucho tiempo”.

Algunas menciones honoríficas:

The U.S.A Trilogy, de John Dos Passos (”una instantánea absorbente del caos, los sueños y las desigualdades de una nación en ascenso”); Hamnet, de Maggie O’Farrell (”una historia apasionante que te deja con el corazón roto y una perspectiva cambiada”); The Memory Police, de Yoko Ogawa (”un retrato sencillo y perfecto de un alma desinteresada”).

Clásicos que deberían dejar de serlo y otros que pueden tomar su lugar. ¿Es así?

