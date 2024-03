El origen, las risas y esa “especie de milagro” llamado Serú Girán, en una entrevista histórica

"Seminare" de Serú Girán en Canal 7 (1982)

El 9 de marzo de 1988, dos periodistas por entonces amateurs, Luciano di Vito y Fernando González, lograron reunir para un reportaje a los integrantes de Serú Girán, por primera vez desde su separación ocurrida en 1982. Ocurrió en el barrio de Almagro y estuvieron presentes Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro.

Este encuentro casi secreto podría observarse como el grado cero del regreso del cuarteto, que habría de producirse casi un lustro después, en diciembre de 1992. Durante años y debido a la escasa circulación que tuvo en su momento, esta pieza periodística fue considerada una mezcla de mito urbano y, a la vez, un inhallable objeto de deseo por los fans.

Ahora, aquella entrevista salió de forma íntegra en el libro La entrevista imposible. Una tarde con Serú Girán 9 de marzo de 1988, bajo el sello Vandemécun, con textos introductorios de sus autores, Sergio Lebán, Roque Di Pietro y Jorge Bernárdez.

A continuación, Infobae Cultura publica la primera parte del diálogo.

"La entrevista imposible. Una tarde con Serú Girán 9 de marzo de 1988", de Luciano di Vito y Fernando González

[La grabación comienza con Lebón y una historia sobre Héctor Starc, el primer sonidista de Serú Girán]

—Lebón: La última de Héctor en Corrientes, yo vengo con la combi, frenan en la mitad de Corrientes donde están todos los cines. Se baja con los shores y las ojotas esas indianas y se baja los pantalones y dice “¡David!”, adelante de todo el mundo, ya no le importaba nada [risas].

—Di Vito: Hemos visto que se ríen mucho... ¿Cuánto hace que no se ven todos juntos?

—Lebón: Nos vemos en tiempos distintos...

—García: Pero así los cuatro juntos nunca... En los velorios [risas].

—Di Vito: ¿Les hace bien juntarse?

—Lebón: Gracias a esta propuesta se pudo hacer... Nos vemos separadamente, pero está bárbaro.

—García: La última vez que nos vimos tocamos juntos (1). Después nos vimos aisladamente.

—González: ¿Y nunca antes les tiraron la onda de volverse a juntar?

—Aznar: Nos han tirado la onda, pero nunca un dólar [risas].

Postal de aquella entrevista inédita con García, Lebón, Aznar y Moro en 1988

—González: No, juntarse para conversar...

—Aznar: Es que cobramos para conversar.

—García: Tuvimos algunos ofrecimientos, pero no se dio... La cantidad de ceros no daba [risas]. Pero igual estamos en discos y casetes, se siguen fabricando.

—Aznar: Nosotros somos como Hendrix, más tiempo estamos separados, más discos hacemos. Es como una especie de milagro (2).

—Di Vito: ¿Alguna vez alguna compañía discográfica los tentó para volver a tocar?

—García: No sé, Pedro ¿a vos te tentó alguien?

En el libro “La entrevista imposible” se reproduce el reportaje de 1988 que muchos creían que era un mito urbano

—Di Vito: David, ¿a vos te tentó alguien?

—Lebón: No, no, siempre te pregunta la gente y te dice “mataría que se junten”, pero nunca una propuesta de la compañía y no creo que justamente me la vayan a hacer a mí. Pienso que Serú era un poco la idea del Flaco (3), él me vino a buscar a mí.

—García: ¡Sí, te llevé por esas playas y te corrompí! [risas]

—Lebón: Solo propuestas de amigos.

—García: O de chantas.

—Di Vito: ¿Y ustedes por su cuenta pensaron alguna vez en juntarse?

—García: Yo he tenido sueños. No, que se yo... En una de esas, quién te dice...

—González: Volveremos y seremos sillones dijo Luis XV...

—García: Uh, ese chiste es malísimo.

—Lebón: El otro día estuvimos hablando con Pedro... Sonaba re-bien, nos llevábamos bien, éramos muy distintos, pero nos llevábamos muy bien.

—Aznar: Ya no, pero no importa... El dinero todo lo puede superar.

—García: A veces cuando veo en la tele que pasan videos de Serú me agarra una cosa... Después me tomo un Uvasal y se me pasa [risas].

"¿Cuánto tiempo más llevará?" de Serú Girán en Canal 7 (1982)

—Di Vito: ¿Cómo fue que a vos se te ocurrió armar Serú?

—García: Empezó porque yo quería trabajar con David. Me iba a su casa y trataba de convencerlo...

—Lebón: Con facturas.

—García: Pero me di cuenta que no era con facturas.

—Lebón: El día que fue con una botella de JB me convenció.

—García: Después de mucho ir para allá y para acá decidimos irnos a Brasil. Alquilamos una casa en Búzios con nuestro amigo Oscar López en los oscuros años 77, 78. Ahí esperamos como dos meses que llegaran los instrumentos y una vez que llegaron empezamos a componer aquellas maravillosas canciones. Después yo tuve que venir acá para buscar un poco de dinero y ahí vimos que un dúo no era buena idea y pensamos en un cuarteto. Le hablé a Moro y me recomendaron a Pedro. Lo fui a ver tocar a un pub donde se ganaba la vida dignamente este pobre muchacho [risas]. Luego David se tomó una combi y llevó los equipos a San Pablo de la mano de Billy Bond. Y alquilamos una casa en San Pablo, que era muy bonita por cierto. Y una noche llegaron Moro y Pedro.

"Nos tuvimos que hacer de abajo, íbamos con la valijita a vender los shows y de ahí fuimos al Auditorio Kraft", recuerda Charly

—González: Y ustedes dijeron “hace siglos que los estábamos esperando”.

