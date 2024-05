Llega NODO: 58 galerías abren sus puertas durante cuatro días

Llega NODO: 58 galerías abren sus puertas para tres días a puro arte

Durante tres días, el arte toma la Ciudad de Buenos a través de NODO, el evento del que participarán 58 galerías, organizado por Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo.

Desde el jueves y hasta el domingo inclusive, se desarrollarán -entre las 14 y las 20- aperturas y cierres de muestras, charlas, habrá espectáculos musicales como también recorridos abiertos y gratuitos para todo público realizados por especialistas de arte contemporáneo. (Ver los eventos destacados de las galerías abajo)

“NODO se ha ido convirtiendo en una fiesta de Meridiano. Hemos avanzando en la presencia de las galerías que están por fuera de Buenos Aires para que vayan logrando visibilidad en este evento, a partir de alianzas de la Cámara con nuevos sponsors”, explicó Diego Obligado, presidente de Meridiano, a Infobae Cultura.

Y agregó: “Trabajamos para que NODO se convierta en EL evento a nivel nacional del arte argentino. Aún falta camino por recorrer, pero sé que es posible. Personalmente, creo que NODO son los cimientos de una Feria de Arte, organizada por la Cámara que tanto buscamos las Galerías. Una feria horizontal, donde todas las galerías miembros estén presentes, para mostrar la enorme calidad y diversidad de nuestros artistas”.

La semana de las galerías de arte es un evento que se realiza anualmente en las principales capitales del mundo. En Buenos Aires, ya se han celebrado cuatro ediciones en las que participaron más de 30.000 visitantes. La primera tuvo lugar en septiembre de 2018 en el marco del programa Art Basel Cities Buenos Aires, seguida por la segunda en noviembre de 2019 y la tercera en 2022, y la última en 2023.

El evento de 2024 se distribuirá en 4 circuitos de diferentes zonas de la ciudad: el primero abarca Recoleta, Retiro y Barrio Norte; el segundo, Palermo, Villa Crespo y Chacarita; y el tercero, San Telmo, La Boca y Centro.

Por otro lado, el circuito 4 reunirá a galerías de Santa Fe, Córdoba, Provincia de Buenos Aires y Tucumán en una exposición colectiva. Esta edición, en vez de realizarse en la Colección Amalita, el escenario será el Centro Empresarial Libertador, en Núñez, y la muestra se extenderá hasta el 13 de junio.

“El objetivo de NODO es visibilizar y poner en relieve el rol de las galerías, sus espacios físicos, que potencian la carrera de los artistas y acompañan el desarrollo y la profesionalización del sector. Como cámara nacional tenemos 17 galerías asociadas que pertenecen a Córdoba, Rosario, Tafí Viejo, Tucumán, Rafaela, Santa Fe y varias en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no podíamos centralizar este evento solo para la participación de las galerías de la Ciudad”, dijo Gonzalo Lagos, director ejecutivo de Meridiano, sobre el circuito 4.

“La Cámara tiene una representación de 65 galerías a nivel nacional y trabaja en dos ejes muy fuertes: la promoción y la capacitación. Es decir, uno tiene que ver con profesionalizar y brindar herramientas para que los proyectos y las galerías crezcan, se formen, puedan incluso tener herramientas para exportar, para llegar a ferias internacionales. Obviamente, primero priorizando el mercado local, que es uno de los ejes también en los que trabajamos en amplificar el mercado, en reactivarlo también. NODO es también una reactivación del mercado, además de revalorizar la agenda que tienen las galerías”, agregó Lagos.

Tal como sucedió en las ediciones anteriores, durante los tres días, se realizarán visitas guiadas a cargo de especialistas en arte de The Art Break, que permitirán explorar galerías, profundizar en conceptos sobre el arte contemporáneo, conocer la identidad de los espacios participantes y obtener pautas de lectura de las obras de arte.

