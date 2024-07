Murió John Mayall, padrino de Eric Clapton y pionero del blues británico

John Mayall en vivo: "Room To Move"

John Mayall, pionero británico del blues cuya banda de los años 60, The Bluesbreakers, contribuyó a iniciar un período fértil del rock y llevó a guitarristas como Eric Clapton a una temprana fama, ha muerto a los 90 años, comunicó su familia. Mayall, cantante y multiinstrumentista apodado “el padrino del blues británico”, “falleció pacíficamente en su hogar en California” el lunes, según un comunicado publicado en su página de Facebook. No se indicó la causa de la muerte.

“Problemas de salud que obligaron a John a poner fin a su épica carrera de gira finalmente condujeron a la paz para uno de los mayores guerreros del camino de este mundo”, decía. “John Mayall nos dio 90 años de incansables esfuerzos para educar, inspirar y entretener”.

John Mayall siguió tocando con su banda en pequeños clubes de blues, hasta pasados sus 80 años

La influencia de Mayall en el rock de los años 60 y más allá es enorme. Los miembros de los Bluesbreakers eventualmente se unieron o formaron grupos, incluidos Cream, Fleetwood Mac, Rolling Stones y muchos más. En 2005, fue galardonado con el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico.

A los 30 años, Mayall se mudó a Londres desde el norte de Inglaterra en 1963. Al percibir revolución en el aire, abandonó su profesión como diseñador gráfico para abrazar una carrera en el blues, el estilo musical nacido en la América afroamericana. Se unió con una serie de jóvenes guitarristas, incluidos Eric Clapton, Peter Green (más tarde de Fleetwood Mac), y Mick Taylor, quien luego integró los Rolling Stones durante los años 70.

Al respecto, Mick Jagger dijo que Mayall era “un gran pionero del blues británico”. Tenía “un ojo maravilloso para los jóvenes músicos talentosos, incluido Mick Taylor, a quien me recomendó después de la muerte de Brian Jones, inaugurando una nueva era para los Stones”, escribió Jagger en X.

John Mayall en un concierto en el teatro de la Laboral de Gijón dentro de su gira "Livin & Lovin The Blues Tour 2017" (Foto: EFE/José Luis Cereijido)

“Soy un líder de banda y sé lo que quiero tocar en mi banda, y quiénes pueden ser buenos amigos míos”, dijo en una entrevista con el Southern Vermont Review. “Definitivamente es una familia. Es una cosa pequeña en realidad”.

Algo pequeño pero duradero. Aunque nunca alcanzó la fama de algunos de sus ilustres alumnos, seguía actuando a finales de sus 80 años, interpretando su versión del blues de Chicago. La falta de reconocimiento le molestaba un poco, y no era tímido para decirlo. “Nunca he tenido un disco de éxito, nunca gané un premio Grammy, y Rolling Stone nunca ha hecho un artículo sobre mí”, dijo en una entrevista con el Santa Barbara Independent en 2013. “Sigo siendo un intérprete underground”.

En el álbum debut de los Bluesbreakers en 1966, Blues Breakers With Eric Clapton, John Mayall cautivó a los aficionados a la música con una fusión de rock lleno de soul y blues estadounidense dirigido por guitarras, con versiones de temas de Robert Johnson, Otis Rush y Ray Charles. El blues que tocaba en los clubes británicos era “una novedad para la Inglaterra blanca”, dijo en 1997. Ese álbum fue un éxito, catapultando a Clapton al estrellato y llevando una ola de popularidad a un blues más crudo y personal.

Conocido por su estilo para tocar la armónica de blues y el teclado, Mayall tuvo una nominación al Grammy por Wake Up Call, que contó con la participación de artistas invitados como Buddy Guy, Mavis Staples, Mick Taylor y Albert Collins. Recibió una segunda nominación en 2022 por su álbum The Sun Is Shining Down. En 1985 se presentó en Buenos Aires durante el festival Rock and Pop, realizado en el estadio de Vélez Sarsfield.

Fuentes: AFP y AP