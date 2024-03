La larga vida en el cine de Donald Sutherland, en sus memorias, “Made Up, But Still True”

Donald Sutherland lanzará sus memorias el 12 de noviembre

Donald Sutherland publicará en noviembre un libro de memorias en el que reflexionará sobre su vida de casi 90 años y sus 60 años de carrera como uno de los mejores actores de Hollywood en películas como M.A.S.H., Klute, Gente corriente y la saga de Los juegos del hambre.

Crown anunció el miércoles que Made Up, But Still True, de Sutherland se publicará el 12 de noviembre, cuando el actor tenga 89 años.

“Donald Sutherland ha dejado una huella indeleble en la industria desde que su papel en M.A.S.H., que cambió su vida, le catapultó al ojo público hace casi sesenta años”, dijo la editorial en un comunicado. “Con su cruda honestidad y su perverso sentido del humor, el célebre actor relata su vida en este libro que marca una generación, catalogando con impactante detalle sus demasiados roces con la muerte, su cariñosa relación con sus padres y las historias entre bastidores de las películas que ha protagonizado.”

Sutherland, una figura importante del Nuevo Hollywood de los años setenta que no ha dejado de trabajar desde entonces, fue considerado durante mucho tiempo uno de los mejores actores que nunca han sido nominados a un Oscar, a pesar de haber aparecido en varias películas que ganaron los más importantes. En 2017 recibió un Oscar honorífico por los logros de su carrera. También tiene un Emmy y dos Globos de Oro.

Made Up, But Still True será su primera obra como autor.

Nacido en Saint John (Canadá), Sutherland sobrevivió a duras penas a una serie de enfermedades infantiles, como parálisis infantil, fiebre reumatoide y meningitis espinal.

En 2017, recibió un Oscar honorífico, destacando su trayectoria en el cine

En el libro relata esas luchas, junto con su floreciente sexualidad adolescente y su amor por la interpretación. Comenzó a actuar en la pantalla a principios de los años sesenta.

Sutherland se dio a conocer en Hollywood con un pequeño papel en el clásico de 1967 sobre la Segunda Guerra Mundial La docena sucia, y saltó a la fama con un papel protagonista como Hawkeye Pierce en M.A.S.H., de Robert Altman.

Trabajó con autores como Nicolas Roeg en Don’t Look Now y Federico Fellini en Fellini’s Casanova. También apareció con frecuencia en películas más populares, interpretando a un comandante de tanque espacial en Los héroes de Kelly, a un pirómano demente en Backdraft y a un presidente autoritario en las películas de Los juegos del hambre.

Algunos de los cinco hijos de Sutherland también son actores, como Kiefer, de Los niños perdidos y 24.

Fuente: AP.

Fotos: Peter Hapak-Trunk (Archivo / Crown vía AP) y Carlos R. Alvarez (WireImage).