La vida en podcast: los elegidos de enero

Una investigación sobre los padecimientos que sufrieron las pacientes de una clínica que atravesaron operaciones sin analgésicos por la adicción de una enfermera, el estreno de una nueva ficción que lleva la voz de la psiquiatra de Caso 63, un podcast donde especialistas conversan sobre el séptimo arte, un homenaje al triunfo mundialista argentino cargado de risas y nostalgia y, por último, un poco de humor a cargo de una reconocida comediante estadounidense.

The Retrievals

Las pacientes de esta historia asisten al prestigioso Centro de Fertilidad de Yale, en Estados Unidos, en busca de un embarazo. Son mujeres llenas de expectativas y esperanzas. Para avanzar con sus tratamientos, deben someterse a una extracción de óvulos. Sin embargo, en la clínica de Yale, este procedimiento quirúrgico les causa a las pacientes un dolor muy agudo.

Algunas mujeres gritan mientras les realizan la extracción. Otras hablan con sus amigas (¿soy una exagerada? ¿es normal sentir este dolor?, se preguntan), con familiares, con personas que pasaron por los mismos tratamientos y se sorprenden con la descripciones de dolores tan agudos… Algunas de ellas se contactan con la clínica para informar que continúan doloridas horas después de la extracción. Pero en Yale la mayor parte del staff desconoce la verdadera razón del dolor: una enfermera roba fentanilo y lo reemplaza con solución salina.

The Retrievals se estrenó en junio de 2023 y está basado en un caso real, que salió en los medios estadounidenses, por el cual hubo juicio y sentencia. Pero esta serie documental, conducida por la periodista estadounidense Susan Burton y producida por Serial y el New York Times, no se aborda como un true crime. El foco de esta producción está puesto en interrogantes que giran en torno al dolor de la mujer: ¿Cómo toleramos e interpretamos el dolor? ¿Qué sucede cuando éste es minimizado o ignorado? Burton aparece como una gran entrevistadora, logra respuestas frescas, reflexivas y conmovedoras de las pacientes. Más que una investigación periodística tradicional, la periodista la describió como una “investigación emocional”. La serie explora estas experiencias de confianza y traición, de justicia y del deseo de ser madre. Así es como la host aparece como una observadora empática que va recolectando las perspectivas de las pacientes. La minimización del dolor de la mujer queda muy en evidencia en esta historia. Quizás haya sido el principal motivo por el que esta situación se extendió durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba sucediendo.

Con una calidad sonora impecable y la voz clara y tranquila de Burton, The Retrievals conmueve e invita a reflexionar sobre el deseo de maternidad, el sufrimiento, el sacrificio, el dolor y la ambivalencia que aparece luego en el momento de la sentencia.

Pétrea

En un escenario con poca oferta de nuevas ficciones, aparece en 2024 este podcast de aventuras, viajes y misterios. Una serie que gira en torno al pasado, a los cambios, a los descubrimientos sobre el mundo y a las transformaciones personales.

En Pétrea el mundo como lo conocemos sufre un cambio: de repente se produce un giro geológico y en cientos de puntos del planeta Tierra aparecen unos troncos que se extienden hasta tres kilómetros por encima del nivel del mar y se convierten en una atracción turística bautizada como “Troncos de Zircón”. La composición de estos troncos engloba un misterio…se habla de unos minerales desconocidos que pueden funcionar como fuente de energía… y es por eso que miles de geólogos alrededor del mundo quieren investigarlos. Rital Ullman, la protagonista de Pétrea, es una de ellas.

Esta nueva ficción es una producción de Posta para Sky Airline, lo que se conoce como un “branded podcast”. Al igual que en la exitosa y atractiva Blum, una marca (en el caso del thriller turístico de El extraordinario fue una secretaría de turismo) apuesta a una ficción. Y nada más y nada menos que con la voz de Antonia Zegers, la famosa psiquiatra Beatriz Aldunate, la co-protagonista de Caso 63.

En Pétrea todo comienza cuando Rita recibe un regalo de su hermano Andrés: se trata de un pasaje que le dará a la protagonista un giro sin vuelta atrás. Vuelos por Latinoamérica, aventuras por cielo y tierra, cuevas subterráneas y secretos que serán revelados…

La pasión y la creatividad de Maru Lombardo, la persona detrás del guión de esta serie, se refleja en esta aventura llena de giros, suspenso, misterios y secretos.

La llamada fatal

En noviembre del 2023 se estrenó esta serie que, desde su título, rinde homenaje al director Alfred Hitchcock y que ya cuenta con seis episodios. La llamada fatal es un podcast conversacional sobre cine conducido por Pablo Maurette y Tomás Binder. Maurette es escritor, publicó La niña de oro por Anagrama y una serie de ensayos en el libro Atlas ilustrado del cuerpo humano, entre otros títulos. Maurette, quien también es profesor de literatura inglesa y comparada en la Florida State University, organizó la lectura colectiva de La Divina Comedia sumando lectores alrededor del mundo.