—García: Enchufamos, marcamos cuatro y dijimos “Este es el maravilloso conjunto Serú Girán”.

—Di Vito: ¿Vos Pedro estabas trabajando con Alas?

—Aznar: Estaba haciendo laburitos pequeños, así, grabaciones (4).

—Di Vito: ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando Charly te llamó? ¿Qué te acordás?

—Aznar: No me lo esperaba.

—Di Vito: ¿Vos ya lo conocías a Charly?

—Aznar: No (5).

—Di Vito: ¿Y vos Moro?

—Moro: Yo lo conocía [a Charly] de antes porque habíamos tocado juntos, antes de tocar en La Máquina... Ya nos conocíamos, había una relación (6).

Serú Girán empezó, dice Charly, "porque yo quería trabajar con David. Me iba a su casa y trataba de convencerlo..."

—Di Vito: Hay una anécdota muy famosa, no sé quién de ustedes la contó, del Auditorio Kraft, que empezaron tocando ahí...

—García: No, yo empecé tocando en el ABC (7), Serú empezó en el Auditorio Kraft.

—Lebón: ¡No!

—García: No, empezamos en Obras, fracasamos en Obras... [risas] Vinimos de Brasil súper creídos que éramos más o menos, no sé, Genesis.

—Moro: Era una cosa muy linda, pero por ahí era muy fuerte para el momento.

—García: Era lindo. Había una orquesta, Badía y sus videos... (8) Y bueno, cuando tocamos, no sé, creo que no gustó mucho. Lebón se mandó un par de chistes... Y la crítica nos destrozó. Así nomás (9).

—Aznar: A mí me gustó el comentario de los coros hermafroditas. “Este nuevo grupo que viene a proponer estos coros hermafroditas” (10).

—García: Bueno, una pálida. Nos tuvimos que hacer de abajo, íbamos con la valijita a vender los shows y de ahí fuimos al Auditorio Kraft (11).

—González: ¿Y el primer disco?

—García: El primer disco ya lo teníamos grabado cuando vinimos acá. Grabamos en San Pablo y después yo me fui con eso, con las cintas esas, a Estados Unidos, a poner la maravillosa orquesta. Con la producción maravillosa de Billy Bond se hizo el disco (12). Yo no me acuerdo si el disco había salido acá [cuando fue el show de Obras]... Ah sí, justo, estaba sonando en la radio “Seminare”. Bueno, ensayamos un poquito acá y fuimos a tocar y la dura realidad nos golpeó, nos golpeó fuerte.

—González: ¿Y cuánto tiempo tardaron en recuperarse?

—García: Un par de meses. Un año.

—Aznar: Hasta el 79 Serú Girán no era nada.

"Hasta el 79 Serú Girán no era nada", concluye Pedro Aznar

Notas al pie:

(1) Referencia a la espontánea reunión de Serú Girán ocurrida durante el festejo por el cumpleaños número 35 de García. Fue en el Prix D’Ami de la calle Arcos en la madrugada del 24 de octubre de 1986. Ver: Samalea, Fernando. Qué es un longplay (Buenos Aires, Sudamericana, 2015) pp. 239-240.

(2) Un comentario de Pedro en relación al crecimiento exponencial que tuvo la discografía post mortem de Hendrix, especialmente en el período 1971-1980.

Tapa del primer disco de Seru Giran, publicado en 1978

(3) Lebón se referirá varias veces a García como el Flaco.

(4) Para la época en que García convocó a Pedro Aznar, hacia abril o mayo de 1978, Alas ya se había separado. Por entonces, el bajista —que ya había integrado la mítica primera formación de Madre Atómica y grabado en el álbum Volando de vida de Raúl Porchetto— tocaba en Pastoral (donde conoció a Oscar Moro y, a la sazón, éste lo recomendó para Serú Girán) y en el grupo de standards Amalgama, de Raúl Parentella (donde, tras la recomendación del rosarino, lo vio en acción García).

(5) Por si hay algún nerd en estas páginas, vale decir que en agosto de 1977 García y Aznar coincidieron, quizás sin saludarse, en la conferencia de prensa de Joe Cocker en el Hotel Alvear.

(6) Oscar Moro es uno de los dos bateristas que intervienen en Pequeñas anécdotas sobre las instituciones, el tercer LP de Sui Generis. También fue parte del álbum Porsuigieco.

"La grasa de las capitales" (1979)

(7) Esmeralda 596, en el ciclo Tres Trips, del cual intervino Sui Generis.

(8) Con “Badía y sus videos” Charly se refiere a que Juan Alberto Badía puso cámaras y pantallas pertenecientes a su empresa Record Visión para el primer Obras de Serú Girán en noviembre de 1978, concierto que además el locutor produjo.

(9) El chiste de Lebón fue el siguiente: luego de interpretar “Disco-shock”, una parodia a la música disco muy mal recibida por la prensa y el público, Lebón dijo “Cuando era chiquito no, pero ahora qué puto que soy”.

"Peperina" (1981)

(10) Referencia a la nota publicada por Sibila Camps en el diario La Opinión (5-XI-1978, contratapa).

(11) Luego del fallido Obras de noviembre del 78, Serú Girán tocó en el Teatro Premier los días 7, 8 y 9 de diciembre. En septiembre de 1979, presentaron La grasa de las capitales en el Auditorio Kraft (también conocido como Auditorio Buenos Aires).

(12) La frase “maravillosa producción de Billy Bond” es claramente una ironía de García, quien se quejó en varias oportunidades por el accionar de Oscar López y Bond durante la realización del primer LP de Serú Girán.

(Fotos: Sergio Lebán - Gentileza Vademecum)