Estas visitas -auspiciadas por Macro- se realizarán a pie, en combi o mixtas, dependiendo de la distancias entre las galerías según el circuito, y no requerirá inscripción previa, ya que los interesados deberán presentarse en el punto de partida en el horario indicado. (Click aquí para conocer los recorridos)

“Esta edición volvemos a trabajar con el equipo de The Art Break, en un proyecto conjunto que persigue vincular a audiencias diversas con las galerías de arte, con las exposiciones, con sus actividades públicas, con sus trastiendas, con sus curadores, con sus artistas”, sumó Lagos.

Por su parte, desde The Art Break explicaron a Infobae Cultura: “Este año el foco está 100% puesto en el público, dentro de un programa de mediación cultural, para el que armamos visitas guiadas que incluyen 9 recorridos en español y tres en inglés, a cargo de historiadores del arte profesionales. La idea de estos recorridos es que se pueda cubrir absolutamente todas las galerías participantes y que los visitantes puedan tener un acompañamiento de las guías que les van a dar algunas pautas de lectura o pistas para acercarse al arte contemporáneo. Las visitas serán súper distendidas, con una duración de una hora y media, es decir que serán muy dinámicas”.

“Va a ser una experiencia súper interesante para quienes asistan a los recorridos. Si bien obviamente no se explican las obras y no se no se cierra los significados, sí aprovechamos este punto de encuentro para construir colectivamente una lectura o una reflexión acerca de aquello que están pensando y trabajando los artistas. Y también abordamos algunos temas generales de el arte contemporáneo”, dijeron.

Pero la búsqueda de ampliación de públicos de NODO no solo está asociado a las visitas de las galerías, sino que además también apunta al mundo empresarial. En ese sentido, Lagos comentó con respecto a la nueva colaboración con el grupo RAGHSA: “Me parece importante esta alianza, porque en esa torre corporativa del Centro Empresarial Libertador funcionan más de tres empresas muy importantes del país y del extranjero, con muchísimos trabajadores que circulan diariamente. Y a su vez, la intención es acompañar la exposición de las galerías de las provincias con un programa de auditorio que está apoyado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se puedan discutir y acercar distintas propuestas en torno al coleccionismo, a la adquisición de tu primer obra, a trabajar acercamiento al arte contemporáneo, a distintas charlas que vinculen el arte contemporáneo con el mundo empresarial”, comentó.

“La Cámara trabaja muy fuerte en la promoción del mercado local y del sector de las artes visuales argentinas hacia el exterior, como la representatividad argentina en distintos mercados internacionales. Y no es su objetivo central. Es eso, no como visibilizar los espacios y sus artistas y el rol de la galería, pero continuar con esa perspectiva de amplificar, de dar a conocer, incluso este año una de las novedades es que también tomamos mucho contacto con las áreas de Turismo, de Ciudad y Nación, a través de la Cancillería”.

En el Centro Empresarial Libertador, en Núñez, estarán representadas las galerías de Córdoba, Rosario, Tafí Viejo, Tucumán, Rafaela, Santa Fe y varias en la provincia de Buenos Aires con una muestra colaborativa

Por un lado, Artlab, una galería y laboratorio dedicado a la exploración de los nuevos desarrollos innovadores y la creatividad digital, ofrecerá una programación destacada centrada en la convergencia de las nuevas tecnologías y el mundo del arte, culminando en una fiesta.

Agenda de eventos destacados

Viernes 10

14:00 - Colores y sabores. “Caleidoscopio”, muestra de Santiago Erausquin (AR), Alejandro González (CU), Fernanda Kusel (AR), Juan Calos Urrutia(VE), Yhomara Muñoz (BO). Diálogo entre los artistas de la exposición, acompañado de una degustación de platos típicos de sus países de origen: Argentina, Cuba, Venezuela y Bolivia. En OdA Arte, Paraná 759 piso 1, Circuito 1.

14:00 - Una comunidad de origen: Nicolás García Uriburu y Luis F. Benedit. En MC Galería, José León Pagano 2649, Circuito 1.

14:00 a 19:00 - “Vergonia” de Alexis Minkiewicz. En el marco de su muestra Salto al Potro el artista Alexis Minkiewicz invita a la artista Soledad “Humedo Rosa” que hará una acción performática. En Paraguay 675, Retiro, Circuito 1.

