“Ronroco”: el viaje musical de Santaolalla cumple 25 años y se celebra con una edición remasterizada

"Coyita", de Gustavo Santaolalla

El legendario álbum Ronroco, de Gustavo Santaolalla, un punto de inflexión en su carrera, ha sido relanzado con motivo de su 25 aniversario. La obra, que lleva el nombre de un instrumento andino, se convirtió en una obra maestra que trascendió géneros musicales y fue utilizada en múltiples bandas sonoras cinematográficas.

Desde su lanzamiento en 1998, Ronroco ha sido un catalizador para el reconocimiento universal de Santaolalla. Varios directores de cine, incluyendo a Michael Mann y Alejandro González Iñárritu, han utilizado sus composiciones para dar vida a sus películas, consolidando la versatilidad y la profundidad de la música de Santaolalla en la narrativa cinematográfica.

‘Iguazú’, uno de los temas destacados del álbum, fue seleccionado por Michael Mann para The Insider en 1999. Posteriormente, Santaolalla recuperó la pieza para la banda sonora de Babel en 2006. Además, De Ushuaia a La Quiaca formó parte de la banda sonora de Diarios de Motocicleta (2004).

La edición original del álbum tiene más de 100 millones de reproducciones en las plataformas y, por primera vez, saldrá en vinilo

Más allá de su contribución al mundo del cine, Ronroco marcó una desviación notable en el estilo de Santaolalla. Alejándose de las composiciones de pop y rock, este álbum se inspiró en el charanguista argentino Jaime Torres, una figura destacada en la música folclórica. La remasterización del álbum, disponible desde este viernes en plataformas digitales y en vinilo a través del sello Nonesuch, permite a los oyentes sumergirse nuevamente en la riqueza musical de Ronroco.

La celebración del 25 aniversario no se detiene ahí; Santaolalla tiene planeada una gira mundial que comenzará en septiembre de 2024, marcando la primera vez que presenta en vivo este álbum. Con un currículum impresionante que incluye dos premios Oscar, dos Grammys, 19 Latin Grammys, dos Baftas y un Globo de Oro, Santaolalla ha dejado una huella imborrable en la industria musical y cinematográfica.

Gustavo Santaolalla nació el 19 de agosto de 1951 en El Palomar. Desde joven, mostró un interés apasionado por la música y comenzó a tocar la guitarra. En la década de 1960, formó parte de varios grupos musicales, explorando géneros como el rock y el folk. En 1969, Santaolalla cofundó el grupo Arco Iris, una banda influyente en la escena musical argentina que fusionaba rock, folclore y elementos psicodélicos. Durante los años 1970, Gustavo Santaolalla vivió en el exilio debido a la situación política en Argentina. En Estados Unidos, continuó su carrera musical y exploró nuevos horizontes. Participó en el proyecto Soluna, una banda que combinaba música latina y rock progresivo.

Gustavo Santaolalla celebra 25 años de su mítico disco (EFE/Rafa Alcaide)

En 2001, Santaolalla cofundó el grupo Bajofondo, una fusión de tango y música electrónica. La banda ganó varios premios, consolidando su lugar en la escena musical mundial. Santaolalla se destacó por su habilidad para fusionar tradiciones musicales con elementos contemporáneos. A lo largo de su carrera, Santaolalla ha colaborado con artistas de renombre como León Gieco, Julieta Venegas, Molotov, Café Tacuba, Maldita Vecindad y Juanes. Santaolalla ha vuelto a destacar recientemente por su trabajo en la serie The Last of Us. La música de Santaolalla continúa resonando, recordándonos su impacto duradero en la cultura musical global.

Ronroco es una exploración profunda de la música andina y folklórica, influenciada en gran medida por el charango, un instrumento de cuerda tradicional de los Andes. A diferencia de las composiciones más pop y rock de sus proyectos anteriores, “Ronroco” muestra a Santaolalla inmerso en sonidos más cercanos al folclore del norte argentino, Bolivia y Perú. Este cambio de estilo refleja su habilidad para fusionar diversas influencias y explorar nuevos territorios sonoros. Es más que un álbum; es un testimonio de la creatividad y la habilidad musical de Gustavo Santaolalla, que ha dejado una huella perdurable en la música latinoamericana y en el mundo del cine.

Fuente: EFE