Su co-conductor es Tomás Binder, quien es crítico de cine, filósofo, docente y programador cinematográfico.

En cada episodio la conversación gira en torno a una película elegida por los invitados, que provienen de diferentes ámbitos de la cultura. En el primer episodio Binder y Maurette conversan con el director de cine Mariano Llinás, director de la reconocida Historias extraordinarias, entre otras tantas. Además, Llinás fue co-guionista de Argentina 1985 junto a Santiago Mitre.

En otro capítulo, la actriz, autora y directora teatral Mariana Chaud dialoga con los anfitriones sobre Camila, la película de María Luisa Bemberg. Una ópera prima estrenada el año pasado, Inside, fue la elegida por la filósofa, escritora y docente Diana Sperling. En otro episodio, la escritora y filósofa Tamara Tenenbaum conversa sobre una de las últimas películas de John Cassavetes y todavía restan aparecer episodios con invitados como Guillermo Piro, a quien siempre es interesante y divertido escuchar.

La llamada fatal fue grabada en Faiketen Podcast Studio y los episodios suelen durar alrededor de una hora. Entre tanto podcast conversacional con espíritu radial, es placentero escuchar a gente que habla y reflexiona sobre una temática que conoce. Uno aprende y se enriquece con las referencias cinematográficas, los comentarios y las reflexiones. Además de disfrutar de una buena calidad de sonido.

La hinchada más grande del mundo

A un año de aquel día en el que nos convertimos en campeones del mundo, Posta y Banco Macro presentaron La hinchada más grande del mundo. El 18 de diciembre se estrenó esta serie que cuenta con cuatro episodios y con la periodista deportiva Sofi Martínez como host. “Un país de cabuleros”, “Marcas eternas”, “Sobrevivir en tierras qataríes”, “Llegar a Qatar” son los títulos de estos episodios que narran la creatividad, la pasión, las peripecias y las odiseas que vivieron los fanáticos argentinos durante el mundial de Qatar 2022.

Cada episodio incluye entrevistas a varios argentinos que cuentan sus hazañas, promesas y aventuras que acompañaron a la selección hasta coronarse campeones del mundo después de 36 años.

Partos inesperados, tatuajes insólitos, viajes en motorhomes y las múltiples estrategias que implementaron los argentinos para sobrevivir en tierras qataríes. Un padre que vendió su auto para poder comprar los pasajes y llevar a sus hijos a Qatar y otras jugadas creativas y arriesgadas con un claro sello argentino.

La hinchada… repasa los hitos que vivimos esos días como el video de la abuela festejando al ritmo de “Abuela lalala”. Algunos testimonios se exceden un poco en su duración y la banda sonora se vuelve, por momentos, algo repetitiva.

Con una impecable calidad de sonido y la voz cálida y fresca de Sofi Martínez La hinchada más grande del mundo es ideal para los nostálgicos que quieren revivir ese momento en el que las y los argentinos fuimos tan felices.

Say More with Dr? Sheila

Un poco de humor para este 2024. En esta serie la comediante estadounidense Amy Poehler interpreta a una terapista que recibe en su consultorio a diferentes parejas que le cuentan sus problemas. La humorista ha co-protagonizado películas junto con Tina Fey y juntas fueron varias veces anfitrionas de la ceremonia de los Globos de Oro. Poehler participó, además, del famoso ciclo Saturday Night Live y fue la voz del personaje “Alegría” en la película Intensamente de Disney Pixar.

“Mi rol como terapista es, por supuesto, juzgar”, dice Dr? Sheila, lo que nos anticipa bastante cómo realizará su trabajo. Abbi Jacobson, Ilana Glazer, Chris Parnell, Jason Mantzoukas son algunos de los actores que acompañan a Poehler en esta serie humorística.

Hay buenos actores, hay un tema planteado (algún conflicto puntual de pareja) y mucha improvisación. Ante algunas respuestas, los personajes tienen que aguantar la risa o largan alguna carcajada ante los consejos disparatados de esta especie de consejera matrimonial. Con guiños e ironía, Poehler parodia el tono calmo y sabio de los psicólogos y remata: “Por eso amo mi trabajo: Los problemas de otros siempre me hacen sentir mejor sobre mi misma”.

Los episodios duran entre 20 y 25 minutos y comienzan con una canción cantada por la propia Poehler que dice: “focalizate en vos, no te preocupes por mis títulos” y luego susurra: “What’s wrong with you?”. Una serie para divertirse con las salidas graciosas de esta terapista matrimonial y sus cuestionables consejos.