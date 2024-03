BAFICI 2024 anunció su programación, con 260 películas y 500 funciones

Homenajes a íconos del cine y estrenos mundiales en el BAFICI

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) celebra su 25° aniversario del 17 al 28 de abril, con una amplia oferta de más de 260 películas y 500 proyecciones distribuidas en 13 salas. Este evento, promovido por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, se posiciona como el principal festival de cine independiente en América Latina, atrayendo a cineastas locales e internacionales.

Desde su inicio en 1999, el BAFICI ha sido un escenario destacado para el cine que se aleja de la cartelera comercial, enfatizando el cine como una forma de arte en constante evolución. Esta edición especial no solo presentará una notable selección de películas argentinas sino que también incorporará proyecciones internacionales y estrenos mundiales. Destaca la realización de homenajes a figuras emblemáticas del cine argentino, como Jorge Polaco donde se proyectará el documental realizado por María Onis. Esto coincide con el décimo aniversario de su fallecimiento. A este evento se sumarán proyecciones especiales de sus obras destacadas, entre ellas La dama regresa y En el nombre del hijo. Por otra parte, la directora Eva Landeck será homenajeada mediante el documental Maldita Eva, dirigido por Pablo Spátola, acompañado de la presentación de tres cortometrajes suyos que fueron recientemente recuperados: Entremés, Horas extras y El empleo.

Por primera vez, el festival ofrecerá una página web completa para explorar la programación y actividades especiales y junto con A sala llena, publicará un libro sobre estos veinticinco años titulado El libro de plata del BAFICI. Entre las principales locaciones para este festival se encuentran el Teatro San Martín y el Cultural San Martín, espacios que albergarán la mayoría de las proyecciones y eventos. Se destacan también las colaboraciones con el sector privado, como es el caso de las funciones programadas en salas de Cinépolis Plaza Houssay. Este año, la apertura y clausura del certamen estarán a cargo de filmes argentinos con proyecciones como School Privada Alfonsina Storni, una sigular comedia de Lucía Seles y cerrará con el documental Fuck You! El último show, de José Luis García, quien años después de registrar a Luca Prodan y a Sumo montó esta película tan histórica.

Lucía Seles será nuevamente uno de los platos fuertes de BAFICI

En el marco de esta nueva edición del BAFICI, habrá destacadas producciones cinematográficas argentinas como Tan de repente de Diego Lerman y Las vidas posibles de Sandra Gugliotta, que serán parte de la sección Rescates, la cual también contará con íconos internacionales como Después de hora de Martin Scorsese y París, Texas de Wim Wenders. Este segmento busca revalorizar filmes que han marcado una huella tanto en el ámbito local como en el international, proyectándolos nuevamente para el público contemporáneo.

Además, la sección de Cine sobre cine incluirá obras recientes que exploran la vida y obra de figuras emblemáticas de la industria, como Godard par Godard de Florence Platarets, enfocado en Jean-Luc Godard; Pandora’s Legacy, de Angela Christlieb, sobre Georg Wilhelm Pabst; Ken Jacobs - From Orchard Street to the Museum of Modern Art de Fred Riedel, centrado en Ken Jacobs; Ospina Cali Colombia, de Jorge de Carvalho, acerca de Luis Ospina; y Mentre parlavamo del fiume de Carla Vestroni, sobre Lorenza Mazzetti. Esta sección promete una inmersión profunda en las vidas y legados de estos cineastas, a través de documentales y películas que los homenajean.

Nestor Frenkel presentará su nuevo documental

La diversidad de contenidos se extiende a la sección Trayectorias, donde se presentarán películas como Favoriten de Ruth Beckermann, Leme do destino de Julio Bressane, The Visitor de Bruce LaBruce, Requiem de Jonas Mekas, Cosmic Miniatures de Alexander Kluge, “Después de Un buen día de Néstor Frenkel, L’Empire de Bruno Dumont, y MMXX de Cristi Puiu. Estos títulos reflejan una gama de enfoques cinematográficos, desde documentales hasta ficciones que desafían géneros, demostrando la riqueza y complejidad del cine contemporáneo.

El BAFICI continúa afianzándose como un espacio crucial para la exhibición y discusión del cine independiente, ofreciendo tanto a cineastas emergentes como consolidados, una plataforma para presentar sus trabajos a un público amplio y diverso. Al incluir secciones tan variadas, el festival no solo celebra la historia del cine sino que también mira hacia el futuro, destacando las nuevas voces y tendencias que están moldeando el panorama cinematográfico internacional y local.

Películas argentinas "School Privada Alfonsina Storni" y "Fuck You! El último show" marcan inicio y cierre del festival

Cuánto cuestan las entradas de Bafici

La entrada general de Bafici costará $1500 y $1200 para estudiantes y jubilados. Se podrán adquirir a partir del 9 de abril desde la web del festival o de manera presencial en las boleterías de todas las sedes. Este 25° aniversario del BAFICI no solo celebra un cuarto de siglo de cine independiente sino que también refuerza el compromiso del festival con la innovación, la inclusión y la celebración del arte cinematográfico.

Sedes de BAFICI 2024