16:00 - Inauguración de “Muestra colectiva: Copiado y Prestado”. Gabriel Baggio, Florencia Böhtlingk, Lucas Di Pascuale, Diego Figueroa, Elena Loson, Leticia Obeid, Gilda Picabea, Sofía Quirno, Lucía Reissig, Catalina Schliebener, Martín Sichetti, Leila Tschopp, Dani Umpi, Ivana Vollaro. En Hache, Loyola 32, Circuito 2.

16:00 a 20:00 - “Revueltas” de Gabriela Golder. Diferentes miradas por la exhibición “Revueltas” de Gabriela Golder. Recorridos a cargo de Teresa Ricardi y Jorge La Ferla. En Rolf Art, Esmeralda 1353, Retiro, Circuito 1.

16:00 - “Trastienda” de Juan Astica. Charla con el artista en torno a sus obras en la trastienda de la galería. En Tramo, Avenida Alvear 1580 PB, Circuito 1.

16:00 a 20:00 - Constancia de la Especie. El archivo de Emilio Renart. Visita guiada exclusiva con el curador de la muestra, Javier Villa. En Del Infinito, Av. Presidente Manuel Quintana 325 pb, Circuito 1.

17:00 - “Los Campos Magnéticos” de Lia Porto. Diálogo y recorrido de la exposición con la artista. En Van Riel, Juncal 790 PB, Retiro, Circuito 1.

18:00 - “Su pregunta no molesta...” Vení a descubrir lo que está OCULTO A SIMPLE VISTA bajo tres cámaras fotográficas y la mirada de Eduardo Stupía, junto a Ackerman, Köhler y Sisso. En OTTO Galería, Paraná 1158, Circuito 1.

18:00 - Inauguración de Fátima Pecci Carou. En Cott Gallery, Juncal 3575, Recoleta, Circuito 1.

18:00 a 21:00 - Inauguración de Fernando Brizuela y “La curva del horizonte” y de Gaspar Acebo: “Frottage”. Curadas ambas por Clara Ríos. En Miranda Bosch, Montevideo 1723, Circuito 1.

18:00 - “Ritual de retazos” de Teresa Pereda. Acción eco-poética. En Herlitzka & Co., Libertad 1630, Circuito 1.

18:45 - Fidel Sclavo - Obra Reciente. El artista estará en la galería dando un recorrido por su exposición individual actual. En Jorge Mara | La Ruche,Parana 1133, Circuito 1.

19:00 - Un mundo entre las cosas de Ana Alegría. Charla a pie de obra con la curadora Paola Vega. En The White Lodge, Lavalle 1447, Piso 4to -10, Circuito 1.

Sábado 11

12:00 a 14:00 - “Vaivén, juego con artistas”. Artistas de la exposición y público presente realizarán el juego Vaivén para bucear en la imaginación. En Imaginario, Paraguay 423, Microcentro, Circuito 3.

14:00 a 20:00 - “Fantasía Abstracta”. Cierre de exposición de Nacha Canvas. En Barro, Caboto 531, Circuito 3.

14:00 a 20:00 - “Popvera”. Inauguración de la exhibición de Teresa Giarcovich, curada por Carla Barbero. En PIEDRAS, Perú 1065, San Telmo, Circuito 3.

16:30 a 17:30 - Arte comestible. La artista Marina Daiez reproducirá las técnicas y composiciones de sus obras usando elementos comestibles que los visitantes podrán degustar. En Nora Fisch, Av. San Juan 701, Circuito 3.

14:00 a 18:00 - “Quién soy después del miedo” de Antonella Agesta y Pop-up de Damián Santa Cruz. Doble inauguración de “Quién soy después del miedo” de Antonella Agesta en colaboración con galería Grasa y pop-up de Damián Santa Cruz. En Ungallery, Ministro Brin, 1335, La Boca, Circuito 3.

16:00 - “Pájaros raros de hoy” de Rafael Cabella. Conversación entre María Guerrieri y Santiago Villanueva seguida de recorrido por la exposición. ¡Intervenciones únicas de Guerrieri solo por ese dia!. En W—Galería, Defensa 1369, San Telmo, Circuito 3.

