BAFICI 2024: fechas, horario, programación, precio y cómo comprar las entradas

La 25° edición del BAFICI se llevará a cabo del 17 al 28 de abril en Buenos Aires

El BAFICI celebra su 25° aniversario con una programación excepcional que incluye más de 260 títulos y 500 proyecciones. Este evento cinematográfico, uno de los más importantes de la región. La celebración de este cuarto de siglo del BAFICI se destaca no solo por su vasta oferta de películas sino también por ser una plataforma de lanzamiento para cineastas locales e internacionales, que encontrarán en este festival una oportunidad única para presentar sus obras ante un público amplio. Este año, el festival, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, propone una mezcla rica y diversa de géneros y formatos, prometiendo estrenos exclusivos y la presencia de destacadas figuras del cine. Desde su inauguración en 1999, el BAFICI ha jugado un papel crucial en la promoción del cine independiente, ofreciendo una alternativa cultural significativa al circuito comercial.

En esta edición, el cine argentino toma un papel protagónico, reflejando la fuerza, la novedad y la variedad de la producción local. La selección incluye una amplia gama de filmes que buscan tanto entretener como provocar reflexión en los espectadores, consolidando aún más al festival como un espacio de encuentro entre creadores y audiencias. Además, y como novedad, el festival lanza su propio sitio web, diseñado para ofrecer una navegación amigable por toda la programación y actividades especiales, permitiendo al público acceder fácilmente a toda la información necesaria para disfrutar del festival en su plenitud.

Más de 260 obras serán presentadas en 13 emblemáticas salas de la ciudad

¿Cuándo es el BAFICI 2024?

El BAFICI tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires del 17 al 28 de abril, repartiendo sus funciones en 13 diferentes salas.

¿Cuáles serán las sedes del BAFICI 2024?

Teatro San Martín - Sala Lugones / Av. Corrientes 1530

El Cultural San Martín - Salas Graciela Borges y Manuel Antín / Sarmiento 1551

Espacio INCAA Cine Gaumont - Salas Leonardo Favio y María Luisa Bemberg / Av. Rivadavia 1635

Cinépolis, Plaza Houssay - Salas 1, 2, 3 y 4 / Av. Córdoba 2135

Cacodelphia - Salas 1, 2 y 3 / Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150

Museo del Cine”Pablo Ducrós Hicken” / Agustín R. Caffarena 51

Documentales sobre icónicas figuras argentinas y momentos estelares del deporte serán estrenados

¿Cuánto salen las entradas?

La entrada general tendrá un costo de $1500 y para estudiantes y jubilados: $1200. Las entradas se podrán comprar de manera online a partir del 9 de abril a las 10 en web oficial y personalmente en las las boleterías de los cines del 9 al 28 de abril. Para las películas y actividades gratuitas sin reservas el ingreso es por orden de llegada y está sujeto a la capacidad de cada espacio.

Las principales películas del BAFICI 2024

La inauguración de este 2024 estará a cargo de Lucía Seles con la película School Privada Alfonsina Storni, una comedia que merece atención especial. El cierre del festival promete ser memorable con Fuck You! El último show, dirigida por José Luis García, una película notable que captura la esencia del músico Luca Prodan y su banda Sumo. Esta selección tan diversa como rica en propuestas revela la continuada relevancia del BAFICI en el panorama cultural de Buenos Aires y del cine independiente internacional.

Este año, el BAFICI vuelve a destacar por su selección de 275 películas, de las cuales se han adelantado 25 títulos que prometen capturar el interés del público. Entre ellas, destacan obras de directores internacionales y locales, tales como A Traveler’s Needs de Hong Sangsoo, Enredos de oficina, la comedia de culto de Mike Judge, que cumple 25 años, como el Bafici, como parte de la sección Rescates, y ¿Me amas, John?, un mediometraje sobre el detrás de escena de la obra Einstein on the Beach. Además, el festival ofrece un espacio para documentales musicales, como Cenizas y diamantes, la película de Don Cornelio y La Zona, de Ricky Piterbarg. Un retrato con archivos, declaraciones y mucho corazón que cuenta la irrupción a finales de los años 80 de la banda responsable de himnos del rock nacional como “Ella vendrá” y “Tazas de té chino”. Además, habra propuestas innovadoras en el género de animación, con Heavies tendres de Juanjo Sáez, Joan Tomàs y Carlos Pérez-Reche. Una animación con el estilo del dibujante Juanjo Sáez, y su historia de vida, que cuenta a dos amigos en la Barcelona de 1991 y, claro, crecer con heavy metal en el corazón.

El BAFICI destaca como plataforma de lanzamiento para talentos cinematográficos locales e internacionales

Para los fanáticos del cine argentino se podrán ver estrenos que profundizan en la cultura, el periodismo y el deporte nacional, presentando figuras icónicas a través de documentales y narrativas visuales únicas. Entre las obras más resaltantes se encuentran Un tal Mario, de Mariana Mactas, una exploración documental sobre Mario Mactas; Un hombre que escribe, de Liliana Paolinelli, centrado en Abelardo Castillo; y Yo filmé a Osvaldo Bayer, de Fabio Zurita, ofreciendo una mirada íntima sobre Osvaldo Bayer. Además, Italpark de Juan Carlos Domínguez revive la nostalgia del parque de diversiones conocido como el Disney argentino, y 1975: La vuelta, de Guido Mignogna y Lucas Spósito, celebra el triunfo de River Plate en el Metropolitano de 1975.

Estos filmes, seleccionados para diversas secciones del festival como Artes y Oficios, Pasiones y Noches Especiales, proporcionan un vistazo profundo a varios aspectos de la identidad argentina, desde contribuciones individuales hasta momentos colectivos de alegría y nostalgia. Un tal Mario y Un hombre que escribe se sumergen en el mundo literario y periodístico a través de las figuras de Mactas y Castillo, respectivamente, mientras que Yo filmé a Osvaldo Bayer presenta un compendio de décadas de filmación sobre Bayer, destacando su impacto en el pensamiento contemporáneo. Por otro lado, Italpark captura la historia de uno de los proyectos de entretenimiento más queridos del país, y 1975: La vuelta conmemora un momento estelar en la historia deportiva de Argentina.

La variada programación del BAFICI 2024 no solo celebra la cultura y el arte cinematográfico, sino también el patrimonio y la historia local y global, ofreciendo una ventana a realidades diversas a través de las lentes de creadores de todo el mundo. Con categorías que van desde Trayectorias y Rescates hasta Óperas Primas y Pasiones, el festival garantiza una experiencia única para todos los asistentes.