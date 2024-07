Reabre el Public Theater en el Central Park de Nueva York con un elenco estelar

Lupita Nyong’o, Sandra Oh, Jesse Tyler Ferguson y Peter Dinklage actúan en la reapertura del Public Theater (Imagen: AP)

Un grupo estelar de actores veteranos del Public Theater, entre ellos Lupita Nyong’o, Peter Dinklage, Jesse Tyler Ferguson y Sandra Oh, ayudarán a reabrir el recientemente revitalizado Delacorte Theater en Central Park con una producción gratuita de Twelfth Night. “Decir que estamos reabriendo esta próxima fase del Public Theater y que lo estamos haciendo con estos cuatro artistas que tienen historia y raíces en el Public Theater me pareció una forma extraordinaria de imaginar la producción”, dijo Saheem Ali, director artístico asociado y director residente del Public Theater.

Ali eligió la comedia romántica de William Shakespeare Twelfth Night para bautizar el regreso en el verano de 2025, con personajes inmigrantes entre identidades cambiantes y tramas de venganza. “Quería algo con vida, alegría y vitalidad que celebrara la ciudad de Nueva York”, dijo. “Los diferentes niveles de identidad bajo los que opera la obra, siempre me han fascinado”. También hay una razón personal: Noche de Reyes en Central Park fue el primer espectáculo que Ali vio en Nueva York cuando llegó por primera vez de Boston en 2002. Era un lunes (el día en que Broadway tradicionalmente está oscuro), así que fue a Central Park.

“Hice cola. Era tarde. Conseguí una de las últimas entradas y ese fue el primer espectáculo que vi en Nueva York”, recuerda. Aunque Ferguson, la estrella de Modern Family, ya había actuado en Central Park antes, la reposición marcará el debut de Nyong’o, Dinklage y Oh como Delacorte. El programa gratuito Shakespeare in the Park del público es un clásico muy querido tanto por los actores como por el público, un lugar donde se puede escuchar una frase como “Mis estrellas brillan oscuramente sobre mí”, pronunciada por un actor a la luz de la luna.

“Lo mejor de ese espacio es estar al aire libre y poder ver el telón de fondo”, dice Ali. “Por eso, estamos preservando todo lo que es mágico en términos de la experiencia del público y asegurándonos de que el interior esté en las mejores condiciones posibles”. El Delacorte abrió en Central Park el 18 de junio de 1962, con El mercader de Venecia, protagonizada por George C. Scott. Desde entonces, ha habido dos producciones cada verano, con estrellas como James Earl Jones, Kevin Kline, Meryl Streep, Natalie Portman, Philip Seymour Hoffman y Anne Hathaway.

“Es el corazón de lo que hacemos en el Public”, dijo Ali, quien recibió una nominación al premio Tony por dirigir Fat Ham en Broadway en 2023. “Una vez al año, puedes ver a los artistas, diseñadores y narradores de teatro del más alto calibre, y puedes hacerlo gratis”. La renovación del lugar de $78 millones es la primera remodelación significativa desde el desarrollo inicial del lugar. Mantendrá la superficie actual del teatro y 1,872 asientos, pero los actualizará y el backstage, agregará materiales duraderos y sostenibles, mejorará las luces y los sistemas de audio, permitirá el acceso para sillas de ruedas y reubicará los baños. Los cambios podrían extender la programación de la temporada hasta el otoño.

Ali lo llama una “renovación total”, y una que se debió haber hecho hace mucho tiempo. “Todo se ha mantenido unido con cinta adhesiva y saliva. Por eso es realmente extraordinario tener esta oportunidad de anclarlo para las próximas décadas”.

Fuente: AP