17:00 - “Las Utilidades”. Visita guiada con la artista Lihuel González. En Gachi Prieto, Uriarte 1373, Circuito 2.

17:00 - “Un recorrido pictórico”. Visita guiada de los artistas Eduardo Cetner y Alejandra Césaro. En Rubbers Internacional, Av. Alvear 1640 PB, Circuito 1.

17:00 - “Cultivo de Pensamientos”. Visita guiada a la exposición a cargo del artista Julian León Camargo y el curador Luis Andrade. En Atocha, J.R. de Velazco 1408, Circuito 2.

18:00 - “Ezeiza” de Carlos Cima. Charla con el artista y recorrido por la exhibición. En Isla Flotante, Viamonte 776, 2do 4, Circuito 3.

18:00 - “Vampira” de Paulina Silva Hauyón. Música Vampira, trueque de amuletos y lectura de poesía bruja. Leen: Noe Vera, Flor Monfort y Lucía Caleta. En Mite, Córdoba 380, Circuito 3.

18:00 - “Declamaciones alteradas” de Emmanuel Franco y Luki La Puti. Un curador cambiará las voces de figuras de la escena cultural. Un poeta interpretará con la voz de una, el texto de la otra. En Selvanegra, Av. Córdoba 433, Retiro, Circuito 3.

En Artlab, Roseti 93, Circuito 2.

15:00 - Another Green World. Charla con los editores del libro de Brian Eno y escucha del disco.

16:45 - Música en vivo. Show audiovisual con Rocío Morgensetern & AWE y feria de libros

18:30 - Nuevas (y no tan nuevas) materialidades en el arte contemporáneo. Charla con Jazmín Adler, Sebastián Verea y Joaquina Salgado.

21:00 a 3:00 - Fiesta NODO 2024. Line up: Lulú Matheou, Fernando Pulichino & Chebo.

Domingo 12

16:00 - “El canon Billiken” de Franco Fasoli. Visita guiada y charla con el artista. En Quimera, Güemes 4474, Palermo, Circuito 2.

16:00 - “Cultivo de Pensamientos”. Visita guiada a la exposición a cargo del artista Julian León Camargo y el curador Luis Andrade. En Atocha, J.R. de Velazco 1408, Circuito 2.

16:30 a 18:30 - “Para Siempre” de Natalia Cristo. Reinauguración con nuevas pinturas, té, masitas y charla con la artista. En Grasa, Santos Dumont 3703, Circuito 2.

17:00 - “Cosmotécnicas”. Activación de la nueva muestra “Cosmotecnicas” y charla con lxs artistas. En colaboración con Aura Gallery. Wunsch Gallery, Godoy Cruz 1648, Circuito 2.

17:00 a 19:00 - “Imágenes de mi pan” de Carlos Herrera & Colectivo Ave Miseria. Performance de tango a cargo de @fifitango. En Ruth Benzacar, Juan Ramirez de Velasco 1287, Villa Crespo, Circuito 2.

17:00 - “The Rooftop Sessions” de Inge Tuijnman. Visita guiada a la exposición. En Pabellón 4 Arte Contemporáneo, Juan Ramirez de Velasco 556 PB, Villa Crespo, Circuito 2.

18:00 - “Confesarte”. Charla entre Eduardo Cetner y Alejandra Césaro mediada por Laura Feinsilber. En Rubbers Internacional, Av. Alvear 1640 PB, Circuito 1.

18:00 “Las Utilidades”. Visita guiada con la artista Lihuel González y la curadora. Y 18:45, “Todo sol amargo”. Visita guiada a la exposición. En Gachi Prieto, Uriarte 1373, Circuito 2.

19:00 - “Dandy” de Sofia Castro. Cierre Circuitos con un desfile de moda y cóctel. En Valerie’s Factory, Vera 1350, Villa Crespo, Circuito 2.

En Artlab, Roseti 93, Circuito 2.

15:00 - Charla con el artista Fernando Molina

16:00 - Fernado Molina Live A/V

17:00 - Bruno de Vincenti & Carla Pavetti Live A/V

18:00 - Maeri & Vanesa Massa Live